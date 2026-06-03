Raport internațional: toate țările ar putea ajunge la nivelul de trai al Occidentului până în 2100. Planul unui economist celebru

Economistul francez Thomas Piketty propune o convergență a veniturilor la nivel mondial, astfel încât toate țările să ajungă până în anul 2100 la un nivel de trai echivalent cu cel al statelor bogate din prezent. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat marți publicației „1 Hebdo”, pe tema Raportului privind Justiția Socială, relatează AFP.

Raportul, elaborat de un colectiv internațional de cercetători, printre care se numără și Thomas Piketty, pornește de la constatarea că diferențele de venit pe locuitor dintre țările bogate și cele sărace sunt în prezent uriașe, chiar și atunci când sunt analizate la paritatea puterii de cumpărare, anunță news.ro.

În acest context, autorii propun atingerea unei convergențe a veniturilor tuturor țărilor până în anul 2100, la un nivel comparabil cu cel al statelor dezvoltate de astăzi, respectiv un venit mediu lunar de aproximativ 5.000 de euro pe locuitor. Precizarea îi aparține lui Thomas Piketty, director de studii la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) și coautor al World Inequality Lab.

„Atingerea acestui obiectiv presupune niveluri de creștere anuală a PIB-ului pe locuitor aproape nule (între 0 și 0,5%) în cele mai bogate regiuni ale lumii, precum America de Nord, Oceania și Europa, și de aproximativ 3-4% în cele mai sărace regiuni, cum sunt Africa Subsahariană și Asia de Sud și de Sud-Est”, susține economistul.

Potrivit lui Piketty, realizarea acestui scenariu ar necesita o redefinire profundă a modelului de producție la nivel global, inclusiv renunțarea la hidrocarburi în favoarea energiei eoliene și solare. Tranziția ar urma să fie susținută prin investiții masive finanțate de un Fond al Justiției Mondiale, descris ca o nouă instituție internațională însărcinată cu colectarea resurselor financiare necesare.

În ceea ce privește fiscalitatea, autorii raportului propun introducerea unor taxe globale pe patrimoniu, cu cote de până la 20%, precum și a unor impozite pe venit de până la 90% aplicate persoanelor foarte bogate. Aceste taxe ar urma să se adauge sistemelor fiscale naționale deja existente.

Raportul mai prevede favorizarea consumului de bunuri și servicii imateriale, precum sănătatea și educația, în detrimentul bunurilor materiale. Totodată, timpul de muncă ar urma să fie redus semnificativ. În opinia lui Piketty, aceste măsuri ar contribui simultan la reducerea inegalităților sociale și la stoparea încălzirii globale.

Citește și:

O capcană din care Rusia nu mai poate ieși. Chiar și analiștii de la Moscova admit că obiectivele lui Putin în Ucraina sunt imposibile

Editor : C.A.