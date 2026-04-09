Procesul de corupție al lui Benjamin Netanyahu se reia după ridicarea stării de urgență din Israel. Trump cere grațierea

După luni de amânări pe fondul conflictului regional, procesul de corupție al lui Benjamin Netanyahu se reia odată cu ridicarea stării de urgență din Israel. Donald Trump cere grațierea liderului israelian.

Procesul de corupţie de lungă durată al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu va fi reluat duminică, a declarat joi purtătorul de cuvânt al instanţelor, la câteva ore după ce Israelul a ridicat starea de urgenţă impusă din cauza războiului cu Iranul, relatează Reuters.

Iranul a început să atace Israelul cu rachete balistice şi drone după ce Israelul şi preşedintele american Donald Trump au lansat atacuri aeriene asupra Iranului pe 28 februarie, invocând obiectivele de a împiedica Iranul să-şi proiecteze forţa în străinătate, de a pune capăt programului său nuclear şi de a încuraja alungarea de la putere a liderilor săi.

Starea de urgenţă, care a dus la închiderea şcolilor şi a întreprinderilor, a fost ridicată miercuri seara, întrucât nu s-au mai raportat rachete iraniene începând cu ora 3 dimineaţa, după ce s-a convenit asupra unui armistiţiu. Însă atacurile israeliene ample declanşate ulterior asupra Libanului, vizând gruparea proiraniană Hezbollah, au pus în pericol armistiţiul.

„Odată cu ridicarea stării de urgenţă şi reluarea activităţii sistemului judiciar, şedinţele de judecată vor fi reluate ca de obicei”, se arată într-o declaraţie a instanţelor israeliene, care adaugă că acestea vor avea loc între duminică şi miercuri.

Netanyahu, primul prim-ministru israelian în funcţie acuzat de o infracţiune, neagă acuzaţiile de mită, fraudă şi abuz de încredere aduse în 2019 după ani de anchete. Procesul său, care a început în 2020 şi ar putea duce la pedepse cu închisoarea, a fost amânat în repetate rânduri din cauza angajamentelor sale oficiale, fără ca o dată de încheiere să fie avută în vedere.

Trump a preluat apelurile lui Netanyahu către preşedintele Israelului, Isaac Herzog, pentru o graţiere, invocând impactul apariţiilor regulate în instanţă asupra capacităţii sale de a-şi îndeplini atribuţiile.

Biroul lui Herzog a declarat că departamentul de graţieri al Ministerului Justiţiei va aduna opinii pentru a le prezenta consilierului juridic al preşedintelui, care va formula o recomandare, conform practicii standard. Graţierile nu sunt acordate de obicei în timpul procesului.

Acuzaţiile aduse lui Netanyahu, alături de atacurile Hamas asupra Israelului din octombrie 2023, i-au afectat imaginea premierului. Israelul urmează să organizeze alegeri în octombrie, pe care coaliţia lui Netanyahu, cea mai de dreapta din istoria Israelului, este probabil să le piardă.

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mircea geoana
Poate Donald Trump să scoată SUA din NATO? Geoană: „Tensiunile sunt la o cotă pe care nu am mai văzut-o”
Mark Rutte și Donald Trump
Ce le-a transmis Mark Rutte aliaţilor NATO după întâlnirea cu Donald Trump
Donald Trump
Sub conducerea lui Trump, SUA sunt considerate o amenințare mai mare decât China pentru Europa. Datele unui sondaj Politico
giorgia meloni si donald trump
Giorgia Meloni recunoaşte că SUA şi Europa trec printr-o perioadă „deosebit de dificilă” a relaţiei lor
Biserica Sfântului Mormânt
Biserica Sfântului Mormânt a fost redeschisă, după 40 de zile de restricții impuse din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
Hungary Anti Ukraine Campaign
„Acestea nu sunt alegeri democratice normale”. Parlamentul European...
dragos pislaru (1)
Pîslaru, despre pensiile speciale din PNRR: „Am un optimism rezervat”...
Russia Hungary
Ministrul francez de Externe acuză Ungaria de trădare, după...
IRAN-CRISIS/LEBANON Unprecedented wave of air strikes on the city of Beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 41. Iranul solicită la ONU un...
Ultimele știri
Iranul va permite trecerea a numai 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz, după armistițiul cu SUA
Şefa FMI avertizează: Cererile de sprijin financiar ar putea creşte cu până la 50 de miliarde de dolari din cauza războiului
Percheziții cu mascați la Novaia Gazeta, una dintre puținele publicații independente din Moscova. Jurnaliștii, vizați de un dosar penal
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Fanatik.ro
Președintele României, Nicușor Dan, NU va merge la Arena Națională să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu vs. Sir Alex Ferguson! Aproape trei decenii de la un Inter – Manchester United cu Ronaldo...
Adevărul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Playtech
Fotografia care îți amintește cât de fragilă este Terra: imaginea spectaculoasă trimisă de astronauții...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Cum apar complicațiile suferite de antrenorul Mircea Lucescu. AVC ischemic și tromboembolismul pulmonar...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...