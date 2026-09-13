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Răspunsul lui Putin după ce Zelenski i-a propus să se întâlnească pe pământ american. Ce spune despre negocierile trilaterale

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Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Din articol
Posibile negocieri trilaterale Mingea, pe terenul Ucrainei

Vladimir Putin a respins propunerea preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a purta negocieri directe privind încheierea războiului în marja summitului G20 din Statele Unite, din decembrie, dar nu a exclus posibilitatea reluării discuţiilor de pace în format trilateral în octombrie, relatează Ukrainska Pravda.

„Imposibil”, a declarat Kremlinul sâmbătă pentru AFP despre o întâlnire Putin-Zelenski la Miami, considerând că o astfel de întâlnire între cei doi lideri nu poate avea loc decât la Moscova. 

Precizările Kremlinului vin după ce, într-un interviu publicat sâmbătă, preşedintele ucrainean a declarat că este gata să se deplaseze la summitul G20 de la Miami şi să se întâlnească acolo cu Putin, dacă liderul rus va participa şi el la întâlnirea găzduită de Donald Trump.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins imediat această posibilitate, calificând-o drept „imposibilă”. Peskov a subliniat, în schimb, că liderul de la Kremlin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar numai la Moscova, pe terenul său. La întrebarea dacă Kremlinul ia în considerare un loc alternativ pentru întâlnirea cu Zelenski, Peskov a răspuns: „Există disponibilitatea de a se întâlni cu el la Moscova”.

Deocamdată nu există o confirmare oficială cu privire la participarea lui Putin la summitul G20 din decembrie.

Sâmbătă, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a calificat invitaţia adresată lui Zelenski de a veni la Moscova drept „un gest imens de bunăvoinţă”. El a mai spus că Rusia ar rămâne deschisă la negocieri cu Ucraina, dar că nu va înceta războiul pe durata acestora.

Posibile negocieri trilaterale

Negocierile trilaterale privind soluţionarea conflictului din Ucraina ar putea fi reluate în luna octombrie, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de agenţiile de presă ruse. „Nu excludem o astfel de posibilitate (...). Adică, nu putem exclude luna octombrie”, a declarat Dmitri Peskov jurnaliştilor ruşi, citat de RIA Novosti şi TASS.

La rândul său, Zelenski, în cadrul unei discuţii cu jurnalişti germani, a menţionat că, în cazul în care ambii lideri vor fi invitaţi la summitul G20 de la Miami, el este pregătit pentru negocieri. „Trebuie să venim. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm şi să luăm o decizie. Nu cuvintele contează. Ce îi voi spune eu sau ce va dori el să-mi spună – asta nu are importanţă. Tot ce contează este rezultatul”, a spus Zelenski.

Evaluând poziţiile Ucrainei în ajunul unor posibile contacte diplomatice, preşedintele Zelenski a subliniat că Ucraina este acum mult mai puternică pe câmpul de luptă comparativ cu anul trecut. Tocmai de aceea, autorităţile ucrainene consideră că poziţia actuală este favorabilă pentru începerea negocierilor.

Ucraina a propus în repetate rânduri, în ultimii ani, o întâlnire personală între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin pe teritoriu neutru, pentru negocieri privind încetarea războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, Rusia refuză în mod constant această propunere, sugerând o întâlnire doar la Moscova.

Weekendul trecut, negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner au efectuat vizite la Moscova şi, pentru prima dată, la Kiev.

Washingtonul continuă să insiste asupra unor negocieri directe între Rusia şi Ucraina.

Mingea, pe terenul Ucrainei

Vineri, trimisul special al preşedintelui SUA, Jared Kushner, a luat cuvântul prin videoconferinţă la forumul anual de securitate YES (Yalta European Strategy) de la Kiev. El a declarat că, pentru încheierea unui acord privind încetarea războiului, lipseşte doar consimţământul Ucrainei de a renunţa la teritoriile sale în limitele cerute de liderul rus Vladimir Putin.

Partea ucraineană a sugerat anterior că negocierile ar putea avea loc încă din septembrie. În schimb, luni, Kremlinul a declarat că este încă „prea devreme” pentru a discuta locul sau datele întâlnirilor.

Eforturile diplomatice, sub medierea Statelor Unite, menite să pună capăt ofensivei la scară largă a Rusiei în Ucraina, s-au întrerupt odată cu izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu în februarie.

Jared Kushner a declarat vineri că speră „să poată anunţa în câteva săptămâni care vor fi următoarele etape”.

Ciclurile anterioare de negocieri dintre Moscova şi Kiev au dus doar la schimburi de cadavre şi prizonieri. Discuţiile se blochează în special la problema teritoriilor aflate parţial sub ocupaţie rusă, a căror anexare este revendicată de Rusia.

Duminică, consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat jurnaliştilor că până în prezent nu există niciun „pachet convenit” pe care să se poată baza negocierile. „În prezent, există ideea că trebuie să se ajungă la un acord cu privire la chestiunea teritorială. Dar mai sunt şi multe alte chestiuni”, a adăugat el.

Editor : I.B.

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