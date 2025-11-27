Live TV

Proiectul de reformă a codului penal din Turcia nu mai conține prevederi împotriva comunității LGBT+

Marșurile de tip Gay Pride sunt sistematic interzise și reprimate în Turcia, din 2015 Foto: Profimedia

Un proiect de amendament la codul penal turc considerat o ameninţare pentru comunitatea LGBT+ a fost abandonat, au anunţat joi asociaţii şi media locale, informează Agerpres.

„Dispoziţiile anti-LGBT+ care suscitau o puternică indignare după anunţarea lor nu figurează” în proiectul de reformă a codului penal supus joi Parlamentului turc, a salutat pe platforma X asociaţia de apărare a drepturilor persoanelor LGBT+ KaosGL.

Textul „nu conţine nicio dispoziţie anti-LGBTQ+. Ieşim deocamdată învingători din lupta noastră”, a reacţionat de asemenea pe platforma X Yildiz Tar, un militant al drepturilor LGBT+, atenţionând totodată că unele dispoziţii „ar putea fi reintroduse în următoarele luni”.

Proiectul de amendament abandonat, propus de guvernul islamo-conservator de la Ankara, prevedea declanşarea unor urmăriri penale contra homosexualilor, bisexualilor şi persoanelor transgen pentru comportamente considerate „contrare sexului biologic şi moralei generale”, precum şi pentru „promovarea” lor.

Textul majora de asemenea de la 18 la 25 de ani vârsta minimă pentru orice chirurgie de tranziţie de gen şi restrângea accesul la îngrijiri în acest cadru.

Mai multe asociaţii s-au mobilizat de la sfârşitul lui octombrie contra acestui proiect de lege ce „încalcă demnitatea umană”, potrivit organizaţiei Human Rights Watch (HRW).

Comunitatea LGBT+ este în mod frecvent ţinta preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, care punea pe seama ei vina pentru declinul natalităţii.

Homosexualitatea nu este interzisă în Turcia. Ea a fost dezincriminată încă în 1858, în timpul Imperiului Otoman, însă rămâne supusă oprobiului social, iar discursurile anti-LGBT+ sunt tot mai des auzite după instalarea la putere a partidului AKP al lui Recep Tayyip Erdogan în 2002, potrivit asociaţiilor.

După 2015, marşurile anuale Pride sunt aproape sistematic interzise şi reprimate în Turcia.

