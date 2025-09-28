Live TV

Propagandiștii ruși încearcă să influențeze alegerile din Moldova cu ajutorul unui set fals de joc Lego

Propagandiștii ruși au difuzat imagini cu seturi Lego false care înfățișează armata moldovenească ajutând Ucraina. Acest lucru, potrivit experților, face parte din campania mai amplă de dezinformare a Moscovei înaintea alegerilor parlamentare cruciale din Moldova de astăzi.

Deși nu există nicio confirmare oficială că soldații moldoveni luptă în Ucraina, seturile Lego sunt considerate o încercare de a influența alegătorii să voteze pentru forțele pro-ruse sau să riște să fie atrași în război, informează TPWorld.

Președinta Moldovei, Maia Sandu, a calificat alegerile drept „cele mai importante” din istoria țării, avertizând că Moscova folosește propaganda bazată pe inteligență artificială și finanțarea secretă pentru a submina cursul pro-european al Chișinăului.

Printre tacticile de dezinformare se numără presupusele seturi Lego care arată soldați cu steaguri ucrainene și moldovenești stând unul lângă altul.

Postările susțin în mod fals că aceste seturi au fost create de designerul ucrainean Maksim Mitiakin, cunoscut pentru modelul său Lego al „Monumentului Patriei” din Kiev, o statuie impunătoare din era sovietică din capitala Ucrainei, pentru a „onora” armata moldovenească pentru presupusa participare la eforturile de apărare ale Ucrainei.

Potrivit agenției de știri de stat ucrainene Ukrinform, aceste afirmații sunt complet false.

Mitiakin nu a creat un astfel de proiect, nu există seturi Lego de acest fel și niciun mijloc de informare ucrainean nu a raportat o astfel de inițiativă.
De asemenea, nu există dovezi că armata Moldovei ar fi participat la eforturile de apărare ale Ucrainei.

Mai mult, propagandiștii ruși au fabricat și o altă linie falsă de Lego numită „cărămizi de doliu”, care înfățișează o mamă și un copil punând flori pe mormântul unui soldat căzut la datorie.

Potrivit Ukrinform, această dezinformare sugerează cinic că copiii ucraineni sunt „pregătiți” pentru moartea taților lor.

Imaginile false Lego provin de pe pagina de Facebook a fostului prim-ministru ucrainean pro-Moscova, Mikola Azarov, care locuiește acum în Rusia.

