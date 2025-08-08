Putin vrea să retragă mercenarii Wagner din Republica Centrafricană. Ce este Africa Corps, noua structură militară rusă

Kremlinul exercită presiuni asupra Republicii Centrafricane (RCA) pentru a înlocui treptat grupul de mercenari Wagner cu Africa Corps, o structură militară aflată sub controlul direct al statului rus, potrivit Kyiv Independent.

Africa Corps este o unitate nou-creată în subordinea Ministerului rus al Apărării, parte din efortul mai amplu al Moscovei de a centraliza controlul asupra operațiunilor militare externe care erau anterior gestionate de Wagner.

Potrivit informațiilor, Ministerul rus al Apărării a solicitat plăți în numerar pentru serviciile de securitate, ceea ce reprezintă o schimbare față de modelul anterior folosit de Wagner, bazat pe compensare în resurse naturale.

Oficialii din RCA s-au opus solicitărilor Moscovei, transmițând negociatorilor ruși că nu pot onora cererile financiare și că doresc menținerea modelului actual. Guvernul preferă grupul Wagner, considerându-l o forță mai eficientă, cu legături profunde cu structurile militare și politice locale.

Emisar trimis de Rusia pentru negocieri

Un viceministru rus al apărării, al cărui nume nu a fost dezvăluit, ar fi efectuat mai multe vizite în RCA pe parcursul anului 2025, pentru a insista asupra tranziției, propunând un acord bazat pe plăți în numerar, evaluat la miliarde de franci CFA, echivalentul a câteva milioane de dolari.

Liderii din RCA ar fi propus continuarea plăților în aur, uraniu și minereu de fier, model aplicat de la sosirea Wagner în țară, în 2018. Un parlamentar din RCA, familiarizat cu negocierile, a confirmat pentru AP poziția Moscovei, sub protecția anonimatului, adăugând că guvernul urmează să prezinte în curând o contrapropunere.

Ce s-a întâmplat după moartea lui Prigojin

Grupul Wagner joacă un rol central în conflictul intern din RCA încă din 2018, oferind sprijin militar în schimbul accesului la situri miniere bogate în resurse. Gruparea a obținut control extins asupra sectoarelor aurului și diamantelor din țară. Wagner a fost acuzat în repetate rânduri de crime de război și execuții extrajudiciare.

După moartea fondatorului Wagner, Evgheni Prigojin, din august 2023, într-un accident aviatic suspect la două luni după ce acesta a organizat o rebeliune de scurtă durată împotriva Kremlinului, Rusia a început să marginalizeze Wagner și să integreze o parte din forțele sale în structuri militare controlate de stat.

Mai mulți foști comandanți Wagner s-au alăturat Ministerului rus al Apărării sau unor forțe aliate, precum unitatea Akhmat, condusă de Cecenia. Influența Wagner s-a diminuat considerabil după retragerea sa din Ucraina, în urma rebeliunii conduse de Prigojin.

Editor : M.I.