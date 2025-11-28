Live TV

Video Raid israelian în sudul Siriei. 13 persoane au fost ucise, printre care și copii

Data publicării:
Siria israel
Foto: Profimedia Images

Cel puțin 13 persoane au fost ucise într-un raid israelian asupra unui sat din sudul Siriei în cursul nopții, a raportat presa de stat, într-unul dintre cele mai sângeroase incidente de acest gen din ultimele luni. Se spune că printre morți se află și copii, anunță BBC.

Agenția de știri Sana a declarat că locuitorii din Beit Jinn „s-au confruntat” cu trupele israeliene, ceea ce a dus la un schimb de focuri. Au fost efectuate și lovituri aeriene. Ministerul de Externe al Siriei a condamnat ceea ce a numit „crimă de război” din partea Israelului.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că trupele au intrat în satul situat la marginea Înălțimilor Golan ocupate pentru a aresta militanții care, potrivit acestora, „au comis atacuri teroriste împotriva civililor israelieni”.

Șase soldați israelieni au fost răniți în confruntări, trei dintre ei grav, a precizat IDF.

Forțele de Apărare Israeliene au declarat că au vizat gruparea militantă Jamaa Islamiya în operațiunea de vineri. A afirmat că, la începutul raidului, „mai mulți teroriști înarmați au deschis focul” asupra soldaților săi, care au ripostat.

Sana a declarat că satul a fost, de asemenea, bombardat. Imaginile difuzate de IDF arată două atacuri aeriene - unul aparent asupra unui grup de persoane, iar celălalt asupra unei clădiri. În imaginile filmate cu camera corporală, difuzate de asemenea de IDF, se pot vedea soldați trăgând pe o stradă în întuneric, cu sunetul focurilor de armă automate în depărtare.

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), un grup de monitorizare cu sediul în Marea Britanie, a declarat că o clădire s-a prăbușit în timpul operațiunii. IDF a declarat ulterior că „toți suspecții au fost arestați și mai mulți teroriști au fost eliminați”. Sana a declarat că trei persoane au fost arestate de trupe înainte ca acestea să se retragă.

Sana a citat directorul unui spital local, care a declarat că a primit cadavre, dintre care cinci aparțineau unei singure familii. Directorul a spus că zeci de persoane au fost rănite în urma incidentului.

Ministerul sirian de Externe a declarat că peste 10 civili au fost uciși, printre care femei și copii. Acesta a acuzat Israelul că a comis o „crimă de război în toată regula” și a solicitat Consiliului de Securitate al ONU să ia măsuri pentru a opri „politica de agresiune” a Israelului.

Israelul efectuează în mod regulat incursiuni în satele siriene, afirmând că acționează pentru a preveni prezența grupurilor armate. De la căderea președintelui sirian Bashar al-Assad, în urmă cu aproape un an, Israelul și-a mutat forțele peste o zonă tampon din Înălțimile Golan în sudul Siriei, unde operează o serie de grupuri și celule anti-Israel.

Israelul afirmă că nu va permite armatei siriene, pe care o consideră o amenințare, să se desfășoare acolo. Zona tampon - o fâșie de teren demilitarizată - a fost o zonă interzisă, menită să mențină pacea după ce un armistițiu a pus capăt războiului din 1973 dintre Israel și Siria.

ONU a declarat că desfășurarea IDF în această zonă constituie o „încălcare” a acordului pe care, potrivit acesteia, ambele părți ar trebui să îl respecte. De luni de zile, SUA mediază discuțiile dintre Israel și Siria pentru un acord de securitate în zona dintre cele două părți, dar fără succes.

Editor : C.A.

