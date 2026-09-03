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Răsturnarea regimului iranian, „principala misiune” a Israelului. Benjamin Netanyahu: „Nu este imposibilă, este la îndemână”

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FOTOMONTAGE, Fahne von Israel, dem Iran und der USA auf einer Mauer mit Riss und Feuer, Israel-Iran-Krieg *** PHOTOMONTA
Fotomontaj, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că este „la îndemână” căderea regimului iranian, potrivit unui videoclip difuzat de biroul său, în urma unei întâlniri cu responsabili din domeniul securităţii, relatează AFP.

Afirmând că regimul iranian „se clatină”, „este mai slab ca niciodată” şi „luptă pentru supravieţuire”, el a declarat că, în opinia sa, Israelul are „capacitatea de a elimina această ameninţare odată pentru totdeauna. Adică de a răsturna acest regim. Aceasta este principala misiune care ne-a mai rămas, dar este aproape, nu este imposibilă, este la îndemână”, a spus el ameninţător.

Declaraţia intervine înaintea alegerilor generale israeliene din 27 octombrie, în condiţiile în care unele sondaje îl dau pe Netanyahu în urmă, iar liderii opoziţiei îl acuză că a eşuat în privinţa Iranului.

În pofida declaraţiilor lui Netanyahu, bilanţul primelor şase luni de război cu Iranul rămâne controversat în Israel. Republica Islamică a supravieţuit conflictului, iar unii analişti israelieni consideră că, în pofida succeselor militare şi a pagubelor provocate programului nuclear iranian, Israelul nu şi-a atins obiectivele strategice.

Israelul şi Statele Unite au lansat războiul împotriva Iranului la sfârşitul lui februarie, după ani în care Netanyahu a prezentat programul nuclear iranian drept o ameninţare existenţială la adresa Israelului şi a îndemnat Washingtonul să adopte o poziţie mai dură faţă de Teheran. Preşedintele american Donald Trump a impus însă în aprilie un armistiţiu şi a încercat să obţină un acord negociat, pe fondul scăderii sprijinului opiniei publice americane pentru război şi al creşterii puternice a preţului petrolului.

Atacurile israeliene au provocat pierderi importante Iranului, inclusiv în programul nuclear, şi l-au ucis, chiar în prima zi a războiului, pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. Însă experţi citaţi de AFP avertizează că eliminarea acestuia ar putea avea şi efectul invers celui urmărit de Israel: Khamenei era considerat unul dintre cei care se opuneau fabricării efective a armei nucleare, iar succesorii săi ar putea decide că Iranul are nevoie de aceasta după slăbirea capacităţii sale convenţionale de descurajare.

Netanyahu a declarat anterior că obiectivul său este să creeze „condiţiile pentru o schimbare de regim” în Iran, fără să prezinte însă înlăturarea Republicii Islamice drept un obiectiv militar explicit. Declaraţia sa de joi, potrivit căreia răsturnarea regimului este acum „la îndemână”, merge aşadar sensibil mai departe decât formularea anterioară, dar trebuie privită şi în context electoral.

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Editor : A.M.G.

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