Live TV

„RaptureTok”, fenomenul viral de pe TikTok care anunță sfârșitul lumii: unii își vând mașinile, iar alții demisionează

Data actualizării: Data publicării:
Iisus Hristos
„Răpirea” va avea loc „pe 23 și 24 septembrie 2025”. Foto: Profimedia

O profeție apocaliptică a devenit virală pe TikTok. „RaptureTok” este fenomenul care anunță sfârșitul lumii, iar hashtagul „rapture” este populat cu peste 318.000 de postări. TikTok-ul este plin de clipuri video cu oameni care cred că sfârșitul va veni în septembrie 2025, iar unii dintre ei au luat decizii radicale, precum să renunțe la locul de muncă, relatează Forbes.

„Se pare că acum sunt pe rapturetok și voi toți vindeți mașini, case și alte lucruri, crezând că veți ajunge în Rai”, a scris un utilizator al platformei X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„RaptureTok” este o secțiune a platformei TikTok care anticipează „Răpirea”, o credință conform căreia creștinii credincioși, vii și morți, vor fi în curând ridicați la cer împreună cu Iisus Hristos. Fenomenul a atras atenția internauților, unii urmărind clipurile video publicate pe această temă ca și cum ar fi un reality show TV.

Multe dintre videoclipuri sunt practice, arătând oameni care iau măsuri pentru a se asigura că dispariția lor nu va lăsa în urmă dezastru.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Se așteaptă ca cei necredincioși să fie lăsați în urmă. Astfel, „dacă nu observați nimic neobișnuit marți, s-ar putea ca asta să facă parte din planul divin”, a precizat sursa citată.
„Ar trebui să ne prefacem cu toții că am asistat la răpire marți și să-i facem să creadă că au fost lăsați în urmă”, a scris o internaută pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Utilizatorii TikTok consideră că „Răpirea” va avea loc astăzi, 23 septembrie 2025. Data exactă a fost stabilită de Joshua Mhlakela, un pastor sud-african care susține că l-a văzut pe Iisus într-o viziune, întorcându-se pe Pământ de Rosh Hashanah (Anul Nou în iudaism). Pastorul a revenit ulterior, clarificând că „Răpirea” va avea loc „pe 23 și 24 septembrie 2025”.

În cazul în care nu se va întâmpla nimic marți, 23 septembrie 2025, sursa citată precizează că există „întotdeauna ziua următoare”.

„Răpirea” este o convingere conform căreia Iisus va coborî din Ceruri și îi va ridica pe credincioși „pentru a-l întâlni”, în timp ce judecata divină va cuprinde Pământul. „Răpirea” nu este acceptată de toți credincioșii, fiind o credință împărtășită în principal de evanghelici.

„Am crescut în religia catolică și nu știam că răpirea era un concept religios atât de important pentru oameni, este incredibil.”, a scris o internaută.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Alte confesiuni creștine consideră „Răpirea” ca fiind o idee modernă, derivată din conceptul Celei de-a Două Veniri a lui Iisus Hristos.
„Isaac Newton a calculat că sfârșitul va veni în 2060, așa că, dacă marți nu va avea loc Răpirea, cel puțin mai avem o altă dată la care să ne așteptăm”, a notat Forbes.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
caseta audio banda magnetica
2
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
masina de politie scoala bucuresti
3
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Angelina Jolie
4
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Su-24M rusesc
5
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Digi Sport
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan cere responsabilitate liderilor coaliției: „Românii au...
diana sosoaca cu botnita in parlamentul european
Reacția Dianei Șoșoacă după ce nu s-a prezentat astăzi la Parchetul...
pensii-1536x1024
Proiectul privind Pilonul II a fost modificat. Categoria de...
sala de clasa goala, scoala
Blocaj în Educație după măsurile Guvernului. Sindicalist: „Profesorii...
Ultimele știri
OMS și EMA neagă declarațiile lui Donald Trump: Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol, vaccinare şi autism
Polonia redeschide graniţa cu Belarus, închisă din motive de securitate
„Dulăpiorul fermecat”. Grupul DIGI și Asociația „Îngeri pentru Suflet”, din nou în ajutorul elevilor din comunitățile defavorizate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump TikTok
Acordul privind funcționarea TikTok în SUA, așteptat să fie semnat de Trump săptămâna aceasta
Trump TikTok
Cine sunt miliardarii implicați în tranzacția TikTok din SUA. Donald Trump îi consideră „patrioți americani”
Trump TikTok
Noul acord cu China dă Americii controlul asupra TikTok. Anunț de la Washington privind datele utilizatorilor rețelei
bishal
Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
Scenă din filmul Norma.
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a viralizat și a devenit subiect de film
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Fanatik.ro
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul...
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Cât va costa întreţinerea la iarnă pentru un apartament cu trei camere? Calcul estimativ
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Pro FM
Câți bani de buzunar primește fiica de 16 ani a Andreei Bănică: "Nu e ca și cum i s-ar opri 'cisterna', dar e...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...