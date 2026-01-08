Puterea militară a Chinei amenință supremația aeriană occidentală în Pacific: „Avantajul nu mai este garantat”

Superioritatea aeriană occidentală în Pacific nu mai poate fi garantată, deoarece armata chineză a produs atât de multe avioane stealth și rachete de precizie cu rază lungă de acțiune în ultimii cinci ani, potrivit unui studiu care descrie progresele Beijingului ca fiind „impresionante”, relatează The Times.

Armata Populară de Eliberare (PLA) dispune în prezent de o gamă de aeronave și arme care ar putea amenința navele și bazele aeriene americane de la o distanță de 1.000 km sau mai mult, punând sub semnul întrebării ipoteza de lungă durată conform căreia SUA ar avea superioritate aeriană în orice conflict potențial viitor asupra Taiwanului.

Furnizorii PLA produc avioane de vânătoare stealth J-20A de generația a cincea la un ritm de 120 pe an, mai mult decât dublul numărului achiziționat de forțele aeriene americane din cel mai apropiat echivalent, F-35. PLA achiziționează, de asemenea, 100 de avioane de vânătoare J-16 pe an, puțin mai puțin avansate.

Starea sistemelor sale de rachete este mai secretă, dar acestea au devenit foarte vizibile în recentul conflict dintre India și Pakistan, când o rachetă chineză PL-15 furnizată forțelor aeriene pakistaneze a doborât un avion indian Rafale de fabricație franceză de la o distanță declarată de 193 de kilometri.

Atât PL-15, cât și o altă rachetă aer-aer, PL-17, au o rază de acțiune mai mare decât orice alt produs fabricat de Statele Unite, Rusia sau Europa, potrivit raportului Royal United Services Institute (RUSI), un grup de reflecție din domeniul securității cu sediul la Londra.

„PLA dispune în prezent de o serie de capacități care pot amenința avioanele de realimentare ale forțelor aeriene americane, grupurile de portavioane ale marinei americane și bazele aeriene avansate aflate la o distanță de 1.000 km sau mai mult”, se arată în raport.

„Acestea includ mii de rachete balistice și de croazieră cu rază lungă de acțiune, lansate de la sol, din aer și de pe mare, precum și rachete sol-aer cu rază lungă de acțiune și arme aer-aer cu rază lungă de acțiune transportate de sute de avioane de luptă avansate de generația a cincea.”

Modernizarea armatei, o politică fundamentală a mandatului lui Xi Jinping

Modernizarea PLA a fost o politică fundamentală a mandatului președintelui Xi Jinping. PLA, care a funcționat mult timp în conformitate cu doctrina din era Mao, bazată exclusiv pe forța numerică, a realizat că trebuie să se schimbe pentru a putea concura cu o armată modernă după victoria rapidă a Americii în războiul din Irak din 2003, care a provocat un șoc la Beijing.

Timp de ani de zile, recrutarea și, în special, achizițiile PLA au fost afectate de corupție.În ultimul deceniu, însă, cele două milioane de angajați ai săi, jumătate dintre aceștia fiind în forțele terestre, au fost completați de creșterea masivă a cantității și calității echipamentelor sale.

Marina sa dispune acum de mai multe nave de război decât marina americană. Totuși, are doar trei portavioane, comparativ cu cele unsprezece ale Americii, și acestea operează doar în Pacificul de Vest, în timp ce marina americană operează la nivel mondial.

Marina militară a fost în centrul atenției internaționale, din cauza probabilității ca orice conflict cu China să vizeze soarta Taiwanului și necesitatea rezultată de proiectare a puterii de către ambele părți în Pacificul de Vest.

Întrebarea strategică cheie a fost dacă marina militară americană ar putea reacționa suficient de rapid pentru a proteja insula în cazul unei tentative de invazie din partea Chinei.

Forțelor aeriene li s-a acordat mai puțină atenție din cauza unei presupuneri de lungă durată că SUA ar avea superioritate aeriană, dacă nu chiar dominație, în orice conflict, datorită capacităților tehnice superioare ale avioanelor de vânătoare și bombardierelor stealth cele mai avansate.

Ar putea fi o greșeală, a spus Justin Bronk, autorul raportului RUSI. „Acesta este un domeniu în care Statele Unite și Occidentul, în general, au fost convinse de ideea că superioritatea noastră este aproape garantată”, a declarat el pentru sursa citată. „S-a presupus că acesta este un domeniu în care le-ar lua ani de zile să ne ajungă din urmă.”

Această atitudine a fost alimentată de o serie de războaie în Orientul Mijlociu împotriva grupurilor insurgente sau a armatelor naționale mai primitive din punct de vedere militar, în care forțele aeriene ale SUA, Regatului Unit și ale altor țări occidentale nu au întâmpinat nicio provocare.

„Creșterea capacității Chinei este suficient de impresionantă”

Cu toate acestea, chiar și Rusia, a cărei tehnologie a fost complet depășită de cea a Chinei, ar putea reprezenta în continuare o amenințare pentru Occident, mai ales după experiența acumulată în războiul cu Ucraina, a afirmat Bronk.

Pierderile aeriene suferite de Rusia din cauza „uciderilor” provocate de piloții ucraineni și rachetele terestre au arătat cât de mult au rămas în urma Chinei. Dar au și înlocuit avioanele Su-34 de ultimă generație mai repede decât au fost pierdute, ceea ce sugerează că Rusia era de fapt mai bine pregătită pentru un război cu Occidentul decât înainte de invazia Ucrainei în 2022.

„Noi, NATO și țările occidentale, nu suntem foarte pregătiți pentru marele «ce se întâmplă dacă» – ce se întâmplă dacă nu putem obține superioritatea aeriană?”, a spus Bronk.

Acest lucru ar putea fi crucial în orice război pentru Taiwan. Debarcările amfibii de tipul celor pe care China ar trebui să le efectueze pentru a cuceri insula sunt printre cele mai dificile misiuni de război, una care devine și mai dificilă în cazul unui atac aerian.

China dispune în prezent de o forță aeriană susținută de sisteme de rachete și comunicații care ar fi efectiv pe teritoriul propriu – Taiwanul se află la doar 144 de kilometri distanță de continent. Potențialii adversari ai SUA, deși probabil încă ușor superiori din punct de vedere tehnic, s-ar afla la limita razei lor de acțiune.

„Forțele occidentale conduse de SUA ar putea încă să câștige avantaje locale și temporare de superioritate aeriană într-un potențial conflict, profitând de o mai mare experiență operațională”, se arată în raport.

„Cu toate acestea, creșterea actuală a capacității Chinei este suficient de impresionantă și rapidă încât avantajul tradițional al puterii aeriene occidentale nu mai este garantat.”

Citește și:

Cum au ajuns China și Rusia să conducă în cursa pentru „superarmele” hipersonice care pot șterge de pe fața Pământului orice țintă

Ce arme a prezentat China la parada militară de la Beijing: triada nucleară, drone și rachete hipersonice anti-navă

Editor : A.M.G.