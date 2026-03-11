Live TV

Răsturnare de situație. Curtea Constituţională dintr-o țară care a interzis TikTok a declarat decizia ilegală

Data publicării:
tiktok pe telefon
Foto: Shutterstock

Curtea Constituţională din Albania a decis miercuri că interdicţia de un an impusă de guvern asupra platformei TikTok, care a expirat luna trecută, a fost neconstituţională şi încalcă libertatea de exprimare.

Interdicţia, impusă anul trecut şi iniţial legată de moartea unui adolescent într-un caz de hărţuire online, a dus la interzicerea platformei de videouri scurte TikTok, deţinută de chinezi, pentru toţi utilizatorii din ţară.

La momentul respectiv, TikTok a declarat că această dispută nu a avut originea pe platformă. Interdicţia a expirat pe 5 februarie 2026, iar guvernul a invocat noile „mecanisme de siguranţă” implementate de TikTok.

În decizia sa de miercuri, Curtea Constituţională a explicat că guvernul nu a examinat suficient repercusiunile implementării unei interdicţii şi nu a „dovedit în mod convingător că o blocare generală a platformei constituie singurul mijloc eficient şi necesar pentru atingerea obiectivului urmărit”, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

De asemenea, instanţa a stabilit că interdicţia a încălcat libertatea presei şi libertatea de exprimare.

Hotărârea a fost emisă ca răspuns la o moţiune depusă de Asociaţia Jurnaliştilor din Albania (AGSH) şi Reţeaua Balcanică de Reportaj Investigativ (BIRN) în martie anul trecut.

Partidele de opoziţie au acuzat guvernul că încearcă să le reducă la tăcere prin interzicerea platformei cu câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare de anul trecut, lucru pe care executivul îl neagă.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
cască pilot
3
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Digi Sport
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Curtea constitutionala sugla pe geam
CCR a amânat deciziile pe sesizările AUR privind numirile în Consiliile de Administrație de la TVR și Radio România
tiktok pe telefon
TikTok trebuie „plasat în mâini europene”, spune ministrul german al culturii
Diella
Țara considerată laboratorul Europei unde inteligența artificială combate (sau ascunde) corupția
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Ce prevede proiectul de lege privind pensiile magistraților, declarat constituțional de CCR. Principalele schimbări
ccr inquam octav ganea
CCR declară constituțională legea care taie pensiile și mărește vârsta de pensionare a magistraților
Recomandările redacţiei
grafica cu monede si procente
România ar putea intra în recesiune în 2026, nu doar tehnică...
sedinta in camera deputatilor
Cererea SUA de a trimite noi forțe în România a fost adoptată într-o...
sorin grindeanu parlament
Grindeanu, despre vuvuzelele AUR: Pot reduce indemnizația, astfel de...
Ilie Bolojan si Darryl Nirenberg dau mana
Bolojan l-a primit pe noul ambasador SUA la București și i-a...
Ultimele știri
Ce spune ministrul Agriculturii, întrebat dacă îl va demite pe Adrian Chesnoiu de la AFIR după condamnarea la ÎCCJ
Ucraina ajută Germania să se pregătească pentru un eventual atac al Rusiei asupra NATO. „Nu avem timp”
Shell declară forță majoră pentru livrările de GNL din Qatar, după oprirea producției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La un pas de tragedie cu o oră înainte de nuntă: “Mă pregăteam fericită, iar în următoarea clipă aveam un...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Fanatik.ro
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi...
Adevărul
Cum văd românii amplasarea de avioane și echipamente americane în România, în contextul războiului din Iran
Playtech
Ce documente trebuie să ai când călătorești cu copilul în străinătate
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Modul cum Iranul folosește rachetele nedumerește analiștii militari. Ce ar putea semnala acest lucru
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...