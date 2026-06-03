Live TV

Raport internațional: toate țările ar putea ajunge la nivelul de trai al Occidentului până în 2100. Planul unui economist celebru

Data publicării:
Oameni pe strada.
Oameni pe strada. Foto: Getty Images

Economistul francez Thomas Piketty propune o convergență a veniturilor la nivel mondial, astfel încât toate țările să ajungă până în anul 2100 la un nivel de trai echivalent cu cel al statelor bogate din prezent. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat marți publicației „1 Hebdo”, pe tema Raportului privind Justiția Socială, relatează AFP.

Raportul, elaborat de un colectiv internațional de cercetători, printre care se numără și Thomas Piketty, pornește de la constatarea că diferențele de venit pe locuitor dintre țările bogate și cele sărace sunt în prezent uriașe, chiar și atunci când sunt analizate la paritatea puterii de cumpărare, anunță news.ro.

În acest context, autorii propun atingerea unei convergențe a veniturilor tuturor țărilor până în anul 2100, la un nivel comparabil cu cel al statelor dezvoltate de astăzi, respectiv un venit mediu lunar de aproximativ 5.000 de euro pe locuitor. Precizarea îi aparține lui Thomas Piketty, director de studii la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) și coautor al World Inequality Lab.

„Atingerea acestui obiectiv presupune niveluri de creștere anuală a PIB-ului pe locuitor aproape nule (între 0 și 0,5%) în cele mai bogate regiuni ale lumii, precum America de Nord, Oceania și Europa, și de aproximativ 3-4% în cele mai sărace regiuni, cum sunt Africa Subsahariană și Asia de Sud și de Sud-Est”, susține economistul.

Potrivit lui Piketty, realizarea acestui scenariu ar necesita o redefinire profundă a modelului de producție la nivel global, inclusiv renunțarea la hidrocarburi în favoarea energiei eoliene și solare. Tranziția ar urma să fie susținută prin investiții masive finanțate de un Fond al Justiției Mondiale, descris ca o nouă instituție internațională însărcinată cu colectarea resurselor financiare necesare.

În ceea ce privește fiscalitatea, autorii raportului propun introducerea unor taxe globale pe patrimoniu, cu cote de până la 20%, precum și a unor impozite pe venit de până la 90% aplicate persoanelor foarte bogate. Aceste taxe ar urma să se adauge sistemelor fiscale naționale deja existente.

Raportul mai prevede favorizarea consumului de bunuri și servicii imateriale, precum sănătatea și educația, în detrimentul bunurilor materiale. Totodată, timpul de muncă ar urma să fie redus semnificativ. În opinia lui Piketty, aceste măsuri ar contribui simultan la reducerea inegalităților sociale și la stoparea încălzirii globale.

Citește și:

O capcană din care Rusia nu mai poate ieși. Chiar și analiștii de la Moscova admit că obiectivele lui Putin în Ucraina sunt imposibile

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
2
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
3
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
Premierul armenian Nikol Pașinian și Vladimir Putin
4
„În mod pașnic, inteligent și reciproc avantajos”. Premierul armean a refuzat direct...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros
Digi Sport
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
UGANDA, Kitgum , World Food Programme, distribution of EU aid maize and USAID cans with vegetable oil for internal displaced refugees of civil war between LRA and Ugandanian army
Impact dur al tăierii fondurilor USAID. Alimente pentru milioane de oameni săraci rămân blocate în depozite
Trump Announces New Tariffs at a “Make America Wealthy Again” Event
SUA cer eliminarea termenilor „climă” și „egalitate de gen” dintr-un document ONU privind sprijinul țărilor sărace
Doctor injecting covid-19 vaccine to senior man at his home.
Statele Unite nu vor mai furniza vaccinuri ţărilor sărace (The New York Times)
joe biden
Joe Biden anunță o contribuție „istorică” de patru miliarde de dolari pentru țările sărace
various spices (curcuma, paprika, saffron, coriander) in metal bowls
Jumătate dintre copiii din țările sărace sunt intoxicați cu plumb. Ce condiment asiatic a fost „falsificat” cu acest metal
Recomandările redacţiei
harta romania - moldova
Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă nu va adera la...
profimedia-1068811333
Escaladare în Orientul Mijlociu. Noi atacuri între SUA și Iran...
sanitas -protest
Sindicaliștii SANITAS protestează azi în Piața Victoriei din...
Vladimir Putin la o paradă militară
O capcană din care Rusia nu mai poate ieși. Chiar și analiștii de la...
Ultimele știri
China modifică regulile pentru a-și putea atinge obiectivele climatice
CM 2026. Fostul portar al Naționalei, Silviu Lung, despre actuala ediție a Cupei Mondiale: „O să vedem scoruri de 8-0 şi 10-0”
Ministerul Culturii cere modificarea proiectului legii salarizării unitare: dezechilibre care afectează profesioniștii din domeniu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, în costum de baie în Mallorca, în vacanță de ziua ei. A împlinit 45 de ani și e mai în formă și...
Cancan
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este...
Fanatik.ro
Florin Talpan, respins la concursul pentru postul de comandat al CSA Steaua! Cum a reacționat juristul
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Transfer din SuperLiga în Liga Campionilor! A lăsat și banii doar pentru a pleca
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 65 de ani, după ce s-a transformat total. În 2009 uimea cu vocea și cu simplitatea ei
Film Now
Michael J. Fox și soția sa, imagini rare de familie de la nunta fiului lor. Fanii au reacționat imediat: „Ce...
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Viața la pensie. Activități care îți schimbă starea de spirit în luna iunie. Te ajută să-ți faci prieteni
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
"Tocmai s-a născut o stea, nu?". John Travolta, mândru până la cer de fiica Ella, care joacă în primul film...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui