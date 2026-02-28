Putin convoacă Consiliul de Securitate după atacurile din Iran. Reuniune prin videoconferință, confirmată de Peskov

Vladimir Putin a reunit Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a analiza escaladarea situației din jurul Iranului, după atacurile SUA și Israelului. Kremlinul a denunțat operațiunea drept un „act de agresiune” și a transmis că susține o soluție diplomatică în cadrul Consiliului de Securitate al ONU.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a prezidat sâmbătă o reuniune cu membrii Consiliului de Securitate pentru a discuta despre situaţia din jurul Iranului, ţară cu care Moscova are un acord de parteneriat strategic, a informat Kremlinul, potrivit Agerpres.

După cum a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, reuniunea a avut loc prin videoconferinţă. Peskov, citat de agenţiile locale, nu a oferit detalii despre discuţii, transmite EFE.

Rusia condamnase anterior atacul forţelor americane şi israeliene împotriva Iranului, afirmând că acesta fusese planificat de mult timp, deşi Israelul susţinea că nu era interesat de un conflict armat cu Republica Islamică.

„Nu lasă loc de îndoială faptul că este vorba despre un act de agresiune armată planificat şi neprovocat împotriva unui stat suveran şi independent, care este membru al ONU”, a subliniat Ministerul de Externe rus într-un comunicat.

La scurt timp după difuzarea notei, Moscova a informat despre o conversaţie telefonică între ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, şi omologul său iranian, Abas Araqchi.

În timpul acesteia, diplomatul iranian a vorbit despre măsurile pe care Teheranul le ia pentru a respinge atacul Statelor Unite şi al Israelului şi a acuzat aceste ţări că au zădărnicit încă o dată negocierile privind soluţionarea paşnică a situaţiei din jurul programului nuclear iranian.

Lavrov, la rândul său, a exprimat din nou condamnarea Rusiei faţă de atacurile împotriva Iranului şi a pledat pentru încetarea imediată a acestora. Ministrul rus a reiterat, de asemenea, disponibilitatea Moscovei de a contribui, inclusiv în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, la căutarea unor căi pentru o rezolvare paşnică a conflictului.

Pe 30 ianuarie, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani, a vizitat prin surprindere Moscova şi a fost primit de liderul rus, Vladimir Putin, fără ca rezultatele acelei întâlniri să fie făcute publice, scrie EFE.

