Live TV

Putin scoate rezerviștii pentru a apăra rafinăriile Rusiei de dronele ucrainene. Lege specială adoptată la Moscova

Data publicării:
putin
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
De ce nu mai trimite Kremlinul rezerviști pe front

Vladimir Putin a promulgat o lege care permite folosirea rezerviștilor pentru protejarea rafinăriilor și altor infrastructuri critice atacate de dronele ucrainene. Cei mobilizați vor fi instruiți și înarmați cu sisteme anti-drone, rachete antiaeriene portabile sau echipamente de război electronic, relatează Agerpres.

Acest proiect de lege adoptat de parlamentul rus include un amendament la legea apărării, în virtutea căruia rezerviştii care semnează contracte cu Ministerul Apărării vor putea fi mobilizaţi pentru a îndeplini misiuni de apărare a infrastructurilor critice.

După un program de instrucţie militară, rezerviştii vor îndeplini misiuni de protejare a infrastructurilor timp de 45 de zile, după care va fi efectuată rotaţia lor. Ei ar putea fi echipaţi cu arme uşoare şi cu rachete antiaeriene portabile, sau vor opera sisteme anti-drone mai complexe, precum sisteme antiaeriene ori de război electronic.

Nu este însă vorba despre o mobilizare propriu-zisă, iar rezerviştii care vor fi implicaţi în misiunile de apărare a acestor infrastructuri nu vor fi trimişi pe front în războiul din Ucraina, lucru ce li se va garanta prin contract.

De ce nu mai trimite Kremlinul rezerviști pe front

Preşedintele Putin a dispus în septembrie 2022 mobilizarea a circa 300.000 de rezervişti pentru războiul din Ucraina, dar de atunci nu a mai decretat nicio altă mobilizare, întrucât aceea a provocat exodul a sute de mii de ruşi care şi-au părăsit ţara de teama că ar putea fi trimişi pe front.

Putin a promis că nu va mai ordona vreo mobilizare pentru trimiterea pe front, el susţinând că ar fi suficient numărul celor care se oferă voluntari şi semnează contracte cu armata, fiind atraşi de soldele generoase şi de alte beneficii sociale.

Ucraina recurge cu regularitate la atacuri cu drone asupra unor obiective strategice ruse, precum rafinării, rezervoare de combustibil, depozite de muniţii sau aerodromuri militare, într-o tactică de război asimetric menită să perturbe logistica armatei ruse şi să diminueze veniturile obţinute de statul rus din exporturile de produse energetice.

La rândul ei, Rusia atacă în valuri cu drone şi rachete infrastructurile de electricitate şi gaze ale Ucrainei, provocând pene de curent tot mai dese în timp ce se apropie iarna.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Alexander Lukașenko
2
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
nicusor dan lansare drula
5
PSD și AUR, front comun împotriva președintelui. Daniel Zamfir: Este absolut nepermis ce...
”Cum e să fii primul fotbalist miliardar?”. Răspunsul dat de Cristiano Ronaldo face înconjurul lumii
Digi Sport
”Cum e să fii primul fotbalist miliardar?”. Răspunsul dat de Cristiano Ronaldo face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în Coaliție. Grindeanu și Bolojan s-au văzut separat. Decizii...
Sebastian Vlădescu
Trei condamnați celebri ies din închisoare: Sebastian Vlădescu, Ionuţ...
Militari români şi un elicopter Black Hawk la un exerciţiu militar NATO la baza de la Mihail Kogălniceanu
Planurile anunțate de Moșteanu pentru baza de la Kogălniceanu: Este o...
bani in portofel
Nazare exclude majorarea salariului minim în 2026: „Deciziile pe care...
Ultimele știri
Lideri UE nu merg la summitul din Columbia ca să nu-l enerveze pe Trump (Bloomberg)
Ce este Super Luna Castorului: Cum se poate vedea pe cer în noaptea de 5 noiembrie, inclusiv în România
Zelenski a vizitat cel mai fierbinte punct de pe front, unde Putin aruncă zeci de mii de soldați pentru a-l cuceri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
zelensky orban
Zelenski îi cere lui Viktor Orban să renunțe la veto-ul care blochează aderarea Ucrainei la UE: Îl sprijină pe Putin
Ionuț Moșteanu la un forum de Securitate
Moşteanu exclude posibilitatea ca Putin să atace NATO: „Rusia abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina”
guvern republica moldova fb
Prima decizie a noului Guvern de la Chișinău va înfuria Moscova: un acord semnat acum 27 de ani este denunțat
Donbass, Ukraine, August 17, 2025 Ukrainian soldiers, using offensive drones, hold a position on the southern front. The drone war rages in Ukraine an
Momentul în care dronele ucrainene distrug două bărci rusești care încercau să traverseze fluviul Nipru
Lupte Pokrovsk
Serviciul de informații militare din Ucraina publică imagini cu „luptele aprige” din Pokrovsk, în curs de desfășurare
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și...
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Steaua, victorie definitivă în procesul cu FCSB pentru marcă! Reacție fabuloasă a lui Florin Talpan când a...
Adevărul
Decizia de viață și de moarte a Ucrainei la Pokrovsk
Playtech
Punctele de stabilitate la pensie: ce sunt, cine le primește și cum se calculează
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Louis Munteanu i-a dat un răspuns clar lui Gigi Becali! Verdict imediat: ”Rămâne să plângă din nou atunci”
Pro FM
Noi detalii despre relația dintre Chris Martin și Sophie Turner. Apropiații celor doi rup tăcerea: „Au multe...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată în Franța. Fiul ei de 22 de ani, principalul suspect
Newsweek
Decizii la mica recalculare cu pensii crescute cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus pensionarii?
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”