Prințesa de Wales trage un semnal de alarmă privind dependența de ecrane care dăunează vieții de familie

Data publicării:
printesa de wales
Catherine, Prințesa de Wales / Sursa foto: Profimedia Images

Prințesa de Wales a avertizat că o supraîncărcare cu telefoane inteligente și ecrane de computer creează o „epidemie a deconectării” care perturbă viața de familie, în timpul unei vizite la un centru pentru primii ani de viață care sprijină familiile din Oxford, potrivit BBC.

„Deși dispozitivele digitale promit să ne mențină conectați, de multe ori fac exact opusul”, scrie Catherine, într-un eseu realizat în colaborare cu profesorul Robert Waldinger de la Facultatea de Medicină Harvard.

Ea spune că telefoanele și gadgeturile au devenit o „distragere constantă, fragmentându-ne atenția” și subminând timpul petrecut împreună în familie. „Suntem prezenți fizic, dar absenți mental, incapabili să ne implicăm pe deplin cu oamenii din fața noastră”, scrie prințesa, în eseul care face parte din campania ei pentru educația timpurie.

Prințesa afirmă că dovezile științifice arată importanța formării unor relații sănătoase și calde în familie și între oameni, relații care aduc beneficii de durată pentru sănătatea fizică și mentală. Dar ea avertizează, în eseul „Puterea conexiunii umane într-o lume distrasă”, că tendințele sociale merg în direcția opusă, cu tot mai mulți oameni singuri și izolați, iar familiile nu își mai acordă suficientă atenție reciproc.

„Când ne verificăm telefoanele în timpul conversațiilor, derulăm rețelele sociale la cina în familie sau răspundem la emailuri în timp ce ne jucăm cu copiii, nu suntem doar distrași, retragem forma de bază de iubire de care conexiunea umană are nevoie”, scrie ea.

Aceasta este o provocare deosebit de gravă pentru copiii din ziua de azi, care trăiesc într-o „lume scufundată în tehnologia digitală”, spune Catherine. Soțul ei, Prințul William, a declarat recent într-o emisiune că niciunul dintre cei trei copii ai lor nu are voie să dețină un smartphone.

În eseul publicat pe site-ul Royal Foundation Centre for Early Childhood, Catherine afirmă că este esențial ca copiii să fie încurajați să-și dezvolte abilități sociale și emoționale care îi vor ajuta pe tot parcursul vieții. Însă acest lucru poate fi împiedicat de o „lume plină de distrageri tehnologice”, susține ea.

„Crestem o generație care poate fi mai „conectată” decât oricare alta din istorie, dar care este în același timp mai izolată, mai singură și mai puțin capabilă să formeze relații calde și semnificative, relații care, potrivit cercetărilor, sunt fundamentul unei vieți sănătoase”, scrie Catherine.

Joi, Catherine a discutat despre unele dintre aceste probleme privind relațiile familiale în timpul unei vizite la centrul Home-Start din Oxford, o organizație caritabilă care sprijină familiile și copiii mici. Ea s-a jucat cu micuții din centru, inclusiv cu o fetiță care a vărsat o tavă cu făină periculos de aproape de locul unde stătea prințesa. Catherine a glumit spunând: „Cu cât e mai mare dezordinea, cu atât e mai multă distracție.”

The Princess of Wales plays with children during a visit to Home-Start in Oxford, as Home-Start UK prepares to roll out training to their 9000-strong network of volunteers based on The Royal Foundation Centre for Early Childhood's Explainer Series. Pictur
Prințesa de Wales la la centrul Home-Start din Oxford. Sursa foto: Profimedia Images

Royal Foundation Centre for Early Childhood a fost lansat în 2021, cu scopul de a crește gradul de conștientizare și de a aduna dovezi de cercetare privind importanța primilor ani din viața copilului.

