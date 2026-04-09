Live TV

Primul petrolier neiranian care traversează Strâmtoarea Ormuz după armistițiu. Cărei țări aparține nava

Data publicării:
Nava are ca destinaţie Aegis Pipavav (India).

Un petrolier neiranian a traversat Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după încetarea focului dintre SUA și Iran, devenind prima navă de acest tip care reia ruta, potrivit datelor serviciului de urmărire a navelor MarineTraffic.

Petrolierul „MSG”, sub pavilion gabonez, a devenit prima navă neiraniană care străbate cu o încărcătură Strâmtoarea Ormuz pentru a părăsi Golful Persic, după intrarea în vigoare a fragilului armistiţiu între SUA şi Iran, relatează Agerpres.

Nava, care transportă 6.941 tone de petrol brut (44.000 de barili) încărcate la 28 februarie la Sharjah, în Emiratele Arabe Unite, având ca destinaţie Aegis Pipavav (India).

De la intrarea în vigoare a încetării focului în noaptea de marţi spre miercuri, site-ul de geolocalizare a navelor MarineTraffic a confirmat tranzitul altor două petroliere, iraniene, şi a şase nave-cargo.

Toate aceste vase au urmat ruta recomandată de Gardienii Revoluţiei iranieni (armata ideologică a Republicii islamice), trecând prin apropierea insulei Larak, supranumită „taxa de tranzit a Teheranului” de către site-ul de informaţii maritime Lloyd's List.

În acest stadiu, încetarea focului nu a favorizat o creştere a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz. Cele nouă tranzite confirmate ale navelor de transport de materii prime într-o zi şi jumătate sunt sub media de opt nave care au traversat strâmtoarea în fiecare zi de la începutul războiului. Şi dintre aceste nave a căror trecere a fost confirmată şase sunt iraniene sau navigau provenind sau cu destinaţia Iran.

Alte zece nave par să fie pe punctul de a trece prin strâmtoare joi, conform semnalelor lor vizibile pe MarineTraffic. Cu toate acestea, traversarea lor nu a fost încă confirmată de site-ul specializat.

Citește și UE respinge „parteneriatul” propus de Trump cu Iranul pentru taxarea navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit-o „o bucată imensă de gheață, prost administrată”
IRAN-CRISIS/LEBANON Unprecedented wave of air strikes on the city of Beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 41. Trump se arată optimist în privința acordului de pace cu Iranul, chiar dacă armistițiul e fragil
Friedrich Merz.
Germania reia relaţiile cu Iranul, anunţă Merz şi avertizează cu privire la un eşec al „procesului de pace” în Orientul Mijlociu
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
UE respinge „parteneriatul” propus de Trump cu Iranul pentru taxarea navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz
natanz uzina iran
Rusia insistă că poate ajuta Iranul să scoată uraniul îmbogăţit din țară: „Propunerea noastră rămâne pe masă”
Recomandările redacţiei
mircea geoana
Poate Donald Trump să scoată SUA din NATO? Geoană: „Tensiunile sunt...
Hungary Anti Ukraine Campaign
„Acestea nu sunt alegeri democratice normale”. Parlamentul European...
dragos pislaru (1)
Pîslaru, despre pensiile speciale din PNRR: „Am un optimism rezervat”...
masina electrica incarcare vehicule electrice
Ministrul Transporturilor: Am semnat contracte cu SRI, STS și SPP...
Ultimele știri
Venezuela: Forţele de ordine folosesc gaze lacrimogene împotriva protestatarilor îndreptaţi spre Miraflores
Franța elimină „obligația conjugală”: Senatul stabilește că mariajul nu impune relații sexuale
„Riscuri absolut inacceptabile pentru securitatea țării noastre”. Medvedev acuză din nou descoperirea de arme biologice în Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Fanatik.ro
Scandal uriaş între Casa Albă şi Biserica Catolică. Amenințarea care a îngrozit Vaticanul și l-a făcut pe...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cum arată primul carnet de jucător al lui Mircea Lucescu. Foto
Adevărul
Iranienii se declară învingători, nu învinși, după armistițiul anunțat de Trump. „Este o gură de aer”, spune...
Playtech
Fotografia care îți amintește cât de fragilă este Terra: imaginea spectaculoasă trimisă de astronauții...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...