Putin scoate rezerviștii pentru a apăra rafinăriile Rusiei de dronele ucrainene. Lege specială adoptată la Moscova

Vladimir Putin a promulgat o lege care permite folosirea rezerviștilor pentru protejarea rafinăriilor și altor infrastructuri critice atacate de dronele ucrainene. Cei mobilizați vor fi instruiți și înarmați cu sisteme anti-drone, rachete antiaeriene portabile sau echipamente de război electronic, relatează Agerpres.

Acest proiect de lege adoptat de parlamentul rus include un amendament la legea apărării, în virtutea căruia rezerviştii care semnează contracte cu Ministerul Apărării vor putea fi mobilizaţi pentru a îndeplini misiuni de apărare a infrastructurilor critice.

După un program de instrucţie militară, rezerviştii vor îndeplini misiuni de protejare a infrastructurilor timp de 45 de zile, după care va fi efectuată rotaţia lor. Ei ar putea fi echipaţi cu arme uşoare şi cu rachete antiaeriene portabile, sau vor opera sisteme anti-drone mai complexe, precum sisteme antiaeriene ori de război electronic.

Nu este însă vorba despre o mobilizare propriu-zisă, iar rezerviştii care vor fi implicaţi în misiunile de apărare a acestor infrastructuri nu vor fi trimişi pe front în războiul din Ucraina, lucru ce li se va garanta prin contract.

De ce nu mai trimite Kremlinul rezerviști pe front

Preşedintele Putin a dispus în septembrie 2022 mobilizarea a circa 300.000 de rezervişti pentru războiul din Ucraina, dar de atunci nu a mai decretat nicio altă mobilizare, întrucât aceea a provocat exodul a sute de mii de ruşi care şi-au părăsit ţara de teama că ar putea fi trimişi pe front.

Putin a promis că nu va mai ordona vreo mobilizare pentru trimiterea pe front, el susţinând că ar fi suficient numărul celor care se oferă voluntari şi semnează contracte cu armata, fiind atraşi de soldele generoase şi de alte beneficii sociale.

Ucraina recurge cu regularitate la atacuri cu drone asupra unor obiective strategice ruse, precum rafinării, rezervoare de combustibil, depozite de muniţii sau aerodromuri militare, într-o tactică de război asimetric menită să perturbe logistica armatei ruse şi să diminueze veniturile obţinute de statul rus din exporturile de produse energetice.

La rândul ei, Rusia atacă în valuri cu drone şi rachete infrastructurile de electricitate şi gaze ale Ucrainei, provocând pene de curent tot mai dese în timp ce se apropie iarna.

