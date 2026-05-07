Live TV

„Putin a ipotecat în mare măsură viitorul Rusiei”. Cum a transformat frica elitele de la Kremlin în „lachei”

Data publicării:
putin la kremlin
La Moscova, puţini credeau că Putin va invada Ucraina. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Cum au reacţionat elitele ruse la decizia lui Putin de a invada Ucraina Modul în care este perceput Putin s-a schimbat

Aleksandra Prokopenko, sociolog şi fostă consilieră la Banca Centrală a Rusiei între 2017 şi 2022, a explicat într-un interviu acordat France Presse modul în care elitele ruse s-au raliat, „de frică”, războiului lansat de preşedintele Vladimir Putin în Ucraina, descriind această categorie a societăţii ruse drept o cohortă de „yesmeni şi lachei”.

„Nivelul de paranoia cu care oamenii sunt nevoiţi să trăiască este atât de mare încât le este frică să gândească - şi cu atât mai mult să se exprime”, afirmă Prokopenko, fostă consilieră a prim-vicepreşedintelui Băncii Centrale ruse, relatează Agerpres.

Aleksandra Prokoponeko (40 de ani) a părăsit Rusia în martie 2022, la o lună după invazia la scară largă în Ucraina. „Războiul a fost un eveniment care m-a schimbat profund”, spune ea: „Mi-a provocat o gravă criză identitară”.

După ce a trecut prin Kazahstan şi apoi prin Serbia, ea s-a stabilit în Germania, unde în prezent desfăşoară cercetări privind politicile publice ruse la Carnegie Russia Eurasia Centre. În 2025, Moscova a declarat-o „agent străin”, o etichetă echivalentă cu cea de duşman al statului.

În cartea sa „De la suverani la servitori. Cum a remodelat războiul din Ucraina elita rusă” (a cărei traducere în limba engleză este prevăzută pentru această vară/ „From Sovereigns to Servants. How the War against Ukraine Reshaped Russia's Elite”), autoarea - care a fost şi jurnalistă acreditată la Kremlin - până la retragerea acreditării sale în 2017 - descrie frica şi neîncrederea care au cuprins cercurile înalte ale puterii din Rusia.

Responsabili politici şi oameni de afaceri au început să-şi scoată ceasurile inteligente sau să-şi lase telefoanele mobile în serviete înaintea reuniunilor sensibile pentru a evita supravegherea din partea serviciilor de securitate.

Un tânăr viceministru, care, temându-se să nu fie ascultat în timpul unei întâlniri într-o „cafenea cu ştaif”, s-a aşezat pe telefon, dar s-a trezit într-o situaţie foarte jenantă când un ton de apel s-a auzit de sub fundul său, povesteşte ea în această carte. Cartea are la bază interviuri cu personalităţi economice şi politice de rang înalt, care au vorbit sub protecţia anonimatului.

Cum au reacţionat elitele ruse la decizia lui Putin de a invada Ucraina

La Moscova, în pofida trupelor ruse desfăşurate la frontieră timp de mai multe luni, puţini credeau că Putin va invada Ucraina. „Bătrânul este cu siguranţă nebun, dar nu e prost”, relatează autoarea, citând una dintre sursele sale.

Intrarea în război a reprezentat un şoc pentru mediile politice şi economice din Rusia. „Mii de persoane au întreprins eforturi zeci de ani construind afaceri”, dar „în numai câteva luni, Putin a distrus totul”, spune ea, citând o altă sursă. Unii au încercat să-l convingă pe Putin să pună capăt ostilităţilor. În zadar. Foarte repede, elitele au îmbrăţişat războiul.

Igor Şuvalov, considerat înainte una dintre principalele figuri liberale din cadrul guvernului, este unul dintre primii care s-au raliat războiului. Preşedinte al Băncii publice de dezvoltare (VEB), el s-a prezentat la o petrecere purtând un tricou cu sigla „Z”, simbolul invaziei conduse de Moscova, scrie Aleksandra Prokopenko, care spune că niciuna dintre personalităţile intervievate de ea nu susţine războiul, dar că nimeni nu ar îndrăzni să spună asta în public. „Asta nu va schimba nimic şi nu va ajuta pe nimeni”, redă ea cuvintele lor. „Şi, în plus, e de groază!”.

Modul în care este perceput Putin s-a schimbat

Dacă unii funcţionari, precum autoarea şi-au dat demisia şi au plecat din ţară, nu s-au înregistrat demisii în masă în sectorul public din Federaţia Rusă. Unii nu voiau să-şi piardă posturile confortabile. Alţii considerau că experienţa lor era necesară în această perioadă critică pentru Rusia.

Potrivit autoarei, membrii elitei ruse nu se văd drept responsabili de „catastrofa provocată de putinism în ţară”. Temându-se pentru bunurile, libertatea şi viaţa lor, aceştia au devenit „yesmeni şi lachei, atenţi la la toanele autocratului”.

Dar păturile de la vârf sunt obosite de conflict, de incertitudine şi represiune, susţine Aleksandra Prokopenko: „Toată lumea doreşte foarte mult ca războiul să ia sfârşit”.

Ea spune că a fost surprinsă să observe că, deşi mulţi se temeau pentru interesele lor atunci când Evgheni Prigojin, liderul grupării paramilitare Wagner, a încercat o rebeliune în 2023, mulţi din păturile de la vârf au văzut acest episod ca pe o oportunitate de schimbare.

Modul în care este perceput Putin a evoluat de asemenea, potrivit ei. În timp ce mulţi îi spuneau înainte „şeful”, în prezent, liderul de la Kremlin - în vârstă de 73 de ani - aflat la putere din 2000, este numit „bătrânul”.

„Putin a ipotecat în mare măsură viitorul” Rusiei, afirmă ea. Dar elitele ruse nutresc de asemenea un „profund resentiment faţă de Occident”, în special din cauza sancţiunilor care le vizează pe unele dintre ele. „Şansele de a vedea producându-se o schimbare democratică şi liberală (în Rusia) sunt reduse”, apreciază pe un ton pesimist Aleksandra Prokopenko în interviul pentru AFP.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Nicușor Dan.
5
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot mai mulți foști aliați prezic un „colaps iminent”
Kaliningrad Marks 81 Years Since Victory In Battle Of Konigsberg
Cum a ascuns Rusia moartea unui protestatar anti-război care şi-a dat foc în Kaliningrad: Investigaţie internaţională
Silhouette of a man wearing headphones, eavesdropping secret agent, spy and scout, Russian flag, backlight.
Polonia a reţinut în doi ani tot atât de mulţi spioni în favoarea Rusiei ca în ultimele trei decenii
PTYxMWU5MTg4ZmQxYzBiNzkxZDc3OTdiNGJhM2Y4OGY1.thumb
„Rămân în pat și-mi spun «Ce-o fi, o fi»”. New York Times a vorbit cu românii din Tulcea despre atacurile cu drone rusești (reportaj)
rusia ucraina
Rusia cere evacuarea ambasadelor din Kiev înainte de 9 mai: avertisment privind posibile lovituri de represalii
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Bolojan: Liderii PSD, inclusiv Grindeanu, să propună soluția. Dacă...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Grindeanu spune că partidul ar putea intra într-o coaliţie de...
Karol Nawrocki / Donald Tusk
Cum au declanșat „banii din Rusia” și scandalul Zondacrypto o bătălie...
Donald Trump Friedrich Merz
De ce Donald Trump reduce efectivele militare americane din Europa și...
Ultimele știri
Noaptea Muzeelor 2026: Ce evenimente și expoziții pot fi vizitate gratuit în București și în alte orașe din țară
Ce elevi se pot înscrie la sesiunea specială de Bacalaureat 2026. Examenele încep din 18 mai
„Fantomele” Ucrainei lovesc trenurile militare rusești din Crimeea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
Gemenele de la Indiggo, încătușate după ce au provocat panică la Miami Beach, Au RĂNIT inclusiv polițiștii...
Fanatik.ro
Steaua – Barcelona 1986. Cum s-a câștigat, de fapt, finala pas cu pas
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
„Fără număr” pentru viitorul premier. Hidroelectrica scoate ”din joben” un miliard de lei și îl face cadou...
Adevărul
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este...
Playtech
Ce face Roberta Anastase după ce a plecat din politică. A ajuns într-o poziție cheie în domeniul financiar
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă: DOUĂ milioane de oameni l-au înjurat, imediat după discursul neașteptat ținut de Shakira
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Fostul preot Cristian Pomohaci, acuzat că oficiază slujbe ilegale într-un fost local, după prescrierea...
Newsweek
Pensie umilitoare pentru sute de mii de pensionari: după 30 de ani, abia depășesc pragul minim. Cum e posibil?
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur pentru apariția la Met Gala alături de noua parteneră, Sutton Foster: „Mi-am...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...