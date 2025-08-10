Mii de oameni au protestat în Ierusalim, Haifa și Tel Aviv împotriva planului guvernului Netanyahu de a prelua controlul total asupra orașului Gaza, în cadrul unei ofensive criticate de ONU și mai multe țări, care avertizează asupra „consecințelor catastrofale” pentru civili și ostatici.

Protestatarii care susțin cauza ostaticilor au ieșit pe străzile Ierusalimului și au mărșăluit spre reședința prim-ministrului Benjamin Netanyahu, pentru a-și exprima furia față de planul guvernului său de a ocupa complet orașul Gaza. Proteste au avut loc în întreaga țară, în orașe precum Haifa și Tel Aviv.

Manifestanții cer soldaților să refuze în masă ordinele și fac apel pentru o grevă generală în Israel. „Suntem peste 350 de soldați care au servit în timpul războiului și care refuză să continue să servească în războiul politic al lui Netanyahu”, a declarat un fost soldat care a mărșăluit purtând o pancartă pe care scria „Am refuzat”, pentru BBC.

În centrul manifestațiilor s-au aflat rude ale ostaticilor deținuți de Hamas, care se tem că dacă invazia avansează, prizonierii vor fi uciși. Demonstranții au cerut și să fie tyrimise mai multe ajutoare umanitare în Fâșia Gaza.

Decizia Israelului de a-și extinde războiul, o escaladare majoră a conflictului, a stârnit condamnarea ONU și a numeroase țări, printre care Marea Britanie, Franța, Australia, Turcia, Germania, Finlanda și Canada.

ONU a avertizat că o preluare militară completă ar implica „consecințe catastrofale” pentru civilii palestinieni și pentru ostaticii israelieni ținuți în Gaza.

Planul, aprobat de cabinetul de securitate al Israelului, prevede cinci „principii” pentru încheierea războiului: dezarmarea Hamas, eliberarea tuturor ostaticilor, demilitarizarea Fâșiei Gaza, preluarea controlului de securitate asupra teritoriului și instituirea „unei administrații civile alternative, care să nu fie nici Hamas, nici Autoritatea Palestiniană”.

Editor : M.I.