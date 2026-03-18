Războiul în Orientul Mijlociu continuă pentru a 19-a zi. Președintele SUA Donald Trump a declarat, marți, că aliații din NATO au comis o „greșeală extrem de nechibzuită” prin faptul că nu au dat curs apelului său de a ajuta Statele Unite să deblocheze ruta maritimă din Strâmtoarea Ormuz. Iranul a blocat această cale navigabilă strategică după ce Israelul și SUA au lansat campania militară împotriva Republicii Islamice, ucigându-l pe liderul acesteia, ayatollahul Ali Khamenei. Aliații din NATO au afirmat că nu au fost consultați înainte de ofensiva comună israeliano-americană. Între timp, înaltul responsabil al lui Trump pentru combaterea terorismului a demisionat din cauza războiului cu Iranul, dând vina pe „presiunile din partea Israelului”.

Liderul politic de facto al Iranului, eliminat

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să escaladeze, pe fondul unor atacuri nocturne și al unor informații contradictorii privind eliminarea unor oficiali de rang înalt din Iran.

Israel a anunțat că l-a ucis pe influentul oficial iranian Ali Larijani într-un atac desfășurat peste noapte. Teheranul a respins inițial informația, publicând o notă scrisă de mână despre care susține că îi aparținea acestuia, sugerând că este în viață. Ulterior, într-o declarație difuzată de agenția de știri semi-oficială iraniană Mehr, citată de Al Jazeera, Consiliul Suprem de Securitate Națională al țării a confirmat asasinarea lui Larijani.

Presa de stat iraniană a confirmat și moartea șefului forței paramilitare Basij, parte a Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), într-un atac atribuit Israelului.

Pe fondul escaladării, Iranul avertizează că va continua confruntarea atât timp cât va fi necesar. Viceministrul de Externe iranian a calificat drept „nesăbuită” o eventuală trimitere de trupe americane pe teren.

Între timp, mass-media iraniană susține că Teheranul a lansat rachete asupra forțelor israeliene aflate în apropierea graniței cu Liban, în contextul luptelor cu miliția Hezbollah, susținută de Iran.

Israelul a confirmat, la rândul său, că a inițiat operațiuni terestre în Liban și a continuat atacurile asupra Teheranului. Aliații occidentali, inclusiv Marea Britanie, și-au exprimat „îngrijorarea gravă” față de extinderea conflictului.

Trump: „Nu ne temem de nimic”

Președintele SUA, Donald Trump, a respins temerile legate de o escaladare majoră. Întrebat despre avertismentele Iranului, acesta a declarat: „Nu, nu mi-e teamă. Chiar nu mi-e teamă de nimic”.

Trump a reiterat că SUA „nu sunt încă gata să plece”, dar a sugerat o retragere „în viitorul apropiat”, menținând ambiguitatea asupra planurilor militare.

Cu toate acestea, conflictul generează tensiuni chiar în interiorul administrației sale. Un înalt oficial responsabil de combaterea terorismului a demisionat, invocând „presiunile din partea Israelului”.

Ormuz, punct strategic: presiuni asupra NATO și prețul petrolului în creștere

Situația rămâne critică în Strâmtoarea Hormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol, blocată de Iran.

Trump a încercat să convingă aliații din NATO să participe la securizarea zonei, în contextul în care prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril.

După ce inițial a avertizat că alianța se confruntă cu un viitor „foarte sumbru” fără implicare, liderul american a revenit afirmând că SUA „nu au nevoie de ajutorul nimănui”.

Scenarii de escaladare: o ofensivă în Ormuz ar putea prelungi războiul

Potrivit unor surse citate de The Jerusalem Post, o eventuală operațiune militară americană pentru preluarea controlului asupra Strâmtorii Ormuz ar putea prelungi conflictul „cu săptămâni, dacă nu cu luni”.

Printre scenariile analizate se numără și o posibilă operațiune terestră pe insula Kharg, un punct strategic pentru exporturile de petrol ale Iranului.

Actuala escaladare a început după ofensiva comună lansată de SUA și Israel împotriva Iranului, care a dus la eliminarea liderului suprem iranian. De atunci, conflictul s-a extins rapid, implicând actori regionali și afectând rute comerciale globale esențiale.

Atacurile cu drone și rachete s-au intensificat, iar țări precum Emiratele Arabe Unite au închis temporar spațiul aerian din cauza amenințărilor.

Pe măsură ce conflictul evoluează, riscul unei extinderi regionale majore și al unei crize energetice globale devine tot mai ridicat.

