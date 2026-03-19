Războiul în Orientul Mijlociu a intrat în ziua 20. Șefa politicii externe a UE a vorbit cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, cu privire la impactul conflictului asupra libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz. De cealaltă parte, după criticile președintelui american Donald Trump, secretarul general NATO, Mark Rutte, a afirmat că aliații alianței militare au purtat discuții cu privire la „cea mai bună modalitate” de a redeschide calea navigabilă. Vicepreședintele american, JD Vance, a susținut, în cadrul unui eveniment din Michigan, că liderul de la Casa Albă „nu este interesat să ne bage, știți voi, în genul acela de impasuri pe termen lung pe care le-am văzut în anii trecuți”.

Critici din interior față de acțiunile SUA în Orientul Mijlociu: „Asasinarea lui Khamenei, ultimul lucru pe care trebuia să-l facă”

ACTUALIZARE 07:35 Joseph Kent, fostul şef al departamentului antiterorism din administraţia lui Donald Trump, care a demisionat săptămâna aceasta din cauza războiului din Iran, a declarat, într-un interviu acordat comentatorului politic conservator Tucker Carlson, că operaţiunea americano-israeliană care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost „ultimul lucru” pe care SUA ar fi trebuit să-l facă vreodată.

„Nu sunt un admirator al fostului lider suprem, Ali Khamenei, dar el modera programul lor nuclear, îi împiedica să obţină o armă nucleară”, a argumentat Kent, citat de BBC, preluat de News.ro.

„Dacă îl elimini, dacă îl ucizi în mod agresiv, oamenii se vor ralia în jurul acelui regim şi al următorului ayatollah pe care îl vei avea, şi cred că ăsta este acum cazul, conform tuturor datelor pe care le avem despre fiul său”, a adaugat el referindu-se la Mojtaba Khamenei, care a fost ales drept noul lider suprem al Iranului.

Întrebat de Carlson dacă Iranul era pe punctul de a obţine o armă nucleară, Kent a răspuns: „Nu, nu erau”, înainte de a adăuga că strategia Iranului era „să nu abandoneze complet programul nuclear”.

Trump, la repatrierea cadavrelor a șase membri ai echipajului unui avion de realimentare american

ACTUALIZARE 07:33 Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a participat miercuri la repatrierea trupurilor celor şase membri ai echipajului unui avion american de realimentare care au murit în urma prăbuşirii aparatului lor joi, în vestul Irakului, notează AFP, preluată de Agerpres. Presa a fost ţinută la distanţă de scurta ceremonie de la baza aeriană Dover (Delaware, estul Statelor Unite) la cererea familiilor, potrivit Casei Albe. Aceasta a publicat câteva fotografii pe X.



Într-una dintre ele, preşedintele SUA, cu capul descoperit, face un salut militar în timp ce un sicriu din lemn acoperit cu steagul american este transportat prin faţa sa. Trump a fost aspru criticat la începutul acestei luni de opozanţii săi pentru că a purtat o şapcă în timpul unui alt "transfer solemn", numele dat de armată acestui ritual, pentru şase militari americani ucişi în Kuweit.



Cei şase militari ale căror corpuri au fost repatriate miercuri au murit săptămâna trecută când avionul american de realimentare KC-135 în care se aflau s-a prăbuşit în vestul Irakului. Aparatul nu a fost lovit de tiruri, "nici din partea unui inamic, nici a unui aliat", a declarat armata americană, adăugând că "circumstanţele incidentului fac obiectul unei anchete".

Şocul energetic provocat de războiul din Iran accelerează tranziţia globală de la combustibilii fosili

ACTUALIZARE 07:30 Criza energetică declanşată de războiul din Iran determină guvernele din întreaga lume să regândească dependenţa de petrol şi gaze, orientându-se către energie nucleară, surse regenerabile şi diversificarea aprovizionării, transmite Reuters.

Criza actuală este a treia mare perturbare energetică a acestui deceniu, după pandemia din 2020 şi invazia Rusiei în Ucraina din 2022, ambele contribuind la creşterea inflaţiei globale.

În acest context, marile economii îşi ajustează strategiile energetice. Europa a anunţat noi garanţii financiare pentru energia nucleară, după ani în care mai multe state au închis reactoare. Oficialii europeni admit acum că reducerea ponderii energiei nucleare în ultimele decenii a fost o greşeală strategică.

Uniunea Europeană resimte direct creşterea costurilor, factura importurilor de combustibili fosili majorându-se cu aproximativ 6 miliarde de euro de la începutul conflictului. Bruxelles-ul pregăteşte măsuri pentru a limita impactul asupra consumatorilor, inclusiv ajustări ale pieţei de carbon şi scheme de sprijin.

Criza ar putea duce şi la o reconsiderare a sancţiunilor occidentale asupra gazului natural lichefiat rusesc, pe fondul dificultăţilor de aprovizionare din Europa şi Asia.

Abu Dhabi anunță închiderea unui complex gazier după căderea unor resturi de rachete

ACTUALIZARE 07:25 Abu Dhabi a închis un complex gazier după căderea unor resturi de rachete interceptate, a anunțat joi emiratul. „Instalațiile de gaze au fost oprite”, au declarat autoritățile într-un comunicat pe X. Ele spun că reacționează astfel „la incidentele de la instalațiile de gaze din Habshan și de la câmpul petrolier Bab, cauzate de căderea resturilor legate de interceptarea cu succes a rachetelor”. Nu au fost semnalate victime.

Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite a, la rândul său, „condamnat ferm și denunțat” aceste atacuri iraniene. Acestea „constituie o escaladare gravă și o încălcare a principiilor dreptului internațional”, a declarat acesta pe X.

Iranul a amenințat miercuri seara că va intensifica atacurile asupra infrastructurilor energetice din Golf dacă propriul său sector energetic va fi din nou vizat, după atacul asupra instalațiilor iraniene de la zăcământul de gaze South Pars, împărțit cu Qatarul.

Uniunea Europeană condamnă decizia Hezbollahului „de a arunca Libanul” în război

ACTUALIZARE 07:22 Uniunea Europeană, care a solicitat miercuri, într-un comunicat, ca Israelul să-și înceteze operațiunile în Liban, condamnă, de asemenea, în același text, decizia Hezbollahului, aliat al Iranului, „de a arunca Libanul în acest război, refuzul său de a preda armele și continuarea atacurilor sale nediscriminatorii împotriva Israelului”.

Criticând ambele tabere, UE consideră că atacurile împotriva „civililor”, a „personalului medical” sau a misiunii ONU în Liban, FINUL, sunt „nejustificate și inacceptabile și trebuie să înceteze imediat”.

Ministrul de Externe francez se va deplasa joi în Liban

ACTUALIZARE 07:20 Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat că se va deplasa joi în Liban, unde armata israeliană își continuă ofensiva împotriva grupării șiite pro-iraniene Hezbollah, pentru a-și manifesta „sprijinul și solidaritatea Franței față de poporul libanez, târât într-un război pe care nu și l-a ales”.

Arabia Saudită „își rezervă dreptul” de a riposta militar împotriva Iranului

ACTUALIARE 07:17 În contextul în care țara este ținta frecventă a dronelor și rachetelor iraniene, ministrul saudit al Afacerilor Externe, Faisal Bin Farhan, a declarat joi: „Ne rezervăm dreptul de a întreprinde acțiuni militare dacă acest lucru se dovedește necesar”, subliniind că „Regatul nu va ceda presiunilor, dimpotrivă, acestea se vor întoarce împotriva autorilor lor”, scrie Le Monde.

„A ținti Riadul în timp ce un număr de diplomați se reunesc. Cred că acesta este cel mai clar semn al ceea ce gândește Iranul despre diplomație”, a adăugat ministrul saudit în timp ce organiza o reuniune la Riad la care participau aproximativ zece șefi ai diplomației din țări arabe sau musulmane. „Nu crede (în importanța) dialogului cu vecinii săi”, a adăugat ministrul saudit.

Diplomatul a condamnat cu vehemență atacurile repetate împotriva „obiectivelor civile” din întreaga regiune a Golfului. „Nici Arabia Saudită, nici statele din Golf nu acceptă șantajul, iar orice escaladare va fi urmată de o escaladare”, a promis el.

Într-un comunicat comun emis în urma reuniunii miniștrilor de Externe de la Riad, aceștia au condamnat „utilizarea deliberată a rachetelor balistice și a dronelor care vizează zone rezidențiale și infrastructuri civile” și „au reafirmat dreptul statelor de a se apăra”, chemând Iranul să „înceteze imediat atacurile”.

La Bruxelles se discută despre situația din Orientul Mijlociu: reuniunea Consiliului European și summitul Euro în format extins

ACTUALIZARE 07:13 Joi şi vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European şi la Summitul Euro în format extins, va fi abordată chestiunea războiului din Orientul Mijlociu. La Bruxelles va fi reprezentată și România, prin președintele Nicușor Dan. Printre temele de discuție se mai numără și războiul din Ucraina.



Situaţia din Orientul Mijlociu şi impactul acesteia asupra preţurilor la energie vor reprezenta puncte importante ale discuţiilor. Liderii europeni vor discuta despre modalităţile prin care Uniunea Europeană poate contribui la reducerea tensiunilor şi la stabilizarea situaţiei. Nicuşor Dan va sublinia că este esenţial ca cetăţenii europeni, inclusiv cei români aflaţi în regiune, să fie protejaţi, iar efectele acestui conflict asupra economiei globale, asupra inflaţiei, preţurilor la energie şi fluxurilor comerciale să fie limitate. De asemenea, şi situaţia din Gaza se va afla în analiza liderilor europeni.

ACTUALIZARE 07:10 Sinteza informațiilor, la primele ore ale zilei, potrivit Al Jazeera:

Iranul a atacat instalații energetice din mai multe țări din Golf, miercuri și joi, și a amenințat că își va intensifica atacurile dacă sectorul său energetic va fi din nou ținta Israelului sau a Statelor Unite.

QatarEnergy, compania energetică publică din Qatar, a raportat joi incendii și noi „daune considerabile” la complexul gazier de la Ras Laffan, după noi atacuri cu rachete iraniene joi în zori asupra acestui important sit de producție de gaz natural lichefiat (GNL).

Atacurile iraniene au fost lansate ca represalii la primele atacuri asupra South Pars/North Dome, efectuate, potrivit Teheranului, de „inamicul americano-sionist”.

Israelul nu a făcut nicio declarație cu privire la acest atac, dar Donald Trump a confirmat că a fost vorba într-adevăr de o acțiune israeliană, asigurând că Statele Unite „nu știau nimic” despre aceste atacuri.

Emmanuel Macron a propus, joi, un moratoriu asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile din Orientul Mijlociu, în special a celor energetice, afirmând că a purtat discuții cu Donald Trump și cu emirul Qatarului, șeicul Tamim Ben Hamad Al-Thani.

Trump avertizează Iranul că va distruge câmpul gazier South Pars dacă Teheranul va ataca Qatarul și afirmă că Israelul nu va mai ataca din nou acel obiectiv.

Atacurile asupra Forțelor de Mobilizare Populară paramilitare din Irak, care includ mai multe grupuri pro-iraniene, au ucis cel puțin doi combatanți și au rănit alți câțiva.

Iranul a efectuat mai multe atacuri asupra Israelului, declanșând sirenele de raid aerian, la câteva ore după un atac care a ucis patru persoane în Tel Aviv și în Cisiordania ocupată,

Bahrein, Kuweit și Arabia Saudită raportează că au interceptat mai multe drone, în timp ce proiectile au lovit două nave în largul coastelor Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a purtat discuții cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, despre impactul războiului asupra libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, conform Al Jazeera.

Un oficial al UE a declarat că aceasta a subliniat faptul că siguranța tranzitului reprezintă o prioritate pentru Europa și a solicitat Iranului să înceteze atacurile asupra infrastructurii critice din regiune. Ea a adăugat că UE susține dezamorsarea conflictului și găsirea unei soluții diplomatice.

SUA

Vicepreședintele american JD Vance a declarat miercuri, în cadrul unui eveniment din Michigan, că Trump „nu este interesat să ne bage, știți voi, în genul acela de impasuri pe termen lung pe care le-am văzut în anii trecuți” în războiul cu Iranul, relatează NBC News.

În declarațiile făcute la o unitate de inginerie din Auburn Hills, Vance a calificat creșterea prețurilor la benzină drept o „fluctuație temporară” și a afirmat că acestea „vor reveni la normal” după ce administrația „va rezolva problemele” din Orientul Mijlociu.

Vance a recunoscut însă problema pe care o reprezintă creșterea prețurilor pentru americani. „Lucrăm la o serie de măsuri; de fapt, la câteva dintre ele, care cred că vor fi anunțate chiar în următoarele 24-48 de ore”, a spus el.

Întrebat despre demisia șefului departamentului de combatere a terorismului, Joe Kent, din administrație, pe motiv că acesta considera că Iranul nu reprezintă o amenințare iminentă pentru SUA, Vance a răspuns: „Indiferent de opinia ta, atunci când președintele Statelor Unite ia o decizie, este datoria ta să contribui la ca acea decizie să fie cât mai eficientă și de succes posibil.”

„Este în regulă să nu fii de acord”, a continuat el, „dar odată ce președintele ia o decizie, este responsabilitatea tuturor celor care lucrează în administrația sa să o facă cât mai reușită posibil. Așa îmi fac eu treaba și cred că așa ar trebui să-și facă treaba și toți cei din administrație.”

Referitor la operațiunile din Orientul Mijlociu, CENTCOM a transmis că peste 7.800 de ținte au fost lovite și peste 120 de nave iraniene au fost avariate sau distruse, conform Al Jazeera.

„Forțele CENTCOM lovesc ținte pentru a demola aparatul de securitate al regimului iranian, acordând prioritate locațiilor care reprezintă o amenințare iminentă”.

Israel

Într-o scurtă declarație publicată pe Telegram, armata israeliană a anunțat miercuri seara că forțele sale au început să lovească ținte din nordul Iranului, conform Al Jazeera.

Atacurile marchează o premieră pentru Israel, care lovește pentru prima dată partea de nord a țării de la începutul războiului, pe 28 februarie, se mai precizează în declarație.

Forțele Aeriene Israeliene au lovit peste 200 de ținte în vestul și centrul Iranului în ultima zi, potrivit armatei, relatează Times of Israel. Conform Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), printre ținte s-au numărat baze de depozitare și lansare pentru rachete balistice și drone, precum și sisteme de apărare aeriană și unități de producție de armament.

Șeful NATO, despre redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că aliații alianței militare, printre care se numără și SUA, au purtat discuții cu privire la „cea mai bună modalitate” de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„Am fost în contact cu mulți aliați. Cu toții suntem de acord, desigur, că strâmtoarea trebuie redeschisă. Și ceea ce știu este că aliații colaborează, discutând cum să facă acest lucru, care este cea mai bună modalitate de a proceda”, a declarat Rutte într-o conferință de presă în timpul unei vizite la un exercițiu NATO în nordul Norvegiei.

Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat alte puteri mondiale să trimită nave de război pentru a escorta convoaiele de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă vitală pentru aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate.

