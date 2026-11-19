Vladimir Putin a pus joi la îndoială credibilitatea Premiului Nobel pentru Pace, după ce Donald Trump nu a primit distincția, acuzând Comitetul Nobel că ia decizii motivate politic. Președintele rus a susținut, în schimb, că premiile acordate în Rusia sunt decise de un comitet care acționează după criterii neutre.

„Nu ştiu dacă actualul Premiu Nobel pentru Pace mai are vreo valoare. Mai ales că, în opinia mea, au existat cazuri în care deciziile privind acordarea sa s-au bazat în mod evident pe considerente politice”, a declarat liderul rus, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la finalul participării sale la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfăşurat în oraşul chinez Shenzhen.

Putin a afirmat că nu ştie „dacă mai merită măcar să lupţi” în prezent pentru această distincţie. El a adăugat că Rusia are propriile premii, acordate de un „comitet reprezentativ, alcătuit din persoane respectate”.

Acest comitet, a continuat Putin, ia „decizii neutre în privinţa unor chestiuni concrete din domeniile păcii şi securităţii internaţionale, precum şi al activităţii umanitare”.

„Nu trebuie să uităm că, iniţial, Comitetul Nobel a folosit banii pe care Nobel i-a câştigat din afacerile sale din Rusia”, a subliniat liderul de la Kremlin.

În 2025, după acordarea Premiului Nobel pentru Pace Mariei Corina Machado, Putin a afirmat că, în trecut, comitetul a recompensat persoane care nu au făcut nimic pentru pace şi a evidenţiat eforturile de pacificare ale omologului său american.

La rândul său, Trump s-a lăudat din nou, în urmă cu câteva zile, cu realizările sale în politica internaţională, calificând drept „incredibil” faptul că nici el, nici Statele Unite nu au primit Premiul Nobel pentru Pace, acordat în acest an lui Navi Pillay, juristă cu o îndelungată activitate în apărarea drepturilor omului.

„Am pus capăt la opt războaie, sunt aproape de a încheia sau rezolva alte două, am reuşit să recuperez toţi ostaticii israelieni, inclusiv ultimii 28, atât cei în viaţă, cât şi cei decedaţi, am contribuit la eliberarea a sute de ostatici din ţări din întreaga lume şi la întoarcerea lor acasă”, a scris Trump pe reţeaua sa de socializare, Truth Social.

Editor : M.I.