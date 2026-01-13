Procurorul special al Coreei de Sud vrea ca fostul președinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecție, să fie condamnat la moarte

Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat marţi pedeapsa cu moartea pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie pentru impunerea, pentru scurt timp, a legii marţiale în decembrie 2024, informează AFP şi Reuters.

În seara zilei de 3 decembrie 2024, Yoon Suk Yeol a şocat ţara anunţând în mod surprinzător la televizor impunerea legii marţiale şi a trimis trupe la Parlament pentru a-l bloca şi reduce la tăcere. Însă preşedintele a dat înapoi câteva ore mai târziu, după ce un număr suficient de deputaţi au reuşit să se strecoare în hemiciclul înconjurat de soldaţi şi să voteze suspendarea decretului său.

Astfel, Yoon este acuzat că a orchestrat o insurecţie. Infracţiunea este pedepsită sever de legea sud-coreeană, pedeapsa putând ajunge până la pedeapsa cu moartea în cazul unei condamnări, deşi Coreea de Sud nu a mai pus în execuţie o pedeapsă cu moartea de zeci de ani.

În pledoaria finală susţinută la Tribunalul Central din Seul, procurorul special a declarat că anchetatorii au confirmat existenţa unui complot condus de Yoon şi de fostul său ministru al apărării, Kim Yong-hyun, care data din octombrie 2023 şi care avea ca scop menţinerea lui Yoon la putere.

Yoon, în vârstă de 65 de ani, a negat acuzaţiile. El a susţinut că era în puterea sa, în calitate de preşedinte, să declare legea marţială şi că acţiunea avea scopul de a trage un semnal de alarmă cu privire la obstrucţionarea guvernului de către partidele de opoziţie.

Tribunalul Central din Seul urmează să se pronunţe asupra cazului în luna februarie.

Yoon a fost destituit în aprilie 2025, după ce a aruncat Coreea de Sud într-o criză politică fără precedent. A devenit primul preşedinte în exerciţiu al ţării care a fost arestat, în ianuarie 2025, după ce a opus rezistenţă timp de săptămâni întregi, folosindu-şi serviciul de securitate prezidenţial pentru a împiedica anchetatorii să-l aresteze.

A fost eliberat din motive procedurale în martie 2025, în timp ce procesul său pentru insurecţie continua, dar a fost din nou arestat la începutul lunii iulie din cauza temerilor că ar putea distruge dovezi legate de caz.



El este judecat şi pentru alte acuzaţii, printre care obstrucţionarea justiţiei, după ce a fost acuzat că a exclus membri ai cabinetului de la o şedinţă privind legea marţială şi că, în ianuarie, a împiedicat anchetatorii să-l aresteze.

Citește și:

„Diplomaţia pinguinului”. Apelul lansat de președintele sud-coreean pentru a se întâlni cu Kim Jong Un

Editor : C.A.