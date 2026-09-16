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Raport privind tortura în China: Deținuții reclamă bătăi, lipsa îngrijirilor medicale și privarea de somn

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Deținuți privați de îngrijiri medicale Ce prevede legislația chineză

China continuă să practice tortura asupra deţinuţilor pentru a obţine mărturisiri și apelează în special la bătăi şi privarea de îngrijiri medicale, conform unui raport publicat miercuri de Coaliţia Apărătorilor Drepturilor Omului din China (CHRD).

Sistemul judiciar opac al Chinei este criticat în mod regulat pentru dispariţiile de deţinuţi, reprimarea disidenţilor şi utilizarea curentă a torturii pentru a forţa mărturisirile, relatează AFP preluată de Agerpres.

Cel mai recent raport al coaliţiei a examinat cazurile a 209 prizonieri între 2016 şi 2025 care au susţinut că au fost torturaţi şi maltrataţi în timp ce erau în detenţie în China, în ciuda interdicţiei legale privind astfel de practici.

Conform constatărilor raportului, prizonierii de conştiinţă au fost vizaţi în mod special.

O cincime dintre deţinuţii au raportat că au fost bătuţi, în timp ce 15% au indicat că au fost torturaţi pentru a fi constrânşi să facă mărturisiri.

Deținuți privați de îngrijiri medicale

În total, 35% dintre deţinuţii intervievaţi de CHRD au raportat că li s-a refuzat îngrijirea medicală adecvată, 16 dintre aceştia murind în spatele gratiilor ca urmare a acestui fapt.

Conform raportului, deţinuţii susţin, de asemenea, că au fost privaţi de somn, hrană şi apă, supuşi la temperaturi de îngheţ şi şocuri electrice, închişi în cuşti de fier şi suspendaţi de încheieturi.

„Tortura persistă deoarece autorităţile chineze refuză, în general, să investigheze acuzaţiile formulate de prizonierii de conştiinţă şi să-i urmărească penal pe cei responsabili. În unele cazuri, plângerile atrag pedepse suplimentare”, se arată în raport.

Cazuri de tortură au fost documentate de CHRD în toate provinciile şi regiunile administrative speciale din China, cu excepţia oraşului Macao.

Ce prevede legislația chineză

Conform legislaţiei chineze, tortura şi utilizarea violenţei pentru a obţine mărturisiri se pedepsesc cu până la trei ani de închisoare, pedepsele fiind mai aspre dacă tortura are ca rezultat vătămări corporale sau deces.

Beijingul este, de asemenea, semnatar al Convenţiei ONU împotriva torturii, dar este acuzat de mult timp că nu a implementat sau aplicat legi şi reglementări care vizează eradicarea acestor violenţe.

Raportul, intitulat „Ascuns sub covor: Eşecuri sistemice în a pune capăt torturii în Republica Populară Chineză”, nu a găsit nicio dovadă că au fost declanşate urmăriri penale sau măsuri disciplinare împotriva celor responsabili.

Guvernul chinez nu a răspuns imediat solicitărilor AFP de a comenta.

Editor : Ana Petrescu

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