Cel puțin 120 de persoane - dintre care 100 polițiști - au fost rănite în ciocnirile din timpul protestelor antiguvernamentale din Mexico City, a declarat poliția. Mii de demonstranți au mărșăluit sâmbătă în capitala mexicană pentru a protesta împotriva crimelor violente și a guvernului președintei Claudia Sheinbaum. Sheinbaum a declarat că marșurile, care au avut loc și în alte orașe, au fost finanțate de politicieni de dreapta care se opun guvernului său, anunță BBC.

Mitingul a fost organizat de grupuri de tineri din Generația Z, beneficiind de sprijinul cetățenilor care protestează împotriva crimelor de mare amploare, inclusiv asasinarea, în urmă cu câteva săptămâni, a primarului din Uruapan, Carlos Manzo, care ceruse măsuri dure împotriva cartelurilor.

Manifestanții au demontat părți dintr-o barieră care proteja Palatul Național, unde locuiește Sheinbaum.

Poliția care proteja complexul a folosit gaze lacrimogene împotriva mulțimii. Autoritățile au arestat 20 de persoane pentru infracțiuni, inclusiv jaf și agresiune, a declarat reporterilor șeful securității din Mexico City, Pablo Vazquez.

Protestatarii au fluturat pancarte cu mesaje precum „Cu toții suntem Carlos Manzo”, în timp ce alții purtau pălării de cowboy în semn de omagiu pentru acesta. Manzo a fost împușcat pe 1 noiembrie, în timp ce participa la festivalul „Ziua Morților”. Era cunoscut pentru că vorbea deschis despre bandele de traficanți de droguri din orașul său și despre violența cartelurilor. El ceruse măsuri dure împotriva membrilor cartelurilor armate care terorizează țara.

Sheinbaum a luat măsuri împotriva cartelurilor, dar s-a opus cererilor pentru un război total împotriva drogurilor. Încercările anterioare ale predecesorilor săi s-au soldat cu rezultate sângeroase. Cu câteva zile înainte de marș, președinta a declarat că demonstrația era promovată online de roboți.

„Suntem de acord cu libertatea de exprimare și libertatea de demonstrație dacă există tineri care au revendicări, dar problema aici este cine promovează demonstrația”, a declarat ea într-o conferință de presă. „Oamenii ar trebui să știe cum a fost organizată această demonstrație, astfel încât nimeni să nu fie folosit”.

Sheinbaum se bucură de un rating de aprobare de peste 70% în primul său an de mandat și a făcut progrese în combaterea traficului de fentanil - o problemă cheie pentru omologul său american, Donald Trump. Însă ea a fost criticată pentru că nu a reușit să oprească violențele care au cuprins țara și se confruntă cu o ostilitate crescută din partea țărilor vecine.

La începutul acestei luni, Congresul Peruului a votat pentru a o declara pe Sheinbaum persona non grata, adică nedorită în țară. Decizia a fost luată la câteva zile după ce Peru a rupt relațiile diplomatice cu Mexicul, în urma acordării de către guvernul mexican a azilului unui fost prim-ministru peruvian acuzat de tentativă de lovitură de stat în 2022.

Editor : C.A.