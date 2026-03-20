Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 21-a zi. Garda Revoluționară Iraniană a susținut că a atacat și „avariat” un avion de vânătoare american de tip F-35, iar o rafinărie de petrol din orașul israelian Haifa a fost lovită. În cadrul unei conferințe de presă, Benjamin Netanyahu a susținut că Israelul și Statele Unite „protejează întregul Orient Mijlociu – și îndrăznesc să spun, întreaga lume”, adăugând că, după 20 de zile de lupte, „noi câștigăm, iar Iranul este decimat”. De cealaltă parte, președintele american Donald Trump a sugerat că nu are în vedere trimiterea de soldați în regiune, dar a precizat că și „dacă aș face-o, cu siguranță nu v-aș spune”.

ACTUALIZARE 07:50 Reprezentanții sectorului petrolier din Arabia Saudită estimează că prețul petrolului ar putea sări peste 180 de dolari pe baril dacă perturbările cauzate de conflictul cu Iranul vor persista până la sfârșitul lunii aprilie, relatează Wall Street Journal, citat de Reuters.

Reuters nu a putut verifica imediat această informație.

Newsmax: SUA trimit mai multe nave de război și trupe pentru a se alătura conflictului

ACTUALIZARE 07:40 Site-ul de știri american Newsmax relatează că forțele armate americane se pregătesc să trimită mai multe nave de război, împreună cu 4.000 de pușcași marini și marinari, pentru a „își întări trupele care luptă împotriva Iranului”, citând patru oficiali care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Grupul amfibiu Boxer, care este dislocat de pe coasta de vest a SUA, include, de asemenea, avioane de vânătoare F-35, rachete și vehicule amfibii care pot fi utilizate pentru a efectua invazii terestre, potrivit Newsmax.

Ultimul raport vine după ce SUA au trimis aproximativ 2.500 de pușcași marini și nava de asalt amfibie USS Tripoli în Orientul Mijlociu.

FIFA dorește ca Iranul să își mențină programul pentru Cupa Mondială din SUA

ACTUALIZARE 07:35 Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat joi, după reuniunea consiliului de conducere al organizației, că nu va da curs solicitărilor iraniene de a muta cele trei meciuri din faza grupelor de la Cupa Mondială, programate pentru luna iunie, din Statele Unite în Mexic.

„Avem un program”, a spus Infantino. „Vrem ca Cupa Mondială FIFA să se desfășoare conform programului stabilit.”

Oficialii iranieni afirmă că nu doresc să boicoteze Cupa Mondială, dar insistă că nu este posibil ca echipa națională să joace în Statele Unite după ce America și Israelul au declanșat un război împotriva țării lor.

Declaraţie comună privind Strâmtoarea Ormuz a cinci ţări europene, plus Japonia şi Canada

ACTUALIZARE 07:28 Cinci ţări europene, plus Japonia şi Canada, au emis joi o declaraţie comună în care se declară pregătite să-şi "unească eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz" şi anunţă că vor lua măsuri pentru stabilizarea pieţelor energetice, informează vineri Reuters, preluată de Agerpres.



Ţările europene semnatare ale declaraţiei sunt Regatul Unit, Franţa, Germania, Italia şi Olanda.



"Condamnăm în termenii cei mai fermi atacurile recente ale Iranului asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv a instalaţiilor de petrol şi gaze, şi închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz de către forţele iraniene", se arată în declaraţie.



Semnatarii îşi exprimă "profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului". "Facem apel la Iran să înceteze imediat ameninţările, amplasarea de mine, atacurile cu drone şi rachete şi alte încercări de a bloca strâmtoarea pentru transportul maritim comercial şi să respecte Rezoluţia 2817 a Consiliului de Securitate al ONU", potrivit declaraţiei, în care se aminteşte faptul că libertatea navigaţiei este un principiu fundamental al dreptului internaţional, inclusiv în temeiul Convenţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării.



"Efectele acţiunilor Iranului vor fi resimţite de oameni din toate părţile lumii, în special de cei mai vulnerabili", avertizează semnatarii.



Cele şapte ţări subliniază că astfel de interferenţe în transportul maritim internaţional şi perturbarea lanţurilor globale de aprovizionare cu energie constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi solicită un moratoriu imediat şi cuprinzător în privinţa atacurilor asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalaţiilor de petrol şi gaze.



"Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranţă prin strâmtoare", mai scriu semnatarii, care salută totodată decizia Agenţiei Internaţionale pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol. "Vom lua şi alte măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite naţiuni producătoare pentru a creşte producţia", se angajează semnatarii declaraţiei comune.



Cele şapte ţări semnatare se angajează totodată să depună eforturi pentru a oferi sprijin naţiunilor celor mai afectate, inclusiv prin intermediul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al IFI-urilor (Instituţii Financiare Internaţionale).



"Securitatea maritimă şi libertatea de navigaţie sunt în beneficiul tuturor ţărilor. Facem apel la toate statele să respecte dreptul internaţional şi să susţină principiile fundamentale ale prosperităţii şi securităţii internaţionale", afirmă semnatarii declaraţiei.



Reuters remarcă însă că există puţine semne care să indice o acţiune imediată. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz a reiterat că orice contribuţie la securizarea strâmtorii va veni doar după încheierea ostilităţilor.



Reticenţa principalilor aliaţi ai SUA de a se implica în război reflectă scepticismul faţă de un conflict despre care liderii europeni au spus că are obiective neclare pe care ei nu le urmăresc şi asupra căruia au prea puţin control.

UE solicită redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi încetarea atacurilor asupra instalaţiilor energetice şi de alimentare cu apă

ACTUALIZARE 07:25 Liderii europeni au cerut redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi un moratoriu asupra atacurilor asupra infrastructurii de alimentare cu apă şi energie din Orientul Mijlociu, cu ocazia reuniunii de la Bruxelles menite să abordeze problema creşterii preţurilor la energie cauzată de război, relatează AP, preluată de News.ro.

Toţi şefii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, cunoscuţi colectiv sub numele de Consiliul European, au emis, joi, o declaraţie comună în care au solicitat stabilizarea livrărilor de energie şi ”dezescaladarea conflictului şi maximă reţinere” din partea părţilor beligerante.

”Consiliul European deplânge pierderea de vieţi omeneşti şi monitorizează îndeaproape impactul de anvergură al ostilităţilor, inclusiv asupra stabilităţii economice”, se arată în declaraţie.

Liderii au cerut, de asemenea, Iranului să înceteze atacurile asupra vecinilor din Golful Persic, au solicitat cooperarea internaţională pentru a preveni orice criză de refugiaţi la scară largă în Orientul Mijlociu şi au afirmat că unele ţări din UE explorează modalităţi ”de a asigura libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz”.

Liderii europeni au respins solicitările preşedintelui american Donald Trump de a trimite forţe militare pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă esenţială pentru fluxul global de petrol, gaze şi îngrăşăminte. Cu toate acestea, creşterea preţurilor la energie din cauza războiului şi temerile din Europa privind o nouă criză a refugiaţilor i-au determinat pe lideri să acorde prioritate Orientului Mijlociu în cadrul summitului.

”Suntem foarte îngrijoraţi de criza energetică”, a declarat premierul belgian Bart De Wever înaintea summitului. El a afirmat că preţurile la energie erau prea mari înainte de război, dar conflictul ”a creat o nouă creştere”.

”Dacă acest lucru devine structural, vom avea mari probleme”, a spus el.

Israelul lansează un nou val de atacuri împotriva infrastructurii regimului, în "inima" Teheranului

ACTUALIZARE 07:15 Armata israeliană a anunţat vineri dimineaţă devreme un nou val de atacuri împotriva infrastructurii regimului, în "inima" Teheranului, capitala ţării, informează EFE, preluată de Agerpres.



Într-un scurt mesaj pe canalul său de Telegram, Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunţat că "au început un val de atacuri împotriva infrastructurii regimului terorist iranian".



Mass-media precum Al Jazeera au relatat despre explozii la Teheran. Aceste relatări nu au putut fi verificate de EFE.



La miezul nopţii, Ierusalimul a fost ţinta a cel puţin patru serii de atacuri lansate din Iran şi care a durat ceva mai mult de o oră.



De la începutul războiului, în 28 februarie, declanşat de ofensiva comună israeliano-americană împotriva Teheranului, focul încrucişat nu a încetat, cu un impact mai extins asupra Iranului decât asupra Israelului.



Cincisprezece persoane au murit pe teritoriul israelian ca urmare a atacurilor iraniene cu rachete, în timp ce patru şi-au pierdut viaţa în Cisiordania.



Cel mai recent număr oficial de morţi din Iran a fost publicat pe 5 martie şi a fost de 1.230 de oameni.

Statele din Golf se confruntă cu noi atacuri

ACTUALIZARE 07:10 În Kuweit, armata afirmă, într-un comunicat, că sistemele sale de apărare aeriană „răspund la o rachetă ostilă și la amenințări din partea dronelor”, în timp ce Ministerul de Interne al Emiratelor Arabe Unite menționează „amenințarea rachetelor”.

Tot în Golf, fragmente provenite dintr-o „agresiune iraniană” au provocat un incendiu într-un depozit din Bahrain, a raportat Ministerul de Interne al țării, unde sirenele de alertă antiaeriană fuseseră activate. Incendiul a fost stins și nu a provocat victime.

În Arabia Saudită, șase drone au fost „interceptate și distruse” în estul țării și încă una în nord, potrivit Ministerului Apărării.

Kuweitul anunță că rafinăria Mina Al-Ahmadi a fost lovită de atacuri cu drone

ACTUALIZARE 07:05 Rafinăria Mina Al-Ahmadi a Kuwait Petroleum Corporation a fost lovită de mai multe atacuri cu drone în zorii zilei, potrivit presei de stat din Kuweit.

Au izbucnit incendii în unele unități, iar mai multe dintre acestea au fost oprite, însă nu s-au înregistrat victime, a declarat vineri Agenția de știri din Kuweit.

Serviciile de pompieri și de urgență au fost trimise imediat la fața locului, scrie Al Jazeera.

Iată o sinteză a știrilor de la primele ore ale dimineții:

Sirene de alarmă au răsunat toată noaptea în Israel, în timp ce Iranul a declarat că a lansat un nou val de atacuri.

Au fost semnalate atacuri aeriene la Teheran în ajunul Anului Nou persan, în timp ce Israelul a anunțat un atac aerian „masiv” asupra Teheranului.

Un incendiu a izbucnit la o rafinărie din Kuweit în urma atacurilor cu drone și rachete din timpul nopții.

Au fost raportate atacuri aeriene și în Iordania, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Australia ia în considerare introducerea unei taxe pe exporturile de gaz, pe fondul creșterii prețurilor în contextul războiului cu Iranul.

Israel

În discursul de deschidere al unei conferințe de presă, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Iranul nu mai are capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a fabrica rachete balistice, conform Al Jazeera și Times of Israel.

Iranul „este mai slab ca niciodată”, în timp ce Israelul este o putere regională „și unii ar spune chiar o putere mondială”, a afirmat el. Netanyahu a susținut că Israelul și Statele Unite „protejează întregul Orient Mijlociu – și îndrăznesc să spun, întreaga lume”, în timp ce prezenta progresele înregistrate în războiul în curs împotriva Iranului. Premierul israelian a mai adăugat că, după 20 de zile de lupte, „noi câștigăm, iar Iranul este decimat”.

El a precizat că arsenalele de rachete și drone ale Iranului sunt „degradate masiv” și a promis că „vor fi distruse”, prezentând campania ca un efort continuu de a elimina amenințarea reprezentată de Republica Islamică.

Prim-ministrul israelian a reiterat că obiectivul războiului împotriva Iranului este eliminarea amenințărilor nucleare și ale rachetelor balistice „înainte ca acestea să fie îngropate adânc sub pământ și să devină imune la atacurile aeriene”.

El a mai afirmat că acest lucru ar crea condițiile necesare pentru ca poporul iranian să „își însușească libertatea de a-și controla propriul destin”. Netanyahu a spus că Israelul și SUA „distrug fabricile care produc componentele necesare pentru fabricarea rachetelor, eliminând baza lor industrială într-un mod în care nu am mai făcut-o până acum”, susținând că „structura de comandă și control a Iranului se află într-un haos total”.

Netanyahu a susținut că există multe semne care indică căderea guvernului iranian. „Aș vrea să le pot dezvălui pe toate”, a spus el.

Mai mult, rafinăria de petrol a Grupului Bazan a fost lovită în urma unui atac cu rachete în Haifa. Serviciul național de ambulanță al Israelului, Magen David Adom, a declarat că o persoană a fost rănită ușor, conform Al Jazeera.

SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat joi, 19 martie, că nu are în vedere trimiterea de soldați în Orientul Mijlociu, în contextul în care conflictul cu Iranul se îndreaptă spre a patra săptămână, conform Reuters.

„Nu trimit trupe nicăieri”, a spus Trump în răspunsul dat unui reporter care l-a întrebat dacă intenționează să trimită mai mulți militari în regiune. „Dacă aș face-o, cu siguranță nu v-aș spune. Dar nu trimit trupe. Vom face tot ce este necesar.”

Totodată, Garda Revoluționară Iraniană a afirmat că a atacat și „avariat” un avion de vânătoare american de tip F-35, conform Al Jazeera.

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, căpitanul Tim Hawkins, a declarat pentru CNN că avionul „efectua o misiune de luptă deasupra Iranului” când a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență. „Aeronava a aterizat în siguranță, iar pilotul se află într-o stare stabilă”, a spus Hawkins.

Iran

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a precizat că Teheranul a demonstrat doar o mică parte din ceea ce este capabil în atacurile sale asupra infrastructurii energetice din regiune și că va riposta cu mai multă severitate dacă propriile sale obiective de infrastructură vor fi lovite din nou, relatează Al Jazeera.

„Răspunsul nostru la atacul Israelului asupra infrastructurii noastre a folosit doar o FRACȚIUNE din puterea noastră. Singurul motiv pentru care ne-am abținut a fost respectul față de solicitarea de dezamorsare a conflictului”, a declarat el într-o postare pe X.

„NICIUN fel de reținere dacă infrastructurile noastre vor fi lovite din nou”. Șeful diplomației iraniene a adăugat că orice încheiere a războiului „trebuie să țină cont de daunele aduse obiectivelor noastre civile”.

Totodată, Comandamentul Central al SUA a anunțat că a distrus fabrica de rachete sol-sol a regimului iranian din Karaj, Iran.

Fabrica era folosită pentru „asamblarea rachetelor balistice care amenințau cetățenii americani, țările vecine și transportul maritim comercial”, a transmis CENTCOM.

