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Video Progres major pentru China în cursa spațială: a recuperat cu succes propulsorul unei rachete de clasă orbitală

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(EyesOnSci) CHINA SOUTH CHINA SEA CARRIER ROCKET CONTROLLED RECOVERY (CN)
China a recuperat cu succes, pentru prima dată, pe 10 iulie, propulsorul unei rachete de clasă orbitală. Foto: Profimedia
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China a recuperat cu succes, pentru prima dată, vineri, propulsorul unei rachete de clasă orbitală, marcând un progres major în eforturile sale de dezvoltare a sistemelor de lansare reutilizabile, transmite presa de stat de la Beijing, citată de BBC.

Corporația Chineză pentru Știință și Tehnologie Aerospațială a anunțat că racheta Long March 10B a decolat din Hainan, în sudul Chinei, vineri, la ora locală 12:15 (07:15, ora României).

La aproximativ șase minute după separarea de treapta superioară a rachetei, propulsorul său s-a întors vertical pe Pământ și a fost recuperat pe o platformă plutitoare.

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Acest lucru semnalează că Beijingul ar putea contesta dominația SUA în domeniul rachetelor reutilizabile, după aterizările reușite ale SpaceX, compania lui Elon Musk, și ale Blue Origin, companie deținută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos.

Rachetele sunt de obicei considerate de unică folosință - diversele lor segmente fiind aruncate și distruse în timpul ascensiunii - ceea ce face ca lansarea navelor spațiale să fie costisitoare.

Prin reutilizarea boosterelor (propulsoarelor) - care sunt în general considerate cea mai valoroasă parte a unei rachete - costul lansărilor de sateliți și al explorării spațiului poate fi redus semnificativ.

În decembrie 2015, SpaceX a aterizat pentru prima dată o rachetă Falcon 9 reutilizabilă dintr-un zbor orbital, urmată de New Glenn de la Blue Origin în noiembrie 2025.

Falcon 9 are în prezent aproximativ 150 de lansări pe an, cu boostere care pot fi reutilizate de zeci de ori.

Long March 10B, care poate transporta o sarcină utilă de cel puțin 16 tone metrice pe orbita joasă a Pământului, a fost comparată cu Falcon 9 de la SpaceX.

Dar, spre deosebire de Falcon 9, Long March 10B nu aterizează autonom pe o platformă de aterizare sau pe o dronă. În schimb, „cârligele de aterizare” de pe rachetă se prind de o plasă atașată la o platformă plutitoare.

Acțiunile firmelor spațiale chineze au crescut în urma știrii, China Spacesat și China Satellite Communications crescând fiecare cu 10%, limita zilnică permisă de reglementările pieței financiare a țării.

Editor : Ș.R.

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