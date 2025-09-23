„RaptureTok”, fenomenul viral de pe TikTok care anunță sfârșitul lumii: unii își vând mașinile, iar alții demisionează

O profeție apocaliptică a devenit virală pe TikTok. „RaptureTok” este fenomenul care anunță sfârșitul lumii, iar hashtagul „rapture” este populat cu peste 318.000 de postări. TikTok-ul este plin de clipuri video cu oameni care cred că sfârșitul va veni în septembrie 2025, iar unii dintre ei au luat decizii radicale, precum să renunțe la locul de muncă, relatează Forbes.

„Se pare că acum sunt pe rapturetok și voi toți vindeți mașini, case și alte lucruri, crezând că veți ajunge în Rai”, a scris un utilizator al platformei X.

„RaptureTok” este o secțiune a platformei TikTok care anticipează „Răpirea”, o credință conform căreia creștinii credincioși, vii și morți, vor fi în curând ridicați la cer împreună cu Iisus Hristos. Fenomenul a atras atenția internauților, unii urmărind clipurile video publicate pe această temă ca și cum ar fi un reality show TV.

Multe dintre videoclipuri sunt practice, arătând oameni care iau măsuri pentru a se asigura că dispariția lor nu va lăsa în urmă dezastru.

Se așteaptă ca cei necredincioși să fie lăsați în urmă. Astfel, „dacă nu observați nimic neobișnuit marți, s-ar putea ca asta să facă parte din planul divin”, a precizat sursa citată.

„Ar trebui să ne prefacem cu toții că am asistat la răpire marți și să-i facem să creadă că au fost lăsați în urmă”, a scris o internaută pe X.

Utilizatorii TikTok consideră că „Răpirea” va avea loc astăzi, 23 septembrie 2025. Data exactă a fost stabilită de Joshua Mhlakela, un pastor sud-african care susține că l-a văzut pe Iisus într-o viziune, întorcându-se pe Pământ de Rosh Hashanah (Anul Nou în iudaism). Pastorul a revenit ulterior, clarificând că „Răpirea” va avea loc „pe 23 și 24 septembrie 2025”.

În cazul în care nu se va întâmpla nimic marți, 23 septembrie 2025, sursa citată precizează că există „întotdeauna ziua următoare”.

„Răpirea” este o convingere conform căreia Iisus va coborî din Ceruri și îi va ridica pe credincioși „pentru a-l întâlni”, în timp ce judecata divină va cuprinde Pământul. „Răpirea” nu este acceptată de toți credincioșii, fiind o credință împărtășită în principal de evanghelici.

„Am crescut în religia catolică și nu știam că răpirea era un concept religios atât de important pentru oameni, este incredibil.”, a scris o internaută.

Alte confesiuni creștine consideră „Răpirea” ca fiind o idee modernă, derivată din conceptul Celei de-a Două Veniri a lui Iisus Hristos.

„Isaac Newton a calculat că sfârșitul va veni în 2060, așa că, dacă marți nu va avea loc Răpirea, cel puțin mai avem o altă dată la care să ne așteptăm”, a notat Forbes.

Editor : A.M.G.