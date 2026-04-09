Procesul de corupție al lui Benjamin Netanyahu se reia după ridicarea stării de urgență din Israel. Trump cere grațierea

După luni de amânări pe fondul conflictului regional, procesul de corupție al lui Benjamin Netanyahu se reia odată cu ridicarea stării de urgență din Israel. Donald Trump cere grațierea liderului israelian.

Procesul de corupţie de lungă durată al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu va fi reluat duminică, a declarat joi purtătorul de cuvânt al instanţelor, la câteva ore după ce Israelul a ridicat starea de urgenţă impusă din cauza războiului cu Iranul, relatează Reuters.

Iranul a început să atace Israelul cu rachete balistice şi drone după ce Israelul şi preşedintele american Donald Trump au lansat atacuri aeriene asupra Iranului pe 28 februarie, invocând obiectivele de a împiedica Iranul să-şi proiecteze forţa în străinătate, de a pune capăt programului său nuclear şi de a încuraja alungarea de la putere a liderilor săi.

Starea de urgenţă, care a dus la închiderea şcolilor şi a întreprinderilor, a fost ridicată miercuri seara, întrucât nu s-au mai raportat rachete iraniene începând cu ora 3 dimineaţa, după ce s-a convenit asupra unui armistiţiu. Însă atacurile israeliene ample declanşate ulterior asupra Libanului, vizând gruparea proiraniană Hezbollah, au pus în pericol armistiţiul.

„Odată cu ridicarea stării de urgenţă şi reluarea activităţii sistemului judiciar, şedinţele de judecată vor fi reluate ca de obicei”, se arată într-o declaraţie a instanţelor israeliene, care adaugă că acestea vor avea loc între duminică şi miercuri.

Netanyahu, primul prim-ministru israelian în funcţie acuzat de o infracţiune, neagă acuzaţiile de mită, fraudă şi abuz de încredere aduse în 2019 după ani de anchete. Procesul său, care a început în 2020 şi ar putea duce la pedepse cu închisoarea, a fost amânat în repetate rânduri din cauza angajamentelor sale oficiale, fără ca o dată de încheiere să fie avută în vedere.

Trump a preluat apelurile lui Netanyahu către preşedintele Israelului, Isaac Herzog, pentru o graţiere, invocând impactul apariţiilor regulate în instanţă asupra capacităţii sale de a-şi îndeplini atribuţiile.

Biroul lui Herzog a declarat că departamentul de graţieri al Ministerului Justiţiei va aduna opinii pentru a le prezenta consilierului juridic al preşedintelui, care va formula o recomandare, conform practicii standard. Graţierile nu sunt acordate de obicei în timpul procesului.

Acuzaţiile aduse lui Netanyahu, alături de atacurile Hamas asupra Israelului din octombrie 2023, i-au afectat imaginea premierului. Israelul urmează să organizeze alegeri în octombrie, pe care coaliţia lui Netanyahu, cea mai de dreapta din istoria Israelului, este probabil să le piardă.

