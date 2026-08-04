Prizonier la ruși timp de 1.500 de zile, le-a spus pe de rost colegilor de celulă aventurile lui Harry Potter. Mesajul lui J.K. Rowling

Scriitoarea britanică J.K. Rowling i-a trimis o scrisoare unui veteran ucrainean care a petrecut peste patru ani în captivitate în Rusia și i-a ajutat pe colegii săi de captivitate să-și păstreze speranța, recitându-le din memorie seria Harry Potter.

La câteva luni după ce s-a întors acasă din captivitatea rusă, Oleksandr Ivanov, un pușcaș marin ucrainean și fan devotat al lui Harry Potter, a primit o surpriză neașteptată.

Pe 31 iulie, Ivanov a primit o scrisoare personală de la Rowling, împreună cu un exemplar semnat al primei cărți din serie, Harry Potter și Piatra Filozofală.

„Am auzit că ești un mare fan al lui Harry Potter și că aceste povești ți-au fost o sursă de sprijin în timpul captivității tale în Rusia”, se menționa în scrisoare.

„Mă bucur foarte mult să aflu că ai fost eliberat și că te-ai întors acasă, în Ucraina. Îți doresc din suflet o viață lungă și fericită”, se mai adăuga în scrisoare.

Cărțile din seria „Harry Potter m-au ajutat să nu-mi pierd speranța”

Ivanov a fost eliberat pe 15 mai, după ce a petrecut 1.494 de zile în captivitate în Rusia. El a fost capturat de forțele ruse în timp ce apăra orașul Mariupol din estul Ucrainei, la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei în 2022.

El a fost un fan devotat al seriei lui J.K. Rowling încă din copilărie și citise cărțile de atâtea ori încât le știa pe de rost.

În timpul captivității sale, Ivanov le povestea în șoaptă colegilor săi de celulă aventurile lui Harry Potter pentru a le trece timpul și a le ridica moralul, având grijă ca gardienii să nu-l audă, deoarece prizonierilor nu li se permitea să vorbească între ei.

Deținuții au început curând să se regăsească în eroii lumii magice și așteptau în fiecare zi ca Ivanov să continue poveștile.

„Mă opream întotdeauna în momentul cel mai interesant, ca într-un serial de televiziune”, a declarat Ivanov pentru BBC Ucraina în luna mai. „Iar de îndată ce se ivea din nou ocazia, băieții mă rugau să continui povestea.”

Soldatul ucrainean a spus că nu s-a așteptat niciodată ca autoarea sa preferată să-i trimită o scrisoare personală.

„Când eram în captivitate, nici nu-mi puteam imagina că într-o zi voi primi o scrisoare de la J.K. Rowling.

Cărțile ei ne-au ajutat pe mine și pe frații mei să nu ne pierdem speranța, iar cuvintele ei au fost o mare sursă de sprijin pentru mine. Sunt foarte fericit și infinit de recunoscător”, a declarat el pentru publicația ucraineană Bukvy.

Oleksandr s-a întors la familia sa în luna mai a acestui an. Foto: Nelly Ivanova

„Nu puteam sta deoparte”

Pe parcursul anilor petrecuți de Oleksandr în captivitate, soția sa, Nelli, alături de alți membri ai familiei și prieteni, a participat la aproape fiecare schimb de prizonieri, în speranța de a-l vedea printre cei eliberați.

Adesea aduceau cu ei simboluri inspirate din universul Harry Potter, printre care o baghetă magică și o bufniță de jucărie, precum și un poster pe care era redat celebrul dialog din serie — „După atâta timp?” „Întotdeauna.” — care a căpătat o semnificație mai profundă a speranței și devotamentului în mijlocul incertitudinii războiului.

Nelli i-a scris, de asemenea, lui J.K. Rowling pentru a-i povesti despre dragostea soțului ei pentru serie, dar nu primise niciun răspuns de luni de zile.

Povestea familiei a atras ulterior atenția mass-media și a ajuns la ONG-ul ucrainean Ukraine WOW, care a contactat-o direct pe autoare.

Rowling a răspuns, iar „Ukraine WOW” a ajutat la transmiterea scrisorii și a cărții semnate către Ivanov.

„Am citit despre Oleksandr și dragostea lui pentru universul Harry Potter și ne-am dat seama imediat că nu puteam rămâne indiferenți”, au declarat pentru Bukvy Yaroslava Gres și Yulia Solovey, cofondatoarele „Ukraine WOW”.

„Am vrut ca autoarea seriei Harry Potter să afle cum poveștile ei i-au ajutat pe apărătorul ucrainean și pe frații săi să supraviețuiască captivității rusești.

„La urma urmei, astăzi, în Ucraina, poveștile despre lupta dintre bine și rău, despre prietenie, curaj și protejarea celor dragi au căpătat o semnificație cu totul diferită”, au adăugat ei.

Editor : Sebastian Eduard