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Prințesa Kate, noi mărturisiri despre recuperarea după cancer: „Natura a fost refugiul meu”

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The Princess of Wales during her visit to "Salvador Allende" Scuola dell'infanzia in Reggio Emilia, to view education in nature, on the second day of her visit to Italy. The visit to the area will focus on early childhood development and forms part of a h
Kate Middleton. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Ce vrea prințesa Kate să le transmită copiilor săi

Kate Middleton a vorbit despre recuperarea după cancer și despre rolul important pe care natura l-a avut în această perioadă dificilă din viața sa, într-un interviu rar acordat revistei Country Life. Prințesa de Wales a mărturisit că natura i-a devenit un refugiu și a ajutat-o să își regăsească speranța, amintindu-i că „nu suntem singuri” nici în cele mai grele momente. Ea a povestit și despre lecțiile învățate în timpul recuperării, despre care medicii au avertizat-o că nu va fi un proces liniar.

Interviul apare într-o ediție specială a publicației, pregătită de prințul William și apărută miercuri. Revista include și un desen colorat al unui pescăraș albastru, realizat de prințul George.

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Prințul William urmează exemplul tatălui său, regele Charles, al mamei sale vitrege, regina Camilla, și al mătușii sale, prințesa Anne, care au coordonat, la rândul lor, ediții ale revistei săptămânale în calitate de editori invitați.

Kate a fost intervievată de Robert Macfarlane, un scriitor apreciat pentru lucrările sale dedicate peisajelor și lumii vii. Întrebată de acesta unde își găsește speranța, prințesa a răspuns că o descoperă în lecțiile oferite de natură, care ne arată că, „indiferent de provocările pe care ni le aduce viața, nu suntem singuri și suntem conectați la ceva mai mare decât noi înșine”.

Scriitorul i-a mărturisit că el își găsește speranța atunci când vede comunități implicându-se în protejarea râurilor, în cadrul conversației purtate pentru această ediție specială, cu un număr extins de pagini.

„Sunt întru totul de acord. Este sentimentul de speranță pe care îl descoperim în cele mai întunecate momente. Trebuie să găsim lucrurile pe care le putem face împreună cu ceilalți, modalități de a ne conecta și de a contribui la binele comun”, a răspuns Kate.

Prințesa a descris natura ca pe ceva cu totul aparte. „Nu ne cere nimic. Nu ne judecă și nu așteaptă de la noi să demonstrăm ceva”, a spus ea. „Pur și simplu ne permite să fim. Pentru mine, natura a fost cu adevărat un refugiu, un loc spre care am simțit instinctiv nevoia să mă îndrept”.

„La spital mi s-a spus că recuperarea mea nu va fi liniară. Vor exista zile bune și zile rele și va fi nevoie de timp. La fel se întâmplă și în natură. Ea ne arată că perioadele de odihnă, reflecție și regenerare sunt la fel de importante ca momentele de creștere”, a mai spus ea.

Ce vrea prințesa Kate să le transmită copiilor săi

Kate a lăudat și activitatea organizației caritabile Mind Over Mountains, care oferă sprijin profesionist pentru sănătatea mintală și starea de bine, combinând plimbările în natură, practicile de mindfulness și timpul petrecut alături de consilieri cu experiență, scrie The Independent.

Prințesa Kate susține de multă vreme importanța timpului petrecut în aer liber, în special pentru copii, mai ales în cadrul activităților sale dedicate dezvoltării în primii ani de viață.

Ea a povestit că dragostea pentru natură a început încă din copilărie, când se juca în aer liber, culegea mure sau petrecea „pur și simplu timp singură, în lumea mea, bucurându-mă de simplitatea lucrurilor obișnuite”.

Prințesa a vorbit și despre sentimentul de libertate pe care îl trăia în acele momente, unul „greu de găsit în altă parte”. Kate a explicat că încearcă să le ofere aceeași libertate propriilor copii, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis.

„Este ceva ce îmi amintesc să fac și cu propriii mei copii: să le ofer libertatea de a explora, în loc să le spun mereu la ce să se uite sau ce să gândească”, a declarat ea.

Editor : M.I.

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