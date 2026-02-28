Live TV

Putin convoacă Consiliul de Securitate după atacurile din Iran. Reuniune prin videoconferință, confirmată de Peskov

Data publicării:
Vladimir Putin
Vladmir Putin în biroul său. Foto : Profimedia

Vladimir Putin a reunit Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a analiza escaladarea situației din jurul Iranului, după atacurile SUA și Israelului. Kremlinul a denunțat operațiunea drept un „act de agresiune” și a transmis că susține o soluție diplomatică în cadrul Consiliului de Securitate al ONU.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a prezidat sâmbătă o reuniune cu membrii Consiliului de Securitate pentru a discuta despre situaţia din jurul Iranului, ţară cu care Moscova are un acord de parteneriat strategic, a informat Kremlinul, potrivit Agerpres.

După cum a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, reuniunea a avut loc prin videoconferinţă. Peskov, citat de agenţiile locale, nu a oferit detalii despre discuţii, transmite EFE.

Rusia condamnase anterior atacul forţelor americane şi israeliene împotriva Iranului, afirmând că acesta fusese planificat de mult timp, deşi Israelul susţinea că nu era interesat de un conflict armat cu Republica Islamică.

„Nu lasă loc de îndoială faptul că este vorba despre un act de agresiune armată planificat şi neprovocat împotriva unui stat suveran şi independent, care este membru al ONU”, a subliniat Ministerul de Externe rus într-un comunicat.

La scurt timp după difuzarea notei, Moscova a informat despre o conversaţie telefonică între ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, şi omologul său iranian, Abas Araqchi.

În timpul acesteia, diplomatul iranian a vorbit despre măsurile pe care Teheranul le ia pentru a respinge atacul Statelor Unite şi al Israelului şi a acuzat aceste ţări că au zădărnicit încă o dată negocierile privind soluţionarea paşnică a situaţiei din jurul programului nuclear iranian.

Lavrov, la rândul său, a exprimat din nou condamnarea Rusiei faţă de atacurile împotriva Iranului şi a pledat pentru încetarea imediată a acestora. Ministrul rus a reiterat, de asemenea, disponibilitatea Moscovei de a contribui, inclusiv în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, la căutarea unor căi pentru o rezolvare paşnică a conflictului.

Pe 30 ianuarie, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani, a vizitat prin surprindere Moscova şi a fost primit de liderul rus, Vladimir Putin, fără ca rezultatele acelei întâlniri să fie făcute publice, scrie EFE.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozii în Teheran
1
SUA și Israelul au atacat Iranul, înalți oficiali au fost uciși. Panică în regiunea...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
2
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
Russia Nemtsov Anniversary
3
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a...
zgybh zdrgbh DG
4
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Hotel în flăcări...
zelenski-scaled
5
„Avem o şansă”. Volodimir Zelenski crede că războiul din Ucraina s-ar putea încheia...
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump
Digi Sport
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
Surse citate de presa israeliană susțin că Ali Khamenei ar fi fost ucis. Ministru iranian: „E încă în viață din câte știu”
Călători în aeroport.
Ministerul Transporturilor avertizează românii să își anuleze călătoriile către Israel sau statele limitrofe
o racheta ajunge intr-o cladire in bahrain
Momentul în care o rachetă iraniană lovește o bază militară a SUA din Bahrain. Resturi de clădiri, proiectate în aer
avion parcat langa cladirea sosiri aeroportul otopeni
Zboruri anulate după atacul comun al SUA și Israelului în Iran. Aproape 1.500 de români sunt afectați, anunță autoritățile
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
Recomandările redacţiei
Explosion in Iranian capital Tehran
Ce efecte ar putea avea asupra României conflictul din Iran. Emil...
Donald Trump la telefon
Reacție de ultimă oră a lui Donald Trump: Scopul operațiunii este...
profimedia-1078893852
Lideri iranieni de rang înalt ar fi fost uciși în atacuri, afirmă...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Grindeanu anunță „o evaluare” a Guvernului Bolojan: „Nu avem o...
Ultimele știri
NATO, prima reacție după ce Israelul şi Statele Unite au atacat Iranul: „Monitorizăm atent situația din Orientul Mijlociu”
Descoperire macabră în Serbia: 77 de femei şi copii uciși într-un masacru „brutal și deliberat”, acum 2.800 de ani
Reacția Rusiei după atacul din Iran: O aventură periculoasă care apropie rapid regiunea de o catastrofă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din luna martie pentru fiecare zodie. Viața acestor nativi se schimbă complet
Cancan
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Antrenor demis în SuperLiga! Mihai Teja, dat afară de Metaloglobus după 1-2 cu Universitatea Craiova. Exclusiv
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Campionatul Mondial 2026, aruncat în haos după atacul SUA în Iran! Donald Trump se poate răzbuna pe naționala...
Adevărul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat! Schimbare de antrenor în SuperLigă: dat afară imediat după meci! Prima variantă de înlocuitor
Pro FM
Motivul pentru care Harry Styles a râs la înmormântarea bunicii sale: „Știam că e un moment nepotrivit”
Film Now
Greșeala care l-ar fi putut costa viața pe Daniel Radcliffe, făcută la filmările "Harry Potter": " Nu aveam...
Adevarul
„Comoditatea mașinii personale e de fapt masochism și barosăneală”. Dezbaterea virală despre traficul din...
Newsweek
Care e diferența dintre pensia de handicap și pensia anticipată? În care caz iei mai puțini bani la pensie?
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...