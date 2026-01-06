Procurorul general al Venezuelei acuză SUA de terorism și spune că tribunalul din New York nu are jurisdicție asupra lui Maduro

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a invitat marţi justiţia americană să „recunoască lipsa de jurisdicţie” a tribunalului unde este judecat pentru trafic de droguri şi terorism preşedintele venezuelean Nicolas Maduro în urma capturării sale de către Statele Unite, relatează AFP.

Operaţiunea militară americană din Caracas şi alte trei state din 3 ianuarie, în cursul căreia au fost capturaţi Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, s-a soldat oficial cu moartea a 55 de soldaţi venezueleni şi cubanezi care alcătuiau echipa de securitate a liderului venezuelean. Maduro a pledat nevinovat luni la tribunalul federal din New York, declarându-se „prizonier de război”, notează Agerpres.

Procurorul general venezuelean i-a cerut marţi judecătorului american Alvin Hellerstein să respecte dreptul internaţional şi să recunoască lipsa de competenţă a instanţei pe care o prezidează de a-l judeca pe liderul unei naţiuni suverane.

El a anunţat de asemenea numirea a trei procurori pentru a investiga zecile de victime civile şi militare nevinovate în timpul atacului american, vorbind de o „crimă de război” şi „o agresiune fără precedent împotriva patriei venezuelene”.

„Operaţiunea militară fără o declaraţie de război sau o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU reprezintă un act ilegal de agresiune armată de natură teroristă”, a subliniat Tarek William Saab, cerând eliberarea imediată a lui Maduro, a consemnat şi agenţia dpa.

