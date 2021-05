Rachetă chinezească scăpată de sub control, înainte de intrarea în atmosferă. Bucăți din Long March-5B ar putea să cadă în zone locuite

O parte din racheta Long March-5B, care a dus pe orbită modulul primei stații spațiale chinezești, a scăpat de sub control și urmează să intre necontrolat în atmosfera Pământului. Componenta rachetei, care are o înălțime de 30 de metri, se deplasează cu aproximativ 27.000 km/h în jurul planetei, potrivit The Gurdian și SpaceNews.

Radarele de la sol utilizate de armata SUA pentru urmărirea navelor spațiale și a altor obiecte din spațiu au detectat un obiect și l-au catalogat drept corpul rachetei Long March 5B. Componenta are o traiectorie ușor descendentă și va fi în cele din urmă atrasă de planetă și va intra în atmosferă, însă cercetătorii nu pot estima când se va întâmpla asta decât cu câteva ore înainte.

Experții se tem că unele bucăți riscă să cadă și în regiuni locuite, chiar dacă mare parte din corpul rachetei se va dezintegra la intrarea în atmosferă.

„Ultima dată când China a lansat o rachetă de acest tip, mari părți de metal au zburat prin atmosferă și au cauzat daune mai multor clădiri din Coasta de Fildeș”, a spus Jonathan McDowell, astrofizician la Universitatea Harvard.

Marți, corpul rachetei orbita în jurul Pământului la fiecare 90 de minute cu aproximativ 27.000 km/h, la o altitudine de peste 300 de kilometri. Din 1990 nimic peste 10 tone nu a fost lăsat deliberat pe orbită pentru a intra în atmosferă necontrolat. Se preconizează că această componentă a rachetei ar avea aproximativ 21 de tone.

„O mare neglijență din partea Chinei. Obiectele mai mari de zece tone nu le lăsăm să cadă din cer necontrolat în mod deliberat”, a mai declarat McDowell.

Într-o rotație completă deasupra Pământului, racheta trece pe deasupra orașelor New York, Madrid, Beijing, după care ajunge în sud, deasupra statelor Chile și Noua Zeelandă, putând ateriza oriunde în aceste regiuni.

Săptămâna trecută, racheta a dus pe orbită modulul central Tianhe al viitoarei stații spațiale chinezești. Experții estimează că bucata de rachetă va intra în atmosferă în jurul datei de 10 mai.

