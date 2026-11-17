Când medicii au anunţat, pe 13 octombrie, că papa Leon al XIV-lea suferea de cancer pulmonar, mai mulţi oficiali de la Vatican au speculat că diagnosticul îl va obliga pe liderul catolic să anuleze turneul de 12 zile planificat în America de Sud şi, în general, să-şi reducă ritmul călătoriilor, scrie Reuters.

Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, a afirmat chiar că pontiful ar putea fi nevoit să-şi reorganizeze pontificatul, într-o declaraţie neobişnuită din partea unui oficial de rang înalt al Bisericii Catolice, care sugera că această criză de sănătate ar putea determina schimbări majore.

Însă, papa Leon a încheiat marţi un zbor nocturn de 14 ore înapoi la Roma, după ce a participat la 50 de evenimente în cadrul uneia dintre cele mai intense călătorii organizate pentru un papă în ultimele decenii, risipind aceste îngrijorări, după cum au afirmat o biografă şi alţi experţi.

Papa Leon al XIV-lea a făcut un turneu maraton în America de Sud. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

„Sunt impresionat că a efectuat această călătorie conform programului şi cred că acest lucru, probabil, îi linişteşte pe catolicii de pretutindeni”, a declarat John Thavis, autor şi expert în chestiuni legate de Vatican. „Cu siguranţă va reduce la tăcere orice zvon despre un pontificat cu sincope”, a adăugat el.

Elise Allen, singura jurnalistă care l-a intervievat pe papa Leon de la alegerea sa din mai 2025, a spus că liderul de la Vatican „şi-a revenit cu un nivel incredibil de forţă şi rezistenţă”. „Este incredibil de hotărât să ducă mai departe această misiune a pontificatului”, a afirmat ea.

Diagnosticul de cancer a venit ca un şoc, deoarece papa Leon al XIV-lea are 71 de ani, o vârstă deloc înaintată pentru un lider catolic, şi este cunoscut pentru faptul că are o stare de sănătate în general bună şi practică sporturi precum tenisul.

Papa a suferit o intervenţie chirurgicală pentru adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar, cu doar 24 de zile înainte de a pleca în America de Sud. Medicii săi au declarat că tumoarea era localizată şi nu se răspândise, papa neavând nevoie de tratament suplimentar.

Diagnosticul a ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul papalităţii sale, care a avut un ritm susţinut în primele 18 luni. Papa a efectuat cinci vizite în străinătate în acest an, inclusiv o călătorie de 10 zile în patru ţări din Africa, în luna aprilie.

Liderul de la Vatican a părut în formă bună în America de Sud, participând chiar şi la şase evenimente publice pe zi, în cadrul unor itinerarii care adesea se întindeau pe 12 ore şi parcurgând 31.000 de kilometri prin 10 oraşe din Uruguay, Argentina şi Peru.

„Oricine a crezut că sperietura cu cancerul i-ar schimba lui Leon abordarea, forţându-l să-şi accelereze priorităţile sau să-şi reducă activitatea papală, va trebui să se răzgândească”, a declarat David Gibson, expert în chestiuni de la Vatican şi cadru didactic la Universitatea Fordham din New York.

Papa a demonstrat în America de Sud că debordează de energie, salutând cu entuziasm, în cadrul a zeci de tururi cu papamobilul, cele mai numeroase mulţimi din timpul pontificatului său (în total, 12 milioane de persoane), ţinând aproape 40 de discursuri, cu voce fermă şi clară, şi strângând nenumărate mâini.

Allen, autoarea unei biografii a papei Leon pentru Penguin Peru, a afirmat că această călătorie îi va revigora pontificatul. „Ceea ce vedem în această călătorie este faptul că pare şi mai hotărât decât înainte să-şi îndeplinească această misiune şi să nu lase nimic să-i stea în cale”, a spus ea.



Papa Leon a vorbit de mai multe ori pe parcursul turneului despre starea sa de sănătate. În prima zi, el le-a spus jurnaliştilor că era „într-o formă destul de bună” după operaţie şi că nu s-a îndoit niciodată că va continua călătoria.

Vineri, la întoarcerea emoţionantă la Chiclayo, oraşul din nordul Peru unde a fost episcop între 2015 şi 2023, el le-a spus credincioşilor adunaţi la liturghie că problema de sănătate cu care s-a confruntat a fost o „perioadă de încercare”.

La 10 noiembrie, în faţa unei mulţimi alcătuite din două milioane de persoane, la un sanctuar catolic din Argentina, papa a reflectat asupra modului în care creştinii ar trebui să-şi trăiască credinţa, într-un mod ce părea să-i reflecte propriile intenţii. „Nici vârsta, nici limitările fizice nu ne pot stinge zelul”, a spus liderul Bisericii Catolice.

Editor : Ș.R.