Live TV

Procurorul general al Venezuelei acuză SUA de terorism și spune că tribunalul din New York nu are jurisdicție asupra lui Maduro

Data publicării:
profimedia-1063784173
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab Foto: Profimedia

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a invitat marţi justiţia americană să „recunoască lipsa de jurisdicţie” a tribunalului unde este judecat pentru trafic de droguri şi terorism preşedintele venezuelean Nicolas Maduro în urma capturării sale de către Statele Unite, relatează AFP.

Operaţiunea militară americană din Caracas şi alte trei state din 3 ianuarie, în cursul căreia au fost capturaţi Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, s-a soldat oficial cu moartea a 55 de soldaţi venezueleni şi cubanezi care alcătuiau echipa de securitate a liderului venezuelean. Maduro a pledat nevinovat luni la tribunalul federal din New York, declarându-se „prizonier de război”, notează Agerpres.

Procurorul general venezuelean i-a cerut marţi judecătorului american Alvin Hellerstein să respecte dreptul internaţional şi să recunoască lipsa de competenţă a instanţei pe care o prezidează de a-l judeca pe liderul unei naţiuni suverane.

El a anunţat de asemenea numirea a trei procurori pentru a investiga zecile de victime civile şi militare nevinovate în timpul atacului american, vorbind de o „crimă de război” şi „o agresiune fără precedent împotriva patriei venezuelene”.

„Operaţiunea militară fără o declaraţie de război sau o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU reprezintă un act ilegal de agresiune armată de natură teroristă”, a subliniat Tarek William Saab, cerând eliberarea imediată a lui Maduro, a consemnat şi agenţia dpa.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
polar bear mama
4
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Radoslaw Sikorski
5
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul...
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre anexarea Groenlandei de către Trump: „Nu vorbim despre o intenţie oficială”. Ce a spus despre Venezuela
photo-collage.png (32)
Venezuela susţine că 57 de persoane au fost ucise în operaţiunea SUA de capturare a lui Maduro
donald trump
„O operațiune genială, 152 de avioane, trupe la sol”. Trump s-a lăudat din nou cu operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Inauguration of President Maduro in Venezuela
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
profimedia-1059894656
Corina Machado reiterează dorința de a împărți Nobelul pentru Pace cu Trump: „Dacă în octombrie credeam că o merita, imaginaţi-vă acum”
Recomandările redacţiei
harta moldova romania ucraina marea neagra
Ce presupune planul de securitate pentru Ucraina. Nicușor Dan: patru...
Bucharest,,Romania,-,September,2022:,C-27j,Spartan,Military,Transport,Aircraft
Nicușor Dan rămâne în această noapte la Paris. De ce nu poate...
France Russia Ukraine War
Concluzii după summitul Coaliției de Voință. Zelenski: Știm fiecare...
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Trump și consilierii săi analizează variante pentru cumpărarea...
Ultimele știri
Cum vede Nicușor Dan discuţia despre suspendarea sa din funcţie: „Total neserioasă”
Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare pentru dezamorsarea conflictului. Ce rol va juca administrația Trump
O „piatră de temelie” a apărării SUA și Europei. Lockheed anunță că intenționează să crească dramatic producția de rachete Patriot
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu...
Adevărul
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la...
Playtech
Sfântul Ion sau Sfântul Ioan? Cum spunem corect, de fapt?
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine...
Newsweek
Pensie crescută după ce instanța a cerut să fie ajustată cu indicele de corecție de 1,41. E fără precedent
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...