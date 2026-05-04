Putin numește șef al Forțelor Aerospațiale un general implicat în masacrul de la Bucea, sancționat de UE

Aleksandr Chaiko este și adjunct al șefului Statului Major General al Rusiei.

Vladimir Putin l-a numit la conducerea Forțelor Aerospațiale pe generalul Aleksandr Chaiko, implicat în masacrul civililor din Bucea și sancționat de Uniunea Europeană, potrivit presei ruse.

Aleksandr Chaiko, în vârstă de 54 de ani, care este și adjunct al șefului Statului Major General al Rusiei, îl va înlocui pe Viktor Afzalov, aflat în funcție din decembrie 2023, a informat publicația rusă RBC, citând surse militare anonime, potrivit Kyiv Independent.

La începutul invaziei la scară largă, Chaiko era comandantul Districtului Militar Estic, unde a jucat un rol direct în încercarea Moscovei de a cuceri capitala Ucrainei pe cale terestră, dinspre teritoriul Belarusului.

În septembrie 2022, Serviciul de Securitate al Ucrainei a deschis un dosar penal împotriva lui Chaiko pentru rolul său în ofensiva asupra Kievului.

Chaiko s-a numărat, de asemenea, printre cei nouă ofițeri ruși sancționați de Consiliul Uniunii Europene în martie 2026 pentru rolul său în conducerea forțelor ruse din jurul Kievului în perioada în care peste 400 de civili ucraineni au fost masacrați în orașul Bucea, la nord de capitală.

Potrivit unei investigații din octombrie 2022 realizate de Associated Press, multe dintre crimele de război confirmate la Bucea, în ultimele zile ale masacrului, au fost misiuni de „curățare” ordonate și semnate personal de Chaiko. Generalul a fost, de asemenea, comandant al contingentului de trupe ruse din Siria, atât înainte, cât și după invazia la scară largă.

Conform unei investigații a Human Rights Watch, Chaiko a fost direct implicat în atacuri mortale asupra unor ținte civile din zona Idlib în 2019.

Schimbarea comandantului vine în contextul în care forțele aeriene ale Rusiei, în pofida avantajului lor masiv numeric și de putere de foc, nu au reușit timp de cinci ani să obțină superioritatea aeriană în Ucraina, ale cărei programe inovatoare de drone de atac în profunzime și de interceptare au limitat eficiența puterii aeriene convenționale.

