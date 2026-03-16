Live TV

Putin își întărește securitatea la reședința din Soci de teama dronelor. Interdicții neobișnuite pentru locuitorii din zonă

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin at Bocharov Ruchei residence in Sochi, south of Russia
Vladimir Putin, la reședința sa preferată de la Marea Neagră. Sursa foto: Profimedia Images

Rusia introduce o zonă de securitate extinsă în jurul reședinței lui Vladimir Putin din Soci, pe fondul temerilor privind posibile atacuri cu drone. Măsura aduce o serie de interdicții neobișnuite pentru locuitorii din zonă.

Serviciul Federal de Protecție al Rusiei (FSO), agenția responsabilă de securitatea președintelui, creează o zonă de securitate de 3 km² în jurul reședinței lui Vladimir Putin din Soci, Bocharov Ruchey, loc pe care liderul rus aproape că a încetat să îl mai viziteze de când dronele au început să ajungă în oraș, potrivit Kyiv Post.

Zona restricționată va include atât uscatul, cât și marea, potrivit unui proiect de ordin obținut de publicația Agentstvo. În interiorul acestei zone vor fi interzise dronele, obiectele care seamănă cu arme, bannerele, heliporturile, poligoanele de tragere și cluburile de paintball sau airsoft.

De asemenea, locuitorilor li se va interzice să țină animale, să repare vehicule sau să arunce deșeuri. Va exista un singur loc permis pentru ancorarea bărcilor.

Reședința Bocharov Ruchey se află într-o zonă cu clădiri rezidențiale, sanatorii și plaje publice. Autoritățile ar urma să ofere compensații localnicilor afectați de noile restricții.

Înainte de război, potrivit unei investigații realizate de Project, Putin petrecea aproximativ o lună pe an la Soci, în special în perioada septembrie-noiembrie, cunoscută drept „sezonul de catifea”, și obișnuia să sărbătorească acolo ziua de naștere a gimnastei Alina Kabaeva, mama celor doi fii ai săi.

Din 2023, după ce dronele au început să ajungă la Soci, Putin și-a redus drastic vizitele. O sursă din Kremlin a declarat presei că liderul rus se teme pentru viața sa. Ultima vizită ar fi avut loc în toamna anului 2025. Atacurile ucrainene asupra orașului s-au intensificat de la începutul anului 2026.

Zone de securitate similare au fost instituite și în jurul altor reședințe ale lui Putin, lângă Moscova, în Kaliningrad și la Valdai, unde au fost desfășurate 12 sisteme de apărare antiaeriană, în principal unități Pantsir-S1.

În același timp, capitala Rusiei a fost vizată de un atac masiv cu drone peste noapte, iar un important depozit de petrol din Krasnodar Krai a fost lovit, provocând un incendiu major la un hub de combustibil care aproviziona forțele ruse de pe frontul sudic.

Relatări anterioare arată că un avion de vânătoare Su-30SM escortează acum aeronava lui Putin în zborurile interne, iar liderul rus a început să poarte o vestă antiglonț la evenimentele în aer liber, la recomandarea serviciilor de informații.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
Digi Sport
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Spanish soldiers train on an FN MAG machine gun during a training exercise at the Besmaya Range Complex, Iraq, April 19, 2019. The Spanish forces at Besmaya work with the Iraqi Security Forces to develop Iraqi trainers. The 74 nations and five internation
O țară europeană își retrage temporar forțele speciale din Irak din motive de securitate
tevi ilegale in marea neagra
Buzoianu, despre țevile ilegale care deversează apă netratată direct în Marea Neagră: Toate autoritățile competente vor face controale
Rusich
Ucraina a atacat cu un număr record de drone capitala rusă. Zborurile din Moscova au fost suspendate
d trumo la microfon gestuiculeaza, steaguri sua in spate
Trump spune că Iranul vrea să negocieze un armistiţiu. „S-ar putea să mai lovim de încă câteva ori, doar de dragul distracției”
drone Shahed
Iranul califică drept o „glumă” sprijinul acordat de Ucraina aliaţilor SUA din Golf în lupta împotriva dronelor
Recomandările redacţiei
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Cum vrea PSD să modifice legea bugetului. Lista amendamentelor (surse)
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian...
grindeanu bolojan
Război deschis în Coaliție înaintea votării bugetului. Un lider PNL...
Ultimele știri
Mathias Cormann: Intenția mea este să transmit invitația ca România să adere la OCDE în iunie
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Kallas spune că Strâmtoarea Ormuz se află în afara sferei de competenţă a NATO
Țara care nu va mai permite recrutarea cetățenilor săi pentru a lupta alături de Rusia, în războiul din Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
Fanatik.ro
Cum au ajuns să fie cumnați Gică Hagi și Gică Popescu. Puțini români care-i apreciază știu: „O familie...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
„Cât crezi că va rezista Gigi Becali să nu se bage peste Rădoi?”. Adrian Mutu a început să râdă în direct...
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
Opriți-vă, frate, cu titlurile gen „Românca… a câștigat Premiul Oscar”
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Era visul lui să trăiască mai mult cu o zi decât Ceaușescu”. ”A apucat?” / ”De unde, mă...
Pro FM
Harry Styles ironizează zvonurile apărute despre el și sărută un bărbat în direct la tv: "Viața mea e...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
„Sunt crocodili absolut peste tot”. Avertismentul autorităților după inundațiile din Australia
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...