Putin cere trupelor ucrainene încercuite să se predea și promite un armistițiu temporar „pentru jurnaliști”

Președintele rus Vladimir Putin a cerut miercuri trupelor ucrainene încercuite în orașele Kupiansk și Pokrovsk să se predea, afirmând că Rusia este pregătită să declare un armistițiu temporar „pentru jurnaliști”. Liderul de la Kremlin a spus că oprirea luptelor ar permite presei să documenteze situația de pe front, în timp ce Moscova susține că primele unități ucrainene au început să capituleze.

Preşedintele rus Vladimir Putin a îndemnat miercuri liderii ucraineni să-şi contacteze batalioanele încercuite de armata rusă pentru a se preda în oraşele Kupiansk (Harkov) şi Pokrovsk (Doneţk).

Rusia a cerut "liderilor politici ai Ucrainei să ia decizia corespunzătoare cu privire la soarta cetăţenilor şi a militarilor, aşa cum au făcut-o la Azovstal" (oţelăria din Mariupol - n.r.) în 2022, a declarat Putin în timpul unei întâlniri cu soldaţi răniţi la Spitalul Militar Central din Moscova.

În acest scop, liderul de la Kremlin şi-a exprimat disponibilitatea de a declara un armistiţiu de câteva ore în aceste zone ale frontului şi de a invita jurnalişti ruşi şi străini.

"Suntem pregătiţi să încetăm operaţiunile militare pentru o anumită perioadă de timp: pentru câteva ore, două, trei sau şase ore, astfel încât jurnaliştii să poată intra şi vedea ce se întâmplă, să vorbească cu soldaţii ucraineni şi apoi să plece", a declarat el la această întâlnire, care a fost televizată.

Şeful statului rus a adăugat că "este important să evităm provocările din partea ucraineană. Nu vrem ca o dronă să zboare, un jurnalist să fie rănit şi apoi să încerce să ne învinovăţească pe noi pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu avem nevoie de asta".

Ministerul Apărării rus a raportat miercuri primele capitulări ale forţelor ucrainene din Kupiansk şi noi progrese la periferia fortăreţei Pokrovsk, principalul obiectiv al ofensivei actuale din Donbas, scrie Agerpres.

"Un grup de 12 soldaţi şi-au comunicat disponibilitatea de a se preda în schimbul garanţiilor privind viaţa lor. În prezent, se explorează opţiuni pentru evacuarea lor în siguranţă", se arată în raportul de război postat pe aplicaţia Telegram. La ordinul lui Putin, armata rusă încearcă să-i convingă pe apărătorii oraşului Kupiansk să "renunţe la rezistenţă şi să se predea".

Şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, l-a informat duminică pe Putin că armata a reuşit să înconjoare aproximativ 50 de batalioane ucrainene - aproximativ 10.500 de soldaţi - în Kupiansk şi Pokrovsk.

"Pentru a reduce la minimum pierderile inutile, vă cer, aşa cum am făcut şi în trecut, să luaţi toate măsurile necesare pentru a garanta predarea soldaţilor ucraineni, a celor, desigur, care doresc să facă acest lucru", a declarat Putin cu acel prilej.

Cu toate acestea, atât bloggerii militari ruşi, cât şi Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA, au pus la îndoială afirmaţiile lui Gherasimov.

