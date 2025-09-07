Live TV

Foto Prințul Hisahito al Japoniei a ajuns la maturitate, primul bărbat în ultimii 40 de ani. De ce ar putea fi ultimul din familia imperială

Data publicării:
profimedia-1034662978
Prințul Hisahito al Japoniei participă la ceremonia de majorat, Kakan-no-Gi, la Palatul Imperial din Tokyo. Foto: Profimedia

Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei imperiale care a ajuns la vârsta adultă în ultimii 40 de ani. Mulţi japonezi se tem că el ar putea fi şi ultimul, relatează AP potrivit News.ro.

Ritualurile elaborate de la palat pentru a-l recunoaşte oficial pe Hisahito ca adult, care au avut loc sâmbătă, sunt o amintire a perspectivelor sumbre pentru cea mai veche monarhie din lume. Acest lucru se datorează în mare parte politicii de succesiune rezervată exclusiv bărbaţilor şi numărului tot mai mic al membrilor familiei regale.

profimedia-1034685887
Prințul Hisahito al Japoniei participă la ceremonia de majorat, Kakan-no-Gi, la Palatul Imperial din Tokyo. Foto: Profimedia

Hisahito este al doilea în linia de succesiune la Tronul Crizantemei şi este probabil să devină împărat într-o bună zi. După el, însă, nu mai rămâne nimeni, ceea ce pune familia imperială în faţa dilemei dacă ar trebui să revoce o hotărâre din secolul al XIX-lea care a abolit succesiunea feminină.

Student în primul an la Universitatea Tsukuba din apropierea capitalei Tokyo, Hisahito studiază biologia şi îi place să joace badminton. Este pasionat în special de libelule şi este coautorul unei lucrări academice despre un studiu privind insectele din parcul proprietăţii sale din Akasaka, Tokyo.

În cadrul unei conferinţe de presă din martie, prinţul a declarat că speră să se concentreze în studiile sale asupra libelulelor şi altor insecte, inclusiv asupra modalităţilor de protejare a populaţiilor de insecte din zonele urbane.

Hisahito s-a născut pe 6 septembrie 2006 şi este singurul fiu al prinţului moştenitor Akishino, moştenitorul tronului, şi al soţiei sale, prinţesa moştenitoare Kiko. Are două surori mai mari, populara prinţesă Kako şi fosta prinţesă Mako, a cărei căsătorie cu un bărbat care nu aparţine familiei regale a obligat-o să renunţe la statutul său.

profimedia-1034685874
Prințul Hisahito al Japoniei participă la ceremonia de majorat, Kakan-no-Gi, la Palatul Imperial din Tokyo. Foto: Profimedia

Ritualurile de trecere la maturitate ale lui Hisahito au avut loc la un an după ce a împlinit 18 ani, atingând vârsta legală a maturităţii, deoarece dorea să se concentreze pe examenele de admitere la facultate.

Hisahito este nepotul împăratului Naruhito, care are un singur copil, o fiică, prinţesa Aiko. Tatăl lui Hisahito, Akishino, fratele mai mic al împăratului, a fost ultimul bărbat din familie care a ajuns la maturitate, în 1985.

Hisahito este cel mai tânăr dintre cei 16 membri ai familiei imperiale, toţi adulţi. El şi tatăl său sunt singurii doi moştenitori de sex masculin mai tineri decât Naruhito. Prinţul Hitachi, fratele mai mic al fostului împărat Akihito, este al treilea în linia de succesiune la tron, dar are deja 89 de ani.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Lipsa succesorilor de sex masculin este o preocupare serioasă pentru monarhie, care, potrivit istoricilor, există de 1.500 de ani. Problema reflectă îmbătrânirea rapidă şi scăderea populaţiei Japoniei.

Japonia a avut în mod tradiţional împăraţi bărbaţi, dar succesiunea feminină era permisă. Au existat opt împărătese, inclusiv cea mai recentă, Gosakuramachi, care a domnit între 1762 şi 1770. Cu toate acestea, niciuna dintre ele nu a avut un moştenitor în timpul domniei sale.

Succesiunea a fost limitată legal la bărbaţi pentru prima dată în 1889, în conformitate cu Constituţia dinainte de război. Legea Casei Imperiale din 1947, care păstrează în mare parte valorile familiale conservatoare dinainte de război, permite, de asemenea, doar succesiunea masculină.

Dar experţii spun că sistemul de succesiune exclusiv masculin este defectuos din punct de vedere structural şi a funcţionat anterior doar datorită ajutorului concubinelor care, până acum aproximativ 100 de ani, au dat naştere copiilor imperiali.

Prinţesa Aiko, extrem de populară, singura fiică a împăratului Naruhito şi a împărătesei Masako, nu poate fi succesoarea tatălui său, chiar dacă este susţinută de o mare parte a publicului ca viitor monarh.

Pentru a răspunde preocupărilor legate de succesiune, guvernul a elaborat în 2005 o propunere care permitea accesul femeilor la tronul imperial. Însă naşterea lui Hisahito a schimbat rapid situaţia, iar naţionaliştii s-au opus propunerii.

În ianuarie 2022, un grup separat de experţi, în mare parte conservatori, a recomandat guvernului să menţină succesiunea pe linie masculină, permiţând în acelaşi timp membrilor de sex feminin să îşi păstreze statutul regal după căsătorie şi să îşi continue îndatoririle oficiale. Conservatorii au propus, de asemenea, adoptarea descendenţilor de sex masculin din familii regale îndepărtate, acum dispărute, pentru a continua linia masculină.

Dar dezbaterea s-a blocat în jurul întrebării dacă să se acorde statutul regal persoanelor care nu fac parte din familia regală şi care se căsătoresc cu prinţese şi copiilor acestora.

Prince Hisahito's coming-of-age ceremony
Prințul Hisahito al Japoniei participă la ceremonia de majorat, Kakan-no-Gi, la Palatul Imperial din Tokyo. Foto: Profimedia

Dezbaterea blocată l-a obligat pe Hisahito să poarte singur povara destinului familiei imperiale, a afirmat fostul şef al Agenţiei Casei Imperiale, Shingo Haketa, într-un articol publicat în ziarul Yomiuri la începutul acestui an. „Întrebarea fundamentală nu este dacă să se permită succesiunea masculină sau feminină, ci cum să se salveze monarhia.”

Conservatorul Yomiuri a emis propria propunere în luna mai, solicitând o revizuire urgentă a Legii Casei Imperiale pentru a acorda statutul regal soţilor şi copiilor prinţeselor şi pentru a permite femeilor să succedă la tron. Acesta a solicitat parlamentului să „ajungă la o concluzie responsabilă cu privire la criza care afectează statul şi simbolul unităţii poporului”.

Ritualul de sâmbătă pentru Hisahito a început la reşedinţa familiei sale, el apărând în smoking pentru a primi coroana care i-a fost înmânată de un mesager din partea lui Naruhito.

În cadrul ritualului principal de la Palatul Imperial, la care au participat alţi membri ai familiei regale şi înalţi oficiali guvernamentali, el a purtat o ţinută tradiţională, cu o robă de culoare bej, care simboliza statutul său de minor.

Acoperământul capului i-a fost înlocuit cu coroana, o pălărie neagră pentru adulţi „kanmuri”, oficializând astfel majoratul său.

Prince Hisahito's coming-of-age ceremony
Prințul Hisahito al Japoniei participă la ceremonia de majorat, Kakan-no-Gi, la Palatul Imperial din Tokyo. Foto: Profimedia

Hisahito s-a înclinat profund şi i-a mulţumit împăratului pentru coroană şi părinţilor săi pentru organizarea ceremoniei şi s-a angajat să-şi îndeplinească responsabilităţile ca membru al familiei regale.

Prinţul moştenitor s-a schimbat apoi în haine de adult, cu un top negru, şi a mers într-o trăsură regală pentru a se ruga la cele trei altare din incinta palatului.

După-amiaza, Hisahito a îmbrăcat din nou smokingul pentru a vizita Palatul Imperial şi a-i saluta pe Naruhito şi împărăteasa Masako, unchiul şi mătuşa sa, în prestigioasa Matsu-no-Ma, sau camera pinilor. Într-un alt ritual, a primit o medalie, Marele Cordon al Ordinului Suprem al Crizantemei, conform unei tradiţii postbelice. De asemenea, şi-a salutat bunicii, Akihito şi soţia sa, fosta împărăteasă Michiko, la palatul lor.

Seara, Akishino şi Kiko au organizat o petrecere privată pentru fiul lor la un hotel din Tokyo, pentru rudele lor.

Ritualurile includ, de asemenea, vizitele sale de la începutul săptămânii viitoare la Ise, cel mai important altar sintoist din Japonia, la mausoleul miticului prim împărat Jinmu din Nara, precum şi la cel al străbunicului său, împăratul Hirohito, din timpul războiului, în suburbia Tokyo. De asemenea, miercuri, el va lua prânzul cu prim-ministrul Shigeru Ishiba şi alţi demnitari.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
1
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că...
masina politie
2
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
Le constructeur automobile coréen Hyundai a développé une flotte de robots de stationnement
3
Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de...
parinti si copii langa scoala
4
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
an vg
5
Vlad Gheorghe îi răspunde lui Adrian Năstase, care l-a numit „păcălici”: „E supi că-i tai...
”Cât de urât”: Cristiano Ronaldo credea că nu e filmat și a făcut un gest total neașteptat, când un copil s-a dus la el
Digi Sport
”Cât de urât”: Cristiano Ronaldo credea că nu e filmat și a făcut un gest total neașteptat, când un copil s-a dus la el
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-09-07 at 08.22.54
Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor...
Vladimir Putin și Xi Jinping
Xi, Putin și mecanismele vieții veșnice. Planul liderilor lumii de a...
sala de clasa goala, scoala
Haos la început de an școlar. Festivități anulate, proteste și...
Queen Elizabeth II gesturing on the balcony of Buckingham Palace as Prince Charles and Prince William look on during the Diamond Jubilee celebrations in central London
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l...
Ultimele știri
LOTO - Duminică, 7 septembrie 2025: Reportul la Joker a depășit 6 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 5,4 milioane de euro
Donald Trump amenință Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, cu o intervenție militară. Reacția guvernatorului democrat
Cel puțin trei morți și 18 răniţi la Kiev, după un atac cu drone ruseşti asupra clădirilor rezidenţiale din capitala Ucrainei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-09-06 at 09.15.34
Zeci de răniți în Japonia din cauza unui taifun care a lovit coasta de est a țării
Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba attends Lower House's budget committee session
Donald Trump a finalizat acordul comercial cu Japonia. Ce tarife a impus țării asiatice și care au fost reacțiile la Tokyo
un astronaut în spațiu
„Am nevoie de oxigen”: O femeie a pierdut mii de dolari după ce s-a îndrăgostit de un escroc ce s-a dat drept astronaut aflat în spațiu
photo-collage.png - 2025-08-28T091802.441
Principalul negociator comercial al Japoniei și-a anulat în ultimul moment vizita în SUA. Ce blochează acordul cu Washingtonul
japonez batran
Record la 102 ani. Un japonez a devenit cel mai în vârstă om care a ajuns pe vârful Muntelui Fuji
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston, adevărul despre operațiile estetice. Ce proceduri are la 56 de ani și cum privește acum...
Cancan
Pe ce dată vine iarna în București, de fapt. Meteorologii Accuwerather anunță prima temperatura negativă în...
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Afacerea cu care a dat lovitura Costel Pantilimon. Produsele conțin ingrediente naturale și sunt din ce în ce...
Adevărul
Dezamăgirea tot mai vizibilă a susținătorilor lui Nicușor Dan. „Tăcerea asta nu e strategie. E trădare.”
Playtech
Cum aerisești corect baia. Greșeli pe care mulți le fac și de ce nu e bine să o faci noaptea
Digi FM
Hermione, la Veneția. Emma Watson, imaginea eleganței într-o rochie mini, în Italia. Fanii, cuceriți de...
Digi Sport
Se pregătește încă o lovitură în România: golgheterul all-time de la naționala Algeriei!
Pro FM
Sabrina Carpenter reacționează după controversa legată de coperta albumului „Man’s Best Friend”: „Trebuie să...
Film Now
"E un miracol că încă sunt în viață!" Charlie Sheen, la 60 de ani, după o viață de excese și probleme
Adevarul
Palatul romilor, copie a Casei Albe, înnebunește Internetul. Doi vloggerii l-au prezentat lumii întregi
Newsweek
700 lei în plus la pensie la trecerea la „limită de vârstă”. Pensionarul va lua și 8.000 lei bonus
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Catherine Zeta-Jones strălucește la orice vârstă. Actrița de 55 de ani și-a fermecat fanii veniți să o vadă...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică