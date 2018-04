Probabil singurul detaliu amuzant de la audierea lui Mark Zuckerberg în Senatul american. De ce s-au distrat internauții pe seama șefului Facebook

Mark Zuckerberg a fost audiat, ieri, în Senatul american, pe fondul scadalului Cambridge Analytica. Compania care se ocupă de colactarea și interpretarea datelor personale ale utilizatorilor pentru a crea mesaje publicitate personalizate a lucrat inclusiv pentru campania electorală a lui Donald Trump.

Jurnaliștii prezenți la audiere, dar și cei care au privit audierile din fața calculatoarelor au observat cu amuzament că scaunul pe care a stat CEO-ul Facebook avea o pernă suplimentară, cu rolul de a-l face pe acesta să pară mai înalt. Mai ales în contextul în care biroul masiv îl dezavantaja.

O simplă căutare pe Google ne dezvăluire că Mark Zuckerberg are o înălțime de 1,71 metri. Astfel este de înțeles de ce a apelat la acest truc.

„Arată ca un copil care urmează să-i ceară chelneriței ‘soldăței’ de pui și suc de mere”, s-a amuzat un internat.

Mark Zuckerberg in a booster seat looks like he’s about to ask the waitress for chicken fingers and apple juice pic.twitter.com/oGA6RkGE4S

Iată și alte glume pe seama lui Mark Zuckerberg:

Mark Zuckerberg looked like a usual defendant, awkwardly wearing a suit for the first time, that someone had to pick out for him. He also had to use a booster seat when he testified. This is a real picture: pic.twitter.com/5gvgASAYIQ