Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei recunoaște relația cu Jeffrey Epstein: „Am fost manipulată și înșelată”

Data publicării:
Mette-Marit
Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei. Sursa foto: Profimedia Images

Prinţesa Mette-Marit, viitoarea regină a Norvegiei, afirmă că a fost „manipulată şi înşelată” de Jeffrey Epstein, într-un interviu difuzat vineri, în care oferă explicaţii cu privire la relaţia sa apropiată cu infractorul sexual american.

Publicarea unor noi documente în cazul Epstein în Statele Unite, la sfârşitul lunii ianuarie, a scos la iveală o corespondenţă intensă şi cu un ton uneori intim, între 2011 şi 2014, între prinţesă şi finanţistul care a murit în închisoare în 2019.

Alături de alte scandaluri, aceste dezvăluiri au pătat imaginea familiei regale: mai multe sondaje au arătat ulterior că o majoritate a norvegienilor se opune acum ca Mette-Marit să urce vreodată pe tron alături de prinţul moştenitor Haakon. „Desigur, mi-aş fi dorit să nu-l fi întâlnit niciodată”, a spus Mette-Marit în cadrul unui interviu de aproximativ douăzeci de minute acordat postului public NRK.

„Este extrem de important pentru mine să-mi asum faptul că nu i-am verificat mai atent trecutul şi să-mi asum, de asemenea, faptul că am fost manipulată şi înşelată în asemenea măsură”, a afirmat ea.

Mette-Marit a pus capăt speculaţiilor privind natura relaţiei sale cu Epstein. „A fost o relaţie de prietenie: pentru mine, el a fost în primul rând un prieten. Dar dacă întrebarea dumneavoastră este dacă relaţia a avut o altă natură, răspunsul este nu”, a spus ea.

Conform corespondenţei dezvăluite de mass-media norvegiene, ea i-a scris lui Epstein în 2011 că îl „căutase pe Google”. „Da, nu mi-a lăsat o impresie prea bună”, îi spusese ea atunci, încheind fraza cu un emoticon.

Epstein fusese deja condamnat în 2008 la puţin peste un an de închisoare pentru incitarea la prostituţie a unei minore. În ianuarie 2013, ea a locuit împreună cu o prietenă în casa lui Epstein din Palm Beach, Florida, timp de patru zile.

Editor : M.I.

