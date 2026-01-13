Live TV

Procurorul special al Coreei de Sud vrea ca fostul președinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecție, să fie condamnat la moarte

Data publicării:
Yoon Suk Yeol
Foto: Profimedia Images

Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat marţi pedeapsa cu moartea pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie pentru impunerea, pentru scurt timp, a legii marţiale în decembrie 2024, informează AFP şi Reuters.

În seara zilei de 3 decembrie 2024, Yoon Suk Yeol a şocat ţara anunţând în mod surprinzător la televizor impunerea legii marţiale şi a trimis trupe la Parlament pentru a-l bloca şi reduce la tăcere. Însă preşedintele a dat înapoi câteva ore mai târziu, după ce un număr suficient de deputaţi au reuşit să se strecoare în hemiciclul înconjurat de soldaţi şi să voteze suspendarea decretului său.

Astfel, Yoon este acuzat că a orchestrat o insurecţie. Infracţiunea este pedepsită sever de legea sud-coreeană, pedeapsa putând ajunge până la pedeapsa cu moartea în cazul unei condamnări, deşi Coreea de Sud nu a mai pus în execuţie o pedeapsă cu moartea de zeci de ani.

În pledoaria finală susţinută la Tribunalul Central din Seul, procurorul special a declarat că anchetatorii au confirmat existenţa unui complot condus de Yoon şi de fostul său ministru al apărării, Kim Yong-hyun, care data din octombrie 2023 şi care avea ca scop menţinerea lui Yoon la putere.

Yoon, în vârstă de 65 de ani, a negat acuzaţiile. El a susţinut că era în puterea sa, în calitate de preşedinte, să declare legea marţială şi că acţiunea avea scopul de a trage un semnal de alarmă cu privire la obstrucţionarea guvernului de către partidele de opoziţie.

Tribunalul Central din Seul urmează să se pronunţe asupra cazului în luna februarie.

Yoon a fost destituit în aprilie 2025, după ce a aruncat Coreea de Sud într-o criză politică fără precedent. A devenit primul preşedinte în exerciţiu al ţării care a fost arestat, în ianuarie 2025, după ce a opus rezistenţă timp de săptămâni întregi, folosindu-şi serviciul de securitate prezidenţial pentru a împiedica anchetatorii să-l aresteze.

A fost eliberat din motive procedurale în martie 2025, în timp ce procesul său pentru insurecţie continua, dar a fost din nou arestat la începutul lunii iulie din cauza temerilor că ar putea distruge dovezi legate de caz.

El este judecat şi pentru alte acuzaţii, printre care obstrucţionarea justiţiei, după ce a fost acuzat că a exclus membri ai cabinetului de la o şedinţă privind legea marţială şi că, în ianuarie, a împiedicat anchetatorii să-l aresteze.

Citește și:

„Diplomaţia pinguinului”. Apelul lansat de președintele sud-coreean pentru a se întâlni cu Kim Jong Un

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
Digi Sport
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kim Keon Hee, wife of ex president south korea
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud este acuzată că a primit mită genți de lux și un colier cu diamante
Meeting of the Coalition of the Willing, at the Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) in London
Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie
zelenski
Volodimir Zelenski a cerut prelungirea stării de urgență. Ce înseamnă acest lucru pentru ucraineni
soldat ucrainean, steag ucraina
Guvernul ucrainean a decis că bărbații cu vârsta între 18 şi 22 de ani pot să iasă din țară
profimedia-1028909309
Soţia fostului preşedinte sud-coreean, încarcerat pentru că a încercat să impună legea marțială, a fost arestată. Ce acuzații i se aduc
Recomandările redacţiei
FED INVITAT ORA 13 130126_20128
Mărturia unei tinere despre abuzurile poliției islamice din Iran. „Te...
maia sandu
Maia Sandu, acuzată de trădare. Socialiștii lui Igor Dodon cer...
taxe si impozite
Oana Gheorghiu, despre majorarea taxelor și impozitelor locale: „E...
Viktor Orban
Președintele Ungariei a stabilit data alegerilor care ar putea pune...
Ultimele știri
Primarul din Cernavodă a fost condamnat la patru ani de închisoare. Decizia este definitivă
Întâlnirea SUA - Groenlanda - Danemarca: vicepreședintele JD Vance va găzdui discuțiile la Casa Albă. „Să ne privim în ochi”
Zelenski, într-o postare în persană referitoare la Iran: „Un regim care a provocat atâta rău, inclusiv Ucrainei și altor țări”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Fanatik.ro
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros...
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul...
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Rovinieta în 2026 – cât plătești taxa de drum în noul an în România, cât sunt amenzile dacă ai uitat de ea
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Anunțul făcut de Ilie Bolojan, după întâlnirea de la Palatul Victoria: "Guvernul va susţine organizarea...
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
Modificările la pensiile militare duc la „dezertatea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa”
Digi FM
Fratele lui Jeffrey Epstein susține că un nou raport de autopsie va demonstra că acesta a fost ucis: "De ce...
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...