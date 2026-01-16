Primul mesaj al ministrului de externe danez după întoarcerea din SUA

La întoarcerea din Washington, ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a respins fără echivoc orice scenariu privind preluarea Groenlandei de către Statele Unite. În primul său mesaj public transmis „pe pământ danez”, după întâlnirile cu vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, oficialul a declarat că statutul insulei nu este negociabil: „Groenlanda nu poate fi nici cumpărată, nici preluată”.

Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, afirmă că discuțiile recente de la Washington cu oficialii americani au reușit să detensioneze atmosfera creată în jurul declarațiilor președintelui Donald Trump privind dorința de a „deține” Groenlanda.

Rasmussen s-a deplasat în capitala Statelor Unite împreună cu ministra groenlandeză de Externe, Vivian Motzfeldt, unde cei doi au avut întrevederi cu vicepreședintele american J.D. Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio. La întoarcerea în Danemarca, șeful diplomației daneze a transmis printr-un mesaj postat vineri pe rețeaua socială Facebook că nu a plecat peste Atlantic cu așteptări nerealiste.

„ Nu am traversat Atlanticul cu iluzia naivă că Vivian Motzfeldt și cu mine am putea face să dispară dorința președintelui Trump de a deține Groenlanda printr-o singură întâlnire. Sunt, totuși, realist în privința propriilor mele capacități. Dar am călătorit împreună cu speranța că, umăr la umăr, vom putea reduce puțin tensiunea și vom reuși să aducem discuția la masa negocierilor. Departe de rețelele sociale și de titlurile rapide. Să pornim un dialog real cu aliații noștri din Statele Unite”, a spus Rasmussen.

„Vreau să fie foarte clar: am reușit”

În ciuda numeroaselor speculații apărute după întâlniri, Rasmussen a insistat că discuțiile au fost constructive. „ Indiferent de ce s-a spus și s-a scris de când am ieșit împreună de la întâlnirea cu vicepreședintele și cu secretarul de stat american, vreau să fie foarte clar: am reușit. Am avut o discuție constructivă cu J.D. Vance și Marco Rubio, în cadrul căreia am convenit asupra unui proces menit să încerce să taie nodul gordian”, a afirmat el.

Potrivit ministrului, părțile au stabilit un cadru de lucru care să permită continuarea dialogului într-o manieră organizată și pragmatică: „Acum îi îndemn pe toți să ne păstrăm capul limpede și inima caldă. Să privim dincolo de zgomotul mediatic și de mesajele scurte și să lăsăm munca pe care am convenit-o să înceapă”.

Un mesaj central al poziției daneze rămâne, însă, clar: statutul Groenlandei nu este negociabil. „Am spus cât se poate de limpede că suveranitatea Regatului este o linie roșie. Groenlanda nu poate fi nici cumpărată, nici preluată. În 2026 facem comerț între oameni, nu cu oameni! Altfel, totul încetează”, a declarat ministrul.

El a avertizat că, dacă această „linie roșie” va fi depășită în discuțiile viitoare, orice serie de întâlniri ar deveni „fără perspectivă”. Totuși, Rasmussen a subliniat că încercarea de a ajunge la o soluție trebuie făcută.

În paralel cu eforturile diplomatice, Danemarca trebuie să continue să își întărească poziția de securitate în regiune, a mai spus ministrul: „Danemarca, împreună cu aliații noștri din NATO, trebuie să continue să lucreze credibil pentru a răspunde unei preocupări comune tuturor: o apărare credibilă a Groenlandei, în contextul situației de securitate tot mai tensionate din Arctica”.

Rasmussen a menționat și sprijinul primit din partea opiniei publice daneze în timpul negocierilor spunând că a primit foarte multe mesaje și a mulțumit pentru comentariile pozirive:

„Au curs mesajele de la voi, cei de acasă. Trebuie să spun că se întâmplă rar să caut mult timp comentarii negative. Pentru asta vreau să vă spun MULȚUMESC!”, a transmis ministrul.

El a recunoscut că a fost descris de unii comentatori drept „rece ca gheața”, dar a adăugat că susținerea primită l-a emoționat. „Pe Vivian și pe mine ne-a încălzit să simțim sprijinul uriaș și solidaritatea într-o perioadă extrem de critică pentru Comunitatea Regatului.”

În încheiere, șeful diplomației daneze a avertizat că negocierile sunt departe de a fi finalizate. „Suntem departe de a fi ajuns la capăt. De fapt, abia am început. Partea cea mai grea ne stă înainte. Dar cred că putem rezolva lucrurile. Împreună, în Regat. Umăr la umăr.”

