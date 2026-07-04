Live TV

Putin l-a felicitat pe Trump de Ziua Americii. Ce i-a amintit liderul de la Moscova președintelui american

Data publicării:
Vladimir Putin și Donald Trump
Vladimir Putin și Donadl Trump. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat sâmbătă pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenţei Statelor Unite, informează EFE.

El a amintit de momentele în care cele două țări s-au aliat „împotriva nazismului”

„Semnarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite nu numai că a marcat începutul naţiunii (americane - n.r.), dar a devenit şi o piatră de hotar importantă în istoria lumii. Rusia i-a sprijinit atunci necondiţionat pe coloniştii americani în lupta lor pentru eliberarea de sub dominaţia britanică”, se arată în mesajul de felicitare al preşedintelui rus publicat pe site-ul Kremlinului.

Putin a subliniat istoria comună a relaţiilor dintre cele două ţări şi a profitat de ocazie pentru a-şi prezenta ţara drept o putere globală, ţinând cont de faptul că ambele sunt „puteri nucleare” şi „au responsabilitatea esenţială de a garanta securitatea şi stabilitatea la scară globală”.

Şeful statului rus nu a menţionat Războiul Rece, ci mai degrabă momentul în care Rusia şi SUA au fost „aliaţi în două războaie mondiale” şi „împreună au eliberat omenirea de ororile nazismului”, precum şi „rolul lor vital ulterior în construirea temeliilor ordinii mondiale moderne”.

Putin şi-a exprimat încrederea în stabilirea unor relaţii constructive, echitabile şi reciproc avantajoase între Moscova şi Washington.

„Îţi doresc ţie, Donald, şi celor dragi sănătate, bunăstare şi succes, fericire şi prosperitate tuturor cetăţenilor americani”, a adăugat preşedintele rus, ale cărui relaţii cu omologul său american s-au răcit de la întâlnirea lor din Alaska, în urmă cu aproape un an.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
drona geran cazuta
2
Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură...
soldat rus militar rus rusia
3
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea...
marcel ciolacu la o sedinta
4
Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în...
Cristina Chiriac:
5
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale...
Rică Răducanu, transportat de urgență la spital: lovituri la cap, umărul dislocat și două coaste rupte!
Digi Sport
Rică Răducanu, transportat de urgență la spital: lovituri la cap, umărul dislocat și două coaste rupte!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
terminal petrolier in flacari
Drone ucrainene au lovit terminalul petrolier din portul Sankt Petersburg, la aproape 1.000 km de Ucraina
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mesajul lui Bolojan de ziua SUA: Mulțumesc militarilor americani care contribuie la siguranța României
President Donald Trump speaks at Mount Rushmore National Memorial, Friday, July 3, 2026
Donald Trump, discurs de Ziua Independenţei SUA la Muntele Rushmore: „Cea mai excepţională naţiune care a existat vreodată”
soldați ruși din infanteria marină fac instrucție în Murmansk
Rusia susține că a ocupat un oraş important din regiunea Donețk. Reacția Ucrainei
Russian Molniya-2 Drone Crews In Zaporozhye Region
O dronă rusă de tip „Molniya”, utilizată în atacul asupra Ucrainei, ar fi putut avea capacități autonome, afirmă un expert
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Robert Sighiartău: Nicușor Dan este un președinte părtinitor, nu...
ploaie, vreme, meteo
HARTĂ Noi alerte de ploi și vânt puternic. Cum va fi vremea în zilele...
droguri
Momentul în care traficanți din Brașov aruncă droguri pe geam, când...
politie masina noaptea girofar
Un bărbat din Neamț s-a dat drept inspector ANAF și a convins o...
Ultimele știri
Dragoste, minciuni și spioni: aplicațiile de dating se dovedesc a fi un risc pentru securitatea națională
Incendiu devastator în Catalonia. 45.000 de oameni au fost sfătuiți să rămână în case din cauza fumului
STUDIU Efect neaşteptat al gumei de mestecat asupra tensiunii arteriale. Ce au descoperit cercetătorii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, gest neașteptat față de prințul Harry. Ce i-ar fi cerut prințului William înainte de...
Cancan
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Fanatik.ro
„Ungurul Istvan Kovacs din Transilvania, premiat de FIFA!”. Mesajul revoltător al unei publicații maghiare la...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Naţionala României se vede din nou la TV! Președintele Nicușor Dan a promulgat legea adoptată de Parlament...
Adevărul
Fabuloasele aventuri ale unui colecționar român în Africa neturistică. „Un șef de trib de 100 de ani era...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Nuntă de vis la Saint-Tropez: fiul Pamelei Anderson s-a căsătorit! Reacția emoționantă a actriței și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Englezii au făcut anunțul: 8 jucători testați pozitiv la Cupa Mondială! Naționala e OUT!
Pro FM
Anca Țurcașiu, din nou elevă la 56 de ani. Ce a convins-o să se întoarcă la studii: „Vârsta nu este o limită”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lorenzo Lamas face pasul decisiv și încheie oficial mariajul de a șasea soție. Relația cu Heather Locklear...
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Newsweek
Dosar de pensie. De ce doi pensionari cu aceeași vechime pot avea pensii diferite? Ce contează cel mai mult?
Digi FM
Nuntă secretă cu 1.000 de invitați. Cine sunt starurile care au participat la nunta lui Taylor Swift cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Danny Glover, despre viața cu Alzheimer: "Încă nu accept în totalitate ce mi se întâmplă". Cine a observat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...