Procesul de viol al lui Russell Brand a început: lista de acuzații pe care i le aduc șase femei. „Era nemilos, calculat și manipulator”

Comediantul britanic Russell Brand, care neagă șapte acuzații de infracțiuni sexuale comise pe o perioadă de zece ani, s-a prezentat miercuri în fața instanței, în prima zi a procesului. În cadrul ședinței, acuzarea apus despre vedetă că a tratat femeile „ca pe niște animale”, relatează The Times.



Russell Brand a fost un „prădător sexual nemilos, calculat și manipulator” care a violat și a agresat sexual femei pentru a-și satisface poftele, s-a afirmat în instanță în prima zi a procesului său. Comediantul și actorul în vârstă de 51 de ani se confruntă cu trei acuzații de viol, trei acuzații de agresiune sexuală și o acuzație de hărțuire sexuală, care ar fi avut loc între 1999 și 2009.



El neagă toate acuzațiile și a afirmat că orice contact sexual, dacă a avut loc, a fost consensual.



La deschiderea procesului, miercuri, Riel Karmy-Jones KC, reprezentantul acuzării, a declarat în fața judecătorilor că „dorința lui Brand pentru o formă de contact sexual era nediscriminatorie și insațiabilă”.



Ea s-a adresat juriului: „Russell Brand, după cum probabil știți, este o vedetă. Putea fi amabil când voia, amuzant, fără îndoială, fermecător, chiar simpatic — când voia ceva în schimb — dar apoi devenea exigent, arogant, un cuceritor cu un apetit sexual uriaș, copilăros în așteptarea ca fiecare dorință a sa să fie îndeplinită.



„Era nemilos, calculat și manipulator și, potrivit acuzării, un prădător sexual.”



Brand se lăuda că este „un cuceritor de femei”, un donjuan și că își dorea să facă sex cu 5.000 de femei în decursul vieții, potrivit declarațiilor din instanță.



Procuratura a afirmat că acuzațiile acoperă o perioadă de zece ani din viața lui Brand, când cariera sa „începea să înflorească”, iar femeile îl cunoșteau prin intermediul locului de muncă, al evenimentelor sociale sau când participau la concertele sale.



Una dintre presupusele victime ale violului a susținut că Brand și-a cerut scuze după ce „a tratat-o ca pe un animal”, în timp ce altele au declarat că el „a râs” de ele atunci când au încercat să protesteze împotriva avansurilor sale.

Russell Brand, la plecarea de la tribunalul londonez, după prima zi a procesuui în care este acuzat de viol de șase femei Foto: Profimedia





Miercuri, juriului i-au fost prezentate detaliile presupuselor infracțiuni.



Instanța a aflat că prima reclamantă, Femeia 1, l-a cunoscut pe Brand în 1999, înainte ca acesta să devină faimos, când el susținea un spectacol la un eveniment paralel în cadrul conferinței Partidului Laburist de la Bournemouth.



Acuzarea spune că el a violat-o pe femeie în camera ei de hotel după ce s-a dezbrăcat parțial și i-a cerut să-i facă fotografii cu aparatul ei foto.



Karmy-Jones a declarat instanței că femeia a rămas „în stare de șoc” și „rușinată”.



În dimineața de după presupusul viol, Brand i-a spus prietenului său Mark Pinheiro, care participa și el la spectacol, că „trebuiau să părăsească orașul imediat”.



Karmy-Jones a declarat juriului că, după câteva luni, Brand i-a spus lui Pinheiro că „a întreținut relații sexuale cu o femeie în Bournemouth și că lucrurile «s-ar putea să fi scăpat puțin de sub control»”.



După aceea, „s-a comportat de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat”, a spus ea.



În cadrul mărturiei sale, Pinheiro a declarat juriului că își amintește cum Brand „se ghemuia” pe bancheta din spate când a auzit sirenele poliției pe drumul de întoarcere de la Bournemouth.



Brand este acuzat că a agresat sexual a doua reclamantă, Femeia 2, încercând să o tragă într-o cabină de toaletă după ce aceasta i-a făcut un compliment pentru tricoul său cu inscripția „I am Spartacus” în 2001.



Acuzarea spune că, trei ani mai târziu, Brand a agresat sexual și a violat oral o a treia femeie după ce a întâlnit-o la o petrecere în 2004.



O altă acuzație este că s-a „aplecat brusc în față” și a apucat-o de sâni pe Femeia 3 înainte de a o trage într-o toaletă și de a o viola oral, ignorându-i protestele și spunându-i: „Haide, nu strica distracția. Tu vrei asta.”



Procuratura a afirmat că „un astfel de comportament agresiv” a continuat pe parcursul anilor 2004 și 2005 cu a patra reclamantă. Brand este acuzat că a agresat sexual Femeia 4 la un post de radio în această perioadă.



Femeia a declarat că a fost împinsă împotriva unui perete și agresată sexual într-un mod „brutal, rapid și frenetic”.



Karmy-Jones a declarat în fața instanței: „Domnul Brand s-a clătinat dându-se înapoi la acea ultimă împingere și a râs pe sub mustață, de parcă ar fi fost o glumă. Poate că i s-au părut amuzante, haioase protestele lor. Haioase ca un spectacol pentru prietenii lui.”



Juriul a aflat cum a cunoscut-o a cincea reclamantă pe Brand atunci când acesta susținea un spectacol la Hammersmith Apollo din Londra, în 2009.



Karmy-Jones a spus că Femeia 5, care avea la acea vreme puțin peste 20 de ani și era cea mai tânără dintre reclamante, l-a cunoscut pe Brand când „statutul său de vedetă era în creștere” și „se afla în pragul celebrității internaționale”.



„[Reclamanta] era o fană înfocată”, a spus ea. „Pentru ea, la acea vreme, el era alternativ, excentric și cool și, credea ea, foarte atrăgător. Îl admira și îi plăcea.”



Prietena femeii și-a amintit că Brand le-a spus spectatorilor: „Dacă mă vedeți în foaier și vă gândiți: «Îmi place foarte mult de el și aș vrea să fac sex cu el, dar nu pot pentru că este Russell Brand», probabil că puteți face sex cu mine. Vârsta care mă atrage variază de la 16 ani până la moarte.”



Brand ar fi întreținut relații sexuale consensuale cu Femeia 5, dar apoi a violat-o, lăsând-o „anxioasă și într-o stare rea” și făcând-o să se învinovățească.



Femeia susține că Brand a numit-o „murdară”.



Ea spune că i-a răspuns: „Cred că m-ai împins destul de departe — m-ai tratat ca pe un animal”, și susține că Brand a răspuns: „Îmi pare rău.”

Russell Brand Foto: Profimedia

Ultima reclamantă, Femeia 6, l-a acuzat pe Brand de agresiune sexuală în timp ce acesta filma pentru un proiect în 2009. Actorul ar fi constrâns-o să-i facă un masaj și și-a așezat capul direct în zona inghinală a acesteia.



În mărturia sa de după deschiderea procesului, fostul prieten al lui Brand, Pinheiro, și-a amintit că a fost invitat la o avanpremieră a „Messiah Complex”, spectacolul de comedie al lui Brand din 2013, și a spus că a văzut femei aliniate lângă un perete.



El a spus că Brand renunța la „relaționarea cu oamenii” pentru a veni să cunoască o femeie, iar apoi cei doi dispăreau, adesea spre toaletă.



După aproximativ zece minute, se întorceau, iar Brand își relua activitatea de socializare înainte de a reveni pentru a alege o altă femeie din rând.



Brand a negat toate acuzațiile și a declarat poliției în 2023, în legătură cu ultimele două reclamante, că „nu s-a angajat niciodată în activități sexuale fără consimțământ și că orice relatări au fost inventate sau imaginate în urma unui documentar defăimător și a relatărilor ulterioare din presă”.



Pe tot parcursul zilei petrecute în sala de judecată, Brand s-a arătat calm și stăpân pe sine. A fost rugat să ia cuvântul o singură dată, răspunzând „da” cu voce clară pentru a confirma că avea același pachet de probe care era prezentat juriului.



Din când în când, Brand se întorcea și dădea din cap către unii dintre cei așezați la dreapta sa în sala de judecată. La sfârșitul ședinței, s-a ridicat în picioare în momentul în care judecătorul a părăsit sala. Avea mâinile împreunate la spate, strângând mătăniile. Procesul continuă.