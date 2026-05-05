„Proiectul Libertate este Proiectul Impas” spune șeful diplomației de la Teheran despre inițiativa lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz

Ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi a avertizat Statele Unite cu privire la abordarea militară a crizei referitoare la blocarea Strâmtorii Ormuz, informează dpa.

„Proiectul Libertate este Proiectul Impas”, a scris Araghchi pe X, marţi dimineaţă, referindu-se la iniţiativa preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt blocadei acestei importante căi navigabile printr-o operaţiune pe care a numit-o „Project Freedom” (n.r. Proiectul Libertate).

„Evenimentele din Ormuz arată cu claritate că nu există o soluţie militară la o criză politică”, a scris Araghchi, potrivit Agerpres.

Şi Iranul are interesul să-şi exporte petrolul prin Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, persistă disputa cu privire la navele cărora ar trebui să li se permită să treacă prin strâmtoare şi cine ar trebui să o controleze.

„Pe măsură ce discuţiile progresează datorită efortului generos al Pakistanului, SUA ar trebui să fie precaute să nu fie trase înapoi în mlaştină de răuvoitori. La fel ar trebui să facă şi Emiratele Arabe Unite”, a afirmat Araghchi.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat din nou în urma mobilizării anunţate de preşedintele american Donald Trump a sute de aeronave, distrugătoare şi drone pentru a facilita trecerea navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz, aminteşte EFE.

Potrivit SUA, operaţiunea a permis trecerea a două nave comerciale sub pavilion american fără a provoca niciun fel de avarii navelor militare ale Washingtonului, în ciuda afirmaţiei Iranului că armata sa a deschis focul asupra acestor nave şi că două rachete au lovit una dintre ele.

Tot luni, un atac cu drone lansat din Iran a provocat „un incendiu de amploare” în Zona Industrială Petrolieră a emiratului Fujairah, din estul Emiratelor Arabe Unite, după ce Ministerul Apărării din Emirate a anunţat că interceptează rachete şi vehicule aeriene fără pilot.

EAU a declarat că îşi rezervă „dreptul deplin şi legitim de a răspunde” la aceste atacuri.

