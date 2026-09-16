Produse de albire a pielii cu mercur. La un deceniu după interzicerea în cosmetice, substanța toxică nu a dispărut de pe piaţa globală

Peste 20 de produse de albire a pielii interzise care conţin mercur sunt disponibile pentru cumpărare pe pieţe terţe administrate de Amazon, Temu sau TikTok Shop în mai multe ţări, în ciuda deceniilor de eforturi ale responsabililor sanitari şi ale autorităţilor de reglementare pentru a împiedica vânzarea lor, conform unui studiu realizat de Reuters pe baza informaţiilor disponibile publicului, ce a fost publicat marţi.

Autorităţile de reglementare, companiile şi entităţile multinaţionale au încercat ani de zile să îşi coordoneze eforturile pentru a elimina aceste produse de pe rafturi şi de pe site-uri web. Peste 150 de naţiuni sunt părţi la Convenţia Minamata din 2013, care a interzis fabricarea, importul sau vânzarea de produse care conţin mercur, care, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pot afecta rinichii, creierul şi sistemul nervos.

Însă unii vânzători de pe site-urile de comerţ electronic au devenit mai sofisticaţi în eforturile lor de a ascunde originile şi ingredientele acestor produse. Unele produse eliminate de pe site-uri web sunt listate din nou sub denumiri înşelătoare sau de către alţi vânzători la scurt timp după aceea, conform studiului Reuters.

Reuters a descoperit la 1 septembrie peste 20 de produse din listele interzise disponibile clienţilor pe platformele de comerţ electronic din SUA ale Amazon, Temu şi TikTok, precum şi pe pieţele terţe ale Amazon din Franţa, India, Emiratele Arabe Unite şi Belgia. Niciunul dintre produse nu enumeră mercurul ca ingredient. Reuters nu a putut confirma independent prezenţa toxinei.

În ciuda toxicităţii mercurului, aceste produse îşi găsesc cumpărători datorită efectelor lor rapide. Albirea pielii este o industrie de miliarde de dolari, deosebit de populară în Asia, Africa şi Caraibe, notează Reuters.

„Mercurul oferă efecte de albire în câteva zile, mult mai rapid decât agenţi legali precum acidul kojic sau arbutina”, a declarat Winston Morgan, profesor de toxicologie, echitate şi practică incluzivă la Şcoala de Sănătate, Sport şi Bioştiinţe a Universităţii din East London. „Mercurul este, de asemenea, relativ ieftin, uşor de formulat în creme şi stabil”.

Un studiu din 2021 al Universităţii din Boston a constatat că produsele de albire a pielii care conţin acid kojic, un ingredient cosmetic legal, costă în medie 24,89 dolari pe uncie, substanţial mai mult decât preţul de aproximativ 6,50 dolari pe uncie perceput pentru produsele care conţin mercur, descoperite de Reuters la vânzare în Statele Unite la mijlocul lunii septembrie.

OMS: Nu există niveluri cunoscute de mercur care să fie considerate sigure

Organizaţia Mondială a Sănătăţii afirmă că nu există un nivel cunoscut de expunere sigură la mercur, în timp ce FDA din SUA restricţionează mercurul total la maximum 1 parte per milion în produsele cosmetice. Multe produse ilegale conţin între 10 şi 100.000 de miligrame pe litru, potrivit lui Morgan.

Reuters nu a putut confirma independent cifrele sale, dar autorităţile de reglementare britanice şi americane, inclusiv Oficiul pentru Siguranţa şi Standardele Produselor din Regatul Unit şi Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA, au raportat public produse care au fost testate pozitiv la mercur.

Produse cumpărate de pe Amazon, Temu și TikTok Shop

Un jurnalist Reuters de la Londra a achiziţionat mai multe produse despre care se presupune că sunt pe bază de mercur de pe site-urile web Amazon din Marea Britanie, Franţa, Belgia şi India, în timp ce un jurnalist Reuters din SUA a achiziţionat creme de frumuseţe Parley, fabricate în Pakistan, de pe Temu şi TikTok Shop, trei mărci de creme de albire fabricate în Mexic de pe TikTok Shop şi săpunuri de albire fabricate în Filipine de pe Amazon.

Niciunul dintre producători nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta.

Contactaţi de Reuters, Amazon, Temu şi TikTok au declarat că interzic vânzarea acestor produse specifice, precizând că iau măsuri pentru a le elimina de pe site-urile lor web şi pentru a-i sancţiona pe cei care le comercializează. La 1 septembrie, majoritatea acestor produse erau încă listate pe aceste site-uri web.

Amazon are implementate controale proactive pentru a menţine un magazin sigur şi conform, inclusiv verificarea vânzătorului şi documentaţia obligatorie de conformitate sau teste de laborator de către terţi înainte de listarea produselor, a precizat acesta. Gigantul comerţului electronic a declarat că rafinează aceste controale şi suspendă vânzătorii evazivi.

Amazon a declarat, de asemenea, că lucrează cu autorităţi de reglementare, agenţii guvernamentale şi alte entităţi pentru a actualiza listele de produse interzise, în contextul intensificării controalelor.

TikTok a declarat că elimină produsele care încalcă regulile sale, care interzic produsele care „au ca scop de a decolora, albi, deschide culoarea sau de a reduce melanina în general din piele”.

Temu a mai spus că va elimina anumite produse după ce va analiza listele sale. „Se vor lua măsuri corespunzătoare în cazul în care se constată că produsele de pe o listă încalcă legi în vigoare şi, în consecinţă, regulile platformei noastre”, a precizat compania.

Un vânzător terţ Amazon din India a inclus, la începutul lunii august, „Cremă de albire pentru frumuseţe” în loc de crema „Chandni”, unul dintre produsele semnalate de FDA, şi a estompat denumirea corectă a produsului în imaginea însoţitoare. Producătorul cremei, SJ Enterprises din Pakistan, nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Amazon nu a comentat cu privire la produsele specifice listate pe site-urile sale.

„O parte a problemei o reprezintă modelele de afaceri ale acestor platforme”, a declarat Rachel Doughty, avocat la Greenfire Law, firma care a luptat împotriva Amazon timp de un deceniu. „Poziţia lor timp îndelungat a fost că erau doar o platformă şi nu erau responsabili pentru ceea ce vânzătorii terţi postau pe site-urile lor web”. Ea a adăugat că legile „nu sunt bine aplicate de agenţiile publice”.

Amazon a refuzat să comenteze cu privire la punctul de vedere al lui Doughty.

Provocările reglementării platformelor online

Autorităţile de reglementare din domeniul sănătăţii recunosc provocările legate de ţinerea departe de consumatori a produselor care conţin mercur. FDA din SUA a declarat pentru Reuters că „este foarte îngrijorată de aceste produse şi de alte produse frauduloase, iar scoaterea lor de pe piaţă rămâne una dintre principalele priorităţi ale agenţiei”. A adăugat că agenţia a trimis scrisori de avertizare acestor producători şi distribuitori pentru a opri vânzările ilegale.

„OMS este conştientă de faptul că produsele de albire a pielii cu adaos de mercur continuă să fie vândute prin intermediul platformelor online şi transfrontaliere de comerţ electronic, ceea ce poate face supravegherea şi aplicarea reglementărilor mai dificile”, a declarat un purtător de cuvânt al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, adăugând că este nevoie de mai multă reglementare şi coordonare între guverne, vânzători şi alţii.

Există unele dovezi ale unor eforturi de reglementare reînnoite. Pe 28 august, autorităţile franceze au emis o notificare de rechemare prin care avertizau consumatorii cu privire la o cremă de albire a pielii numită „Advanced Beauty Cream - Pearl Shine - Parley Goldie”, pe care Reuters a găsit-o disponibilă la începutul lunii august. La 31 august, aceasta era încă disponibilă pe site-ul web belgian al Amazon.

„Mercurul este identificat în mod regulat în produsele pentru albirea pielii”, au declarat oficialii francezi pentru Reuters într-un e-mail, precizând că platformele de comerţ electronic sunt obligate să retragă astfel de produse de la vânzare. „Prezenţa sa este intenţionată şi are funcţia de a bloca sinteza melaninei, pigmentul care dă culoarea pielii”.

„Produsele identificate ca fiind neconforme şi nesigure sunt raportate în mod eficient platformelor sau companiilor în cauză”, au spus aceştia.

Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) l-a contactat la sfârşitul anului trecut pe Michael Bender, coordonator al Grupului de lucru Zero Mercur, ca răspuns la o solicitare a acestuia cu privire la produsele care conţin mercur formulată cu şapte ani în urmă, potrivit unui e-mail consultat de Reuters, transmite Agerpres.

Agenţia a solicitat expertiza lui Bender şi o listă de produse disponibile, inclusiv cele care ar fi putut apărea „sub diferite denumiri de marcă sau ambalaje”. În luna mai, FDA a publicat o listă de creme pentru albirea pielii care conţin mercur, avertizând consumatorii să nu le cumpere.

Editor : A.C.