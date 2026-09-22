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Război deschis între Regele Charles și fratele Prințesei Diana. Ce conţine cartea dedicată lui Lady D, care pus pe jar Regatul

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Prințesa Diana și Prințul Charles
Foto: Profimedia
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Din articol
Atacuri la adresa regelui Charles Un portret viciat al familiei regale Ezitările Dianei Hărţuirea neîncetată din partea presei Dezvăluiri picante

Fratele mai mic al Dianei, Charles Spencer, lansează marţi cartea intitulată „Swan Song/ Diana, my sister”, care agită Regatul Unit de mai bine de o săptămână. Presa britanică a publicat deja fragmente din aceasta, în care contele Spencer îl atacă direct pe regele Charles. Fratele prinţesei povesteşte pe tot parcursul interviului despre „euforia” lui Charles, pe atunci prinţ de Wales, când a aflat de moartea Lady Di.

Între cei doi Charles, războiul este acum declarat. Ca răspuns la acuzaţiile contelui, Buckingham a ripostat printr-un comunicat rar, în care a precizat că regele „nu ignoră faptul că durerea provocată de pierderea unei surori poate întuneca raţiunea, altera judecata şi influenţa amintirile într-un mod pe care ceilalţi nu îl percep, chiar şi la mulţi ani după o astfel de pierdere”, informează News.ro.

„Nu se întâmplă în fiecare zi să te trezeşti şi să afli că regele a încercat să te prezinte ca pe o persoană ale cărei amintiri nu sunt de încredere”, a răspuns Charles Spencer pentru ziarul Mail on Sunday. Iată principalele dezvăluiri din această carte, care va apărea în 22 septembrie în întreaga lume şi va fi tradusă în 12 limbi.

Atacuri la adresa regelui Charles

De la jumătatea lunii septembrie, presa britanică publică fragmente din carte care îl descriu pe Charles al III-lea ca fiind complet indiferent faţă de moartea fostei sale soţii. Astfel, el dă dovadă de „o veselie nepăsătoare” atunci când îl sună pe fostul său cumnat a doua zi după moartea acesteia. „Ai fi crezut că a câştigat la loterie”, scrie Charles Spencer, imaginându-şi că „acest eveniment i-ar putea oferi libertatea de a se căsători cu femeia pe care o iubea”, Camilla.

Charles Spencer evocă, de asemenea, că prinţul nutrea un „dispreţ ascuns faţă de Diana” şi „o repulsie faţă de emoţia teribilă pe care moartea ei o stârnise în întreaga lume”. „Stai liniştit”, a şoptit el, „o vom uita în curând”.

Dimpotrivă, cartea este o adevărată hagiografie a prinţesei Diana, al cărei punct culminant îl reprezintă pasajul în care preşedintele sud-african Nelson Mandela, venit să se reculeagă la mormântul prinţesei, o descrie ca fiind „o doamnă cu adevărat remarcabilă”. „Duch”, porecla pe care i-o dă surorii sale Diana - care, la rândul ei, îl numeşte „Carlos” - este descrisă, mai întâi, ca o tânără inocentă, pasionată de cărţile Barbarei Cartland, al cărei film preferat este „Melodia fericirii”. Apoi, aproape ca o sfântă cu o carismă extraordinară.

„Diana exercita un magnetism incredibil. Aş merge până la a afirma că nu am observat niciodată ceva asemănător la nimeni altcineva”.

Un portret viciat al familiei regale

Apariţia cărţii nu va îmbunătăţi relaţiile dintre familia Spencer şi familia de la Buckingham. Charles Spencer prezintă în ea un portret viciat al familiei regale.

Prinţul Philip, soţul reginei Elisabeta, este descris aici ca o „personalitate redutabilă”. „Într-o dimineaţă din 1977, când eram paj de onoare al reginei cu ocazia deschiderii solemne a Parlamentului, am fost şocat de asprimea usturătoare a unei remarci pe care i-a adresat-o pe neaşteptate soţiei sale. Aceasta a reacţionat cu o resemnare tăcută şi jenată”.

Prinţesa Anne, sora lui Charles, lângă care acesta stă aşezat la o cină la Buckingham, pare o femeie rea, încântată să-şi umilească vecinul de masă.

Ezitările Dianei

Cu puţin timp înainte de nuntă, Diana a vrut să renunţe la căsătorie, potrivit lui Charles Spencer. Scena are loc în 1980, după petrecerea dată în onoarea celor 21 de ani ai prinţului Andrew. Diana era dezamăgită că Charles o ignorase toată seara. „Imediat după acea seară care i-a frânt inima, Diana s-a dus să-l caute pe tatăl meu. I-a spus că nu poate să se căsătorească cu un bărbat care, în mod evident, nu o iubeşte. Consternat, tatăl meu i-a explicat că nu mai era timp să se revină asupra unui angajament de o asemenea importanţă.

Aşa cum am aflat, în special din serialul „The Crown”, prinţesa suferea într-adevăr de tulburări alimentare, alimentate de o remarcă a lui Charles, susţine fratele ei. În timp ce viitoarea prinţesă se considera „rotunjoară”, „prinţul Charles nu a făcut nimic pentru a-i alina complexele, când, la câteva zile după anunţarea logodnei lor, i-a strâns talia spunându-i: «Ei bine, suntem puţin dolofani pe aici, dacă nu mă înşel»”.

Hărţuirea neîncetată din partea presei

Este dificil să vorbim despre Diana fără a menţiona hărţuirea neîncetată din partea presei la adresa ei, dar şi la adresa celor din anturajul ei. El susţine că şi el a fost spionat. Charles Spencer afirmă că a fost el însuşi victima, în anii 1990, a represaliilor din partea tabloidelor, dirijate de... prinţul Charles.

„Asta nu m-a împiedicat să continui să sufăr, timp de mai mulţi ani, represaliile tabloidelor, încurajate de membri ai casei prinţului Charles”, scrie el. Un colaborator apropiat al prinţului, afirmă el, era astfel însărcinat să „răspândească în presă minciuni la adresa mea”. Şi trebuia, desigur, să se evite orice ar fi putut permite identificarea sursei regale a acestor neadevăruri”.

Dezvăluiri picante

Charles Spencer face şi câteva dezvăluiri la fel de picante pe cât de imposibil de verificat.

El susţine, de exemplu, că tatăl său, Edward Spencer, care l-a servit pe regele George al VI-lea în calitate de scutier, a avut o „relaţie amoroasă” cu viitoarea regină Elisabeta, pe atunci necăsătorită. O relaţie „la care lordul Mountbatten (unchiul lui Philip, viitorul soţ al reginei) a pus capăt”.

Acest scurt paragraf ar trebui să facă valuri. Ne amintim de protestele pe care le-a stârnit serialul „The Crown”, care sugera o idilă între regină şi antrenorul cailor ei de curse, lordul Porchester.

O altă frază scurtă ar trebui să facă mare vâlvă. Diana vine să-l anunţe pe fratele ei că va divorţa de Charles. În faţa temerilor fratelui ei cu privire la reacţia publicului, care ar putea să-i reproşeze că „le distruge visul”, ea răspunde: „Dar, Charles, soţul meu este îndrăgostit de valetul său”. Charles Spencer adaugă însă câteva rânduri mai mai târziu: „Ea nu mi-a spus numele bărbatului în cauză şi eu nu i l-am cerut niciodată, la fel cum nu am încercat să aflu de ce credea ea un lucru atât de improbabil”.

Editor : Sebastian Eduard

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