Principalul negociator al Iranului în discuțiile cu SUA a fost reales președinte al Parlamentului de la Teheran

Mohammad Bagher Qalibaf. Sursa foto: Profimedia Images

Mohammad Bagher Qalibaf, principalul negociator al Iranului în discuțiile de pace cu Statele Unite, a fost reales președinte al Parlamentului unicameral de la Teheran, potrivit agenției semioficiale Fars. Conservator pragmatic și fost general al Gardienilor Revoluției, Qalibaf își păstrează astfel una dintre cele mai importante funcții politice din Iran.

În cadrul alegerilor anuale directe ale legislatorilor pentru desemnarea prezidiului de 12 membri al Adunării Consultative Islamice a Iranului, Qalibaf a fost reales la conducerea prezidiului, organul executiv şi administrativ al parlamentului, precizează Xinhua. Iranul organizează alegeri legislative din patru în patru ani.

Mohammad Bagher Qalibaf a condus, împreună cu ministrul de externe Abbas Araqchi, delegaţia iraniană la negocierile din Pakistan cu Statele Unite.

Între 2005 și 2017 a fost primar al Teheranului și a candidat de mai multe ori la președinția Iranului, fără să câștige. Din 2020 este președintele Parlamentului iranian (Majlis / Adunarea Consultativă Islamică) și este considerat un conservator pragmatic.

