Brigăzile de pompieri din Republica Cehă s-au deplasat pentru a interveni la peste 600 de incidente care s-au produs joi şi vineri, inclusiv accidente rutiere, copaci prăbuşiţi şi camioane blocate, după ce o schimbare bruscă a vremii, cu caracter hibernal, a provocat perturbări în trafic şi sute de accidente, informează DPA.

O purtătoare de cuvânt i-a îndemnat pe şoferi să circule cu o prudenţă sporită şi să îşi adapteze viteza de deplasare la condiţiile meteorologice.

Vehiculele de deszăpezire şi de împrăştiere a materialelor antiderapante au acţionat nonstop pe autostrăzi şi pe drumurile naţionale din Cehia.

În decurs de 24 de ore, au fost utilizate peste 4.600 de tone de sare pentru şosele, a precizat Directoratul pentru drumuri şi autostrăzi, notează Agerpres.

Întârzieri de câteva ore ale curselor aeriene au fost înregistrate la Aeroportul Internaţional Vaclav Havel din Praga din cauza ninsorilor abundente.

Aproximativ 26.000 de gospodării din capitala ţării au rămas temporar fără încălzire şi fără apă caldă, în condiţiile unor temperaturi sub pragul de zero grade Celsius, din cauza unei avarii care s-a produs la o conductă a reţelei districtuale de termoficare.

Editor : B.E.