Live Text Război în Orientul Mijlociu, ziua 23. Donald Trump dă un ultimatum Teheranului: Strâmtoarea Ormuz trebuie deschisă în 48 de ore

Rachete lansate din Iran către Israel sunt observate pe cer deasupra orașului Hebron, în Cisiordania. Sistemul de apărare antiaeriană al Israelului a fost activat pentru a intercepta și neutraliza proiectilele. Sursa foto: Profimedia Images
Atac cu drone asupra unei baze militare din Bagdad Trump dă un ultimatum de 48 de ore Iranului. Replică de la Teheran

Războiul din Orientul Mijlociu continuă și în ziua 23. Israelul a bombardat sâmbătă obiective militare iraniene importante, iar Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) a a lovit ținte din Israel, Kuweit și Arabia Saudită. Iranul a amenințat și că ar putea lovi destinații turistice din întreaga lume: stațiuni, parcuri și alte obiective sunt menționate drept posibile ținte. IDF a posta un avertisment pentru Europa, Africa și Asia, spunând că regimul iranian are intenția de a dezvolta „rachete cu o rază de acțiune de 4.000 de kilometri”, în timp ce un atac cu rachetă a făcut zeci de răniți în prațul Arad din sudul țării.

Atac cu drone asupra unei baze militare din Bagdad

ACTUALIZARE 08.05: Agenția oficială de știri iraniană IRNA relatează că un atac cu drone a vizat o bază militară situată în apropierea Aeroportului Internațional din Bagdad, conform Times of Israel.

„Baza militară, situată în apropierea Aeroportului Internațional din Bagdad, a fost din nou ținta unor atacuri cu drone”, a scris IRNA, referindu-se la un complex care a fost folosit în trecut de armata americană.

Trump dă un ultimatum de 48 de ore Iranului. Replică de la Teheran

ACTUALIZARE 07:15 Donald Trump a lansat, sâmbătă seara, un ultimatum Iranului: Statele Unite vor distruge centralele electrice din Iran dacă Republica Islamică nu redeschide Strâmtoarea Ormuz traficului maritim în 48 de ore, a afirmat el într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris preşedintele american.

Armata iraniană a anunţat duminică că va viza infrastructurile energetice şi staţiile de desalinizare din regiune în cazul în care Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţările de a distruge centralele termice iraniene.

„Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informaţională şi de desalinizare a apei aparţinând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului operaţional al armatei, Khatam al-Anbiya, într-un comunicat publicat de agenţia Fars.

El nu a precizat la ce „regim” se referea.

Știrea inițială.

Ziua precedentă a conflictului a fost marcată de atacuri masive desfășurate atât de Iran, cât și de Israel. Iranul a lansat două rachete balistice cu rază intermediară de acţiune asupra bazei navale comune americano-britanice de pe Insula Diego Garcia, situată în mijlocul Oceanului Indian.

Oficialii britanici spus că rachetele au ratat ținta și au precizat că avioanele Royal Air Force și alte capabilități militare „continuă să apere personalul și interesele” din regiune, în contextul în care SUA folosesc baze britanice pentru operațiuni defensive împotriva amenințărilor din zona Strâmtorii Ormuz.

Un atac aerian american-israelian a vizat dimineața instalația de îmbogățire nucleară de la Natanz, conform Al Jazeera. Rafael Grossi, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a reiterat „apelul la reținere militară pentru a evita orice risc de accident nuclear”.

Seara, atacuri iraniene în sudul Israelului, la Dimona și Arad, au făzut zeci de victime, iar comandantul Forței Aerospațiale a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Majid Mousavi, a declarat că vor fi lansate noi rachete în cursul nopții.

Într-un mesaj publicat tot sâmbătă seara pe rețelele sociale, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au comentat lansarea de către Iran a unei rachete cu rază lungă de acțiune, capabilă să atingă ținte aflate la o distanță de până la 4.000 de kilometri.

„În timpul operațiunii «Rising Lion» din iunie 2025, IDF a dezvăluit că regimul iranian are intenția de a dezvolta rachete cu o rază de acțiune de 4.000 de kilometri, care reprezintă un pericol pentru zeci de țări din Europa, Asia și Africa. Regimul iranian a negat acest lucru. Noi am spus-o: regimul terorist iranian reprezintă o amenințare globală. Acum, cu rachete care pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin”, a transmis armata israeliană într-o postare pe platforma X.

Potrivit The Guardian, un comandant militar israelian a declarat că a aprobat noi planuri „pentru a continua lupta” împotriva Iranului. „Suntem la jumătatea drumului, dar direcția este clară”, a spus șeful Statului Major, generalul-locotenent Eyal Zamir.

El a afirmat că atacurile „extinse” desfășurate de Israel împreună cu SUA au slăbit Iranul, adăugând: „Nu mai este vorba de reținere! Ci de inițiativă! Și de atac!”.

