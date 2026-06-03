Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, afirmă că există „întrebări serioase pentru poliţie”, după publicarea imaginilor înregistrate de camerele corporale ale forțelor de ordine, care arată modul în care poliţiştii au încătuşat un tânăr ce tocmai fusese înjunghiat şi a murit. El nu exclude o anchetă mai amplă, transmite BBC.

Vickrum Digwa, în vârstă de 23 de ani, a fost condamnat luni la o pedeapsă minimă de 21 de ani de închisoare pentru că l-a înjunghiat pe adolescent cu un cuţit de 21 cm pe care a declarat că îl purta ca parte a credinţei sale sikh, notează News.ro.

Imaginile înregistrate de camerele corporale arată cum studentul de 18 ani de la Universitatea din Southampton a fost încătuşat în timp ce le spune poliţiştilor „Nu pot să respir”, după ce Digwa i-a minţit pe ofiţeri la locul înjunghierii, susţinând că a fost victima unui atac rasist.

Marţi seară, câteva sute de persoane s-au adunat în Southampton, unde au avut loc ciocniri între protestatari şi forţele de ordine.

Şefii Poliţiei reexaminează angajamentele împotriva rasismului care sugerau că ofiţerii ar trebui să trateze minorităţile etnice în mod diferit pentru a asigura egalitatea rezultatelor.

Consiliul Naţional al Şefilor de Poliţie (NPCC) a declarat că ia în considerare preocupările exprimate de parlamentari şi va face modificări acolo unde este necesar.

Anul trecut, NPCC a publicat un document cu „angajamente împotriva rasismului”. Rasismul, se spunea în document, era o „problemă foarte reală în activitatea poliţienească”, iar asigurarea egalităţii de rezultate pentru persoanele din diferite grupuri etnice nu însemna „a trata pe toată lumea la fel”, ci a răspunde la „circumstanţele şi experienţele” lor specifice.

Nu este vorba de o politică oficială sau de o instruire, dar conservatorii au afirmat că este greşit să tratezi oamenii diferit pe baza culorii pielii lor.

O sursă apropiată ministrului de interne Shabana Mahmood a declarat că formularea din document era stângace, iar preşedintele NPCC, şeful poliţiei Gavin Stephens, a spus că „acolo unde este necesar, putem şi vom face modificări”.

Mahmood a descris tulburările din Southampton ca fiind „complet inacceptabile”.

Ea a spus că familia Nowak a făcut luni un „apel puternic” pentru a „nu permite ca moartea lui Henry să fie folosită pentru a crea şi mai multă diviziune, ură sau tensiune”.

„Nu poate exista nicio justificare pentru deturnarea acestei tragedii în scopul de a stârni violenţă şi dezordine”, a adăugat ea.

Vorbind marţi dimineaţă la posturile de televiziune, Keir Starmer a spus că imaginile înregistrate de camera corporală erau „cu adevărat cutremurătoare” şi că „i s-a făcut rău când le-a vizionat”.

Trebuie abordată problema „modului în care acuzaţiile de rasism au influenţat luarea deciziilor”, a spus el.

Organismul de supraveghere a poliţiei, Biroul Independent pentru Conduita Poliţiei (IOPC), a declarat că se aşteaptă ca o anchetă în curs privind acţiunile forţelor de poliţie să prezinte un raport în următoarele trei luni.

Keir Starmer a spus că nu exclude o anchetă mai amplă asupra acestei chestiuni.

Liderul conservator Kemi Badenoch a declarat că imaginile arestării sunt „îngrozitoare” şi că au existat „multiple eşecuri”. Ea l-a provocat pe premierul britanic să reacţioneze mai ferm, comparând cazul din Southampton cu uciderea lui George Floyd în SUA în 2020.

„Nu am văzut o reacţie suficient de puternică”, a declarat ea pentru BBC Newsnight. „Aş dori să văd mai mult”, a adăugat.

Badenoch a spus că, atunci când prim-ministrul era lider al opoziţiei „şi a avut loc incidentul cu George Floyd, ei îngenuncheau pentru ceva ce s-a întâmplat într-o altă ţară”.

„Vreau ca ei să ia la fel de în serios ceea ce se întâmplă în această ţară, aşa cum au făcut-o cu George Floyd”, a spus ea.

Moartea bărbatului afro-american aflat în custodia poliţiei americane a declanşat mişcarea de protest Black Lives Matter.

Editor : B.E.