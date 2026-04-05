Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a 37-a zi, după ce, în timpul nopții un membru al echipajului american dispărut vineri în urma doborârii unui avion de vânătoare american F-15 în Iran a fost localizat și salvat de echipele americane. Președintele SUA Donald Trump susține că niciun american nu a fost ucis sau rănit în misiunea de salvare, în timp ce Teheranul anunță cinci morți în urma operațiunii. Între timp, Trump a reiterat duminică ultimatumul dat sâmbătă, prin care cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Iranul a respins amenințarea până în prezent. Totodată, Bahrain anunţă că două centrale energetice au fost afectate de incendii, în urma unor atacuri iraniene.



Această fotografie de presă, furnizată de site-ul oficial al Gărzii Revoluționare Iraniene (IRGC), Sepah News, pe 5 aprilie 2026, arată fumul care se ridică, potrivit relatărilor, de la locul unde a fost lovită și s-a prăbușit o aeronavă americană, implicată în salvarea militarului dispărut de vineri, în centrul Iranului. Foto: AFP / Profimedia Deschide galeria foto

Port din Emiratele Arabe Unite, vizat de un atac: patru răniţi

ACTUALIZARE 23.08 Portul Khor Fakkan, situat pe coasta de est a Emiratelor Arabe Unite, în apropierea intrării în strâmtoarea Ormuz, a fost ţinta unui atac, au anunţat duminică autorităţile locale, notează AFP.



Patru persoane au fost rănite de căderea resturilor rezultate în urma interceptării proiectilului, care nu a fost identificat de autorităţi.



O persoană, rănită grav, este de naţionalitate nepaleză, iar celelalte trei, care au suferit răni descrise ca fiind „moderate spre uşoare”, sunt de naţionalitate pakistaneză.

Incidentul a provocat un incendiu, care a fost controlat, potrivit aceleiaşi surse.



Agenţia maritimă britanică UKMTO a raportat, de asemenea, acest incident, menţionând „proiectile necunoscute” care au căzut în „imediata apropiere” a unui port-container aflat la chei pentru încărcare.



Ţările din Golf sunt vizate zilnic de atacuri cu drone şi rachete iraniene, ca răspuns la ofensiva americano-israeliană pe teritoriul său.

Donald Trump, nou anunț despre acordul cu Iranul

ACTUALIZARE 22.24 Într-un interviu acordat postului australian ABC News, președintele SUA a afirmat că se așteaptă ca guvernul iranian să încheie un acord în „câteva zile, nu săptămâni”.

„Dacă se întâmplă, se întâmplă. Iar dacă nu, vom arunca în aer întreaga țară”, a spus Donald Trump. „Vom arunca în aer, așa cum am spus, va fi ziua podurilor și va fi ziua centralelor electrice în Iran.”

Trump a spus că „foarte puține lucruri” sunt „interzise” dacă nu se ajunge la un acord. Întrebat dacă asta înseamnă că țintele vor include infrastructura civilă, președintele SUA a răspuns: „Nu vreau să vorbesc despre asta.”

Când a fost întrebat dacă va prelungi termenul limită pentru a acorda Iranului mai mult timp să încheie un acord de pace, Trump a spus: „Au destul timp să încheie un acord. Nu vor să încheie un acord; întreaga lor țară va dispărea.”

Rusia îi cere lui Trump „să renunțe la ultimatumuri”

ACTUALIZARE 21.15 Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că vrea ca Statele Unite să „renunţe la limbajul ultimatumurilor” pentru a facilita „revenirea la negocieri”. Lavrov a discutat, duminică, cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, relatează AFP, potrivit News.ro.

„Partea rusă şi-a exprimat speranţa că eforturile depuse de o serie de ţări pentru a detensiona situaţia din jurul Iranului vor da roade, (...) lucru care ar fi facilitat de renunţarea Statelor Unite la limbajul ultimatumurilor şi de reluarea negocierilor”, a precizat ministerul rus într-un comunicat. Detalii aici.

Iranul a lansat şase salve de rachete către Israel, clădire rezidenţială lovită la Haifa

ACTUALIZARE 21.10 Iranul a lansat şase salve de rachete asupra Israelului duminică până la ora locală 19:00, iar una dintre rachete a lovit direct o clădire rezidenţială în oraşul Haifa, rănind cel puţin patru persoane, relatează agenţia EFE.



Cenzura militară israeliană interzice publicarea locaţiilor de impact ale rachetelor dacă acestea lovesc infrastructura critică sau militară, astfel că serviciile de urgenţă israeliene raportează de obicei numai impacturile asupra zonelor civile.



În zonele din apropierea graniţei cu Libanul sirenele de raid aerian au sunat de mai multe ori pe parcursul zilei de asemenea din cauza rachetelor trase dinspre Liban de gruparea şiită Hezbollah.



În primele ore ale dimineţii, sirenele au fost activate în zona Beersheba, un oraş situat în deşertul sudic Negev, o ţintă frecventă a atacurilor iraniene datorită proximităţii sale faţă de situri militare şi strategice.

Sirenele de raid aerian au sunat şi în nord, într-o zonă care cuprinde oraşul de coastă Haifa, o ţintă constantă a represaliilor iraniene în acest război declanşat de SUA şi Israel. Două dintre salvele de rachete lansate duminică au reuşit să lovească din nou rafinăria din Haifa, dar fără a provoca pagube semnificative.



Alte trei salve de rachete au ţintit apoi din nou Haifa şi Beersheba, fiind lovit poligonul industrial Neot Hovav, unde au fost provocate pagube minore unei fabrici, potrivit serviciului de pompieri Israelian.



Ultimul atac a avut loc la scurt timp după ora 18:00, când sirenele au fost activate atât în nordul, cât şi în sudul ţării, iar o rachetă a lovit direct un bloc de şapte etaje la Haifa, provocând patru răniţi.



Până la ora locală 19:00 nu au fost semnalate atacuri în regiunea centrală a ţării, care include Tel Aviv şi Ierusalimul, o ţintă frecventă a rachetelor iraniene.

Președintele parlamentului iranian: „Acțiunile nesăbuite” ale lui Trump vor face ca „întreaga regiune să ardă”

ACTUALIZARE 20.30 Președintele parlamentului iranian afirmă că „acțiunile nesăbuite ale lui Donald Trump târăsc Statele Unite într-un adevărat iad”.

Mohammad Bagher Ghalibaf afirmă într-o postare pe X că „întreaga noastră regiune va arde pentru că insistați să urmați ordinele lui Netanyahu”.

„Nu vă faceți iluzii: nu veți câștiga nimic prin crime de război. Singura soluție reală este respectarea drepturilor poporului iranian și încetarea acestui joc periculos.”

Trump reiterează termenul limită impus Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

ACTUALIZARE 20.15 Președintele SUA, Donald Trump, pare să reitereze termenul limită impus Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Marți, ora 20:00, ora Estului!” (n.r. miercuri, ora 3.00 dimineața a României), a scris el pe Truth Social, fără a oferi detalii suplimentare.

Trump a amenințat că va arunca în aer infrastructura energetică iraniană dacă Teheranul nu redeschide strâmtoarea, în timp ce a presat Republica Islamică să accepte o propunere a SUA de a pune capăt războiului, în baza căreia ar renunța la programul său de îmbogățire a uraniului, lucru pe care Iranul a refuzat să îl facă până în prezent.

Liderul democraților din Senatul SUA atacă discursul lui Trump la adresa Iranului

ACTUALIZARE 19.46 Liderul democraților din Senatul american, Chuck Schumer, l-a atacat pe Donald Trump în legătură cu noile sale amenințări de a ataca obiectivele de infrastructură critică ale Iranului.

„Președintele Statelor Unite se dezlănțuie ca un nebun pe rețelele sociale. Amenință cu posibile crime de război și îndepărtează aliații. Așa este el, dar noi nu suntem așa. Țara noastră merită mult mai mult”, a scris Schumer într-un mesaj postat online. Detalii aici.

Președintele SUA amenință Iranul cu preluarea petrolului

ACTUALIZARE 18.01 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu telefonic acordat Fox News că ia în considerare „preluarea” petrolului iranian în cazul în care nu se ajunge la un acord în curând. „Dacă nu ajung la un acord și asta cât mai repede, mă gândesc să arunc totul în aer și să pun mâna pe petrol”, i-a spus Trump unui reporter de la Fox News. Detalii aici.

Trump, la televiziunea israeliană: Ne temeam de o ambuscadă

ACTUALIZARE 17.10 Statele Unite erau îngrijorate că iranienii îl luaseră ostatic pe navigatorul lor doborât și îl forțau să încerce să atragă forțele americane de salvare într-o ambuscadă, a declarat președintele american Donald Trump pentru Channel 12, la câteva ore după ce militarul dispărut a fost salvat.

Aviatorul a spus „Dumnezeu este bun” pe dispozitivul său de comunicații criptat, ceea ce i-a determinat pe salvatori să bănuiască că era ținut captiv și obligat să vorbească, a declarat Trump postului israelian. A durat câteva ore până când forțele americane au stabilit că colonelul, fiind o persoană religioasă, vorbea din proprie inițiativă.

Trump spune că Israelul a ajutat puțin la operațiunea de salvare.

El îi numește pe israelieni „foarte curajoși” și spune că relația dintre cele două țări este ca cea dintre un „fratele mai mare și fratele mai mic”.

Trump mai spune că el crede că este încă posibil să se ajungă la un acord cu Iranul înainte ca acesta să-și pună în aplicare amenințarea de a „bomba totul” marți.

Patru persoane au murit și 39 au fost rănite în urma atacului din Beirut

ACTUALIZARE 16.35 Un atac israelian asupra sudului Beirutului a provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănirea a 39, potrivit unui bilanț preliminar al Ministerului Sănătății din Liban.

Atacul a lovit în apropierea celui mai mare spital public din Liban, unde o echipă AFP a observat ulterior aproximativ 20 de persoane părăsind clădirea, în timp ce fumul se ridica din zonă și se auzeau avioane de luptă israeliene survolând zona.

Zona se află în vecinătatea suburbiilor din sudul Beirutului, un bastion al grupării teroriste Hezbollah, susținută de Iran.

Iranul și Omanul discută despre Strâmtoarea Ormuz

ACTUALIZARE 16.29 Reprezentanți oficiali din Oman și Iran au purtat astăzi discuții pe fondul perturbărilor continue ale comerțului cu petrol.

Cele două țări s-au întâlnit duminică la nivel de viceminiștri ai afacerilor externe, cu scopul de a facilita traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz.

În cadrul întâlnirii, experți din ambele părți au prezentat o serie de propuneri care vor fi analizate.

Zelenski a sosit în Siria pentru discuții pe tema apărării

ACTUALIZARE 16.17 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat prima sa vizită în Siria pentru a se întâlni cu omologul său Ahmed al-Sharaa, au declarat pentru Reuters două surse siriene.

Discuțiile vizează domeniul apărării, în contextul conflictului regional, a precizat una dintre surse, un consilier guvernamental.

Pilotul american salvat în Iran este „grav rănit”

ACTUALIZARE 16.10 Donald Trump a declarat, într-un mesaj postat pe aplicaţia sa Truth, că al doilea pilot american a fost „grav rănit”.

„Forţele iraniene îl căutau în număr mare şi se apropiau. Este un colonel foarte respectat şi experimentat”, a adăugat preşedintele SUA.

Pilotul al cărui bombardier F-15E a fost doborât vineri în Iran a fost salvat de forţele armate americane. Donald Trump a confirmat această informaţie pe contul său Truth Social. Între timp, Iranul a efectuat duminică mai multe atacuri care au vizat ţările din Golf.

Trump, dezlănțuit la adresa Iranului

ACTUALIZARE 15:30 Donald Trump a reiterat ultimatumul dat sâmbătă, prin care cere Teheranul să deblocheze Strâmtoarea Ormuz până marți.

„Deschideţi naibii Strâmtoarea, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în iad - O să vedeți voi! Slavă lui Allah”, a scris acesta duminică pe Truth Social.

„Marţi va fi Ziua Centralei Electrice şi Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!!”, a ameninţat el.

Iranienii au vorbit mult despre ultimatumul şi ameninţările lui Trump încă de la primul avertisment al preşedintelui SUA, acum puţin peste o săptămână, anunţă Al Jazeera.

Aceştia spun că sunt pregătiţi pentru orice ameninţă SUA. Au văzut deja unele dintre acestea, inclusiv atacuri asupra instalaţiilor lor energetice în ultimele zile, aşa că spun că o parte din ceea ce ameninţă el a fost deja în curs de desfăşurare.

Şi spun, de asemenea, că au mijloacele şi capacitatea de a riposta dacă aceste ameninţări sunt puse în aplicare. Iranul ameninţă că va ataca aceleaşi instalaţii din regiune, în special Israelul.

Deci, aceasta este, în esenţă, ideea care este reiterată aici iar şi iar. Se spune că Iranul a dovedit că are capacităţile necesare, contrar a ceea ce spun SUA, şi că încă mai poate riposta; încă poate provoca durere duşmanilor săi şi îşi poate apăra ţara.

Bahrainul anunţă că Iranul a atacat două centrale energetice

ACTUALIZARE 15:06 Două centrale energetice din Bahrain au fost afectate de incendii din cauza atacurilor iraniene pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a relatat duminică agenţia de ştiri BNA a statului din Golf, preluată de dpa, potrivit Agerpres.

Mai multe unităţi operaţionale de la Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) au fost atacate cu drone iraniene în primele ore ale zilei de duminică, declanşând incendii în unităţile afectate, a precizat agenţia.

Incendiile au fost ulterior stinse şi nu au fost raportate victime, a adăugat BNA.

Într-un incident separat, BNA a citat compania de stat Bapco Energies anunţând că un rezervor a luat foc la una dintre instalaţiile sale de depozitare după un atac cu drone iraniene. Nu au existat victime, a precizat aceasta.

„Incendiul a fost complet stins, iar situaţia este sub control”, conform relatării.

Atacurile raportate au loc pe fondul represaliilor Iranului care vizează aliaţii SUA şi poziţiile americane din regiune.

Bahrainul, care găzduieşte Flota a Cincea a Marinei SUA, este un centru cheie pentru operaţiunile militare americane în Orientul Mijlociu.

Șapte morți în Liban

ACTUALIZARE 14:40 Agenția națională de știri din Liban relatează că un atac aerian israelian de noaptea trecută, asupra localității Kfar Hatta, din sudul Libanului, a provocat moartea a cel puțin șapte persoane, printre care și o fetiță de patru ani.

Echipele de intervenție rapidă caută supraviețuitori la locul unui atac israelian desfășurat în timpul nopții, care a vizat satul Kfar Hatta din sudul Libanului, pe 5 aprilie 2026. Foto: AFP / Profimedia

Atacurile cu drone provoacă „pierderi semnificative” la instalațiile energetice din Kuweit

ACTUALIZARE 14:10 Kuwait Petroleum Corporation afirmă că o serie de instalații ale sale au fost ținta unor atacuri cu drone iraniene, care au provocat incendii și „pierderi materiale semnificative”, potrivit guvernului, transmite BBC.

Echipele lucrează pentru a stinge incendiile și a preveni răspândirea acestora, adaugă compania într-o declarație pe X, care nu a dezvăluit locația.

Nu au fost raportate victime în urma atacului, care urmează altor atacuri din alte părți ale regiunii Golfului, inclusiv la instalații petrochimice și energetice din Bahrain.

Rămășițele carbonizate ale unei aeronave americane, fotografiate la sud de Isfahan

ACTUALIZARE 14:19 Imagini verificate și o serie de fotografii publicate pentru prima dată online astăzi par să arate rămășițele fumegânde ale unui avion într-o zonă montană din centrul Iranului, scrie BBC.

Prin compararea vârfurilor și crestei munților din fundalul unor fotografii cu cele vizibile pe imaginile 3D din Google Earth, BBC Verify a confirmat că epava se află la aproximativ 50 km sud-est de orașul Isfahan.

Armata iraniană a afirmat că două avioane de transport militar americane C-130 și două elicoptere Black Hawk au fost distruse în timpul operațiunii de salvare care a urmat prăbușirii avionului american F-15E - și că „o misiune de înșelăciune și evadare la un aeroport abandonat din sudul Isfahanului... a fost complet zădărnicită”.

În SUA, CBS News relatează că oficialii au declarat că două avioane de transport utilizate în misiune nu au putut decola de la o bază îndepărtată din Iran și au fost distruse pentru a împiedica capturarea lor.

BBC nu a putut verifica nicuna dintre declarații sau relatări.

Citește și:

Ce rol are ofițerul responsabil cu armamentul de la bordul unui avion F-15: aviatorul salvat din Iran avea această funcție

Armata israeliană bombardează suburbiile Beirutului

ACTUALIZARE 13:28 Israelul a lovit o clădire din sudul Beirutului după ce a emis un avertisment de evacuare, potrivit relatărilor din mass-media de stat libaneză.

„Inamicul a vizat clădirea amenințată din zona Ghobeiry, în direcția Bir Hassan-Jnah”, a relatat agenția națională de știri a Libanului, administrată de stat.

Între timp, Hezbollah, gruparea susținută de Iran, afirmă că a lansat rachete către nordul Israelului – pe care IDF susține că le-a interceptat, potrivit presei israeliene.

Schimbul de focuri are loc la câteva ore după ce Hezbollah a declarat că a lovit în timpul nopții o navă de război israeliană în largul coastelor Libanului cu o rachetă. Potrivit presei israeliene, IDF a afirmat că nu are cunoștință de acest incident.

Israelul cere locuitorilor din suburbiile sudice ale Beirutului să se refugieze înaintea unui atac

ACTUALIZARE 13:18 Într-o postare pe X, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru limba arabă, Avichay Adraee, a transmis un avertisment „urgent” către locuitorii din suburbiile sudice ale Beirutului, în special din cartierul Ghobeiry, să se refugieze înaintea unui atac militar.

Sub postare se află o imagine în care apare o clădire marcată cu roșu despre care Adraee a afirmat că este „afiliată” Hezbollahului, fără a oferi însă vreo dovadă care să susțină această afirmație. El a spus că toți cei aflați în acea clădire – și în cele adiacente acesteia pe hartă – ar trebui să plece imediat (înainte de atacurile aeriene).

Israelul a lansat în repetate rânduri atacuri mortale asupra suburbiilor dens populate din sudul Beirutului de la reluarea asaltului asupra Libanului, care a început pe 2 martie – ucigând peste 1.360 de persoane, inclusiv cel puțin 125 de copii, rănind peste 4.130 de persoane și strămutând peste un milion, potrivit Ministerului Sănătății libanez.

Noul război israelian împotriva Libanului a fost declanșat după ce Hezbollah – gruparea militantă libaneză susținută de Iran – a lansat rachete asupra nordului Israelului, ca răspuns la uciderea fostului lider suprem iranian, Ali Khamenei, în cadrul unor atacuri aeriene comune ale SUA și Israelului.

„Pana de internet” din Iran, cea mai lungă înregistrată vreodată la nivelul unei țări

ACTUALIZARE 11:48 Întreruperea internetului impusă de autorităţile din Iran a doborât recorduri pentru cea mai lungă durată înregistrată vreodată într-o ţară întreagă, a relatat duminică ONG-ul de monitorizare a securităţii cibernetice NetBlocks.

„Întreruperea la nivel naţional din Iran este acum cea mai lungă înregistrată vreodată în orice ţară, depăşind toate celelalte incidente comparabile ca gravitate, ajungând la a 37-a zi consecutivă”, a declarat NetBlocks pe X.

ONG-ul a menţionat că a documentat anterior perioade mai lungi de întreruperi, dar la scară regională, şi a subliniat, de asemenea, că Phenianul nu a fost niciodată conectat la internetul global.

Discuții între ministrul egiptean de Externe, Witkoff și șeful diplomației iraniene

ACTUALIZARE 11:45 Ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a purtat discuții telefonice cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, precum și cu omologii săi turc și pakistanez.

Ministerul egiptean de externe a declarat astăzi că Abdelatty a discutat cu o zi înainte „idei și propuneri pentru a restabili calmul necesar” și a avertizat asupra unei „explozii fără precedent” în Orientul Mijlociu, fără a oferi detalii despre ce înseamnă acest lucru.

Egiptul, Turcia și Pakistanul s-au impus ca intermediari activi în încercarea de a reduce tensiunile regionale, de a redeschide strâmtoarea Hormuz și, în cele din urmă, de a pune capăt războiului SUA-Israel împotriva Iranului.

Sâmbătă, Donald Trump a amenințat că va dezlănțui „iadul” asupra Iranului dacă acesta refuză să „încheie un acord sau să deschidă Strâmtoarea Hormuz” în următoarele 48 de ore.

Iranul a respins orice propunere de încetare temporară a focului și dorește încetarea definitivă a războiului, cu garanții solide că SUA nu vor mai ataca.

Cel puțin cinci morți în timpul operațiunii de salvare a militarului american

ACTUALIZARE 11:04 Cel puțin cinci persoane au murit în urma atacurilor americano-israeliene din sud-vestul Iranului, în timpul operațiunilor de salvare a membrului echipajului american, dispărut la acea vreme, al avionului de vânătoare F-15 doborât, a declarat un guvernator local, potrivit agenției de știri Tasnim, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, potrivit The Guardian. Bilanțul anterior era de patru morți.

Guvernatorul provinciilor montane Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad a declarat că toate cele cinci persoane au fost ucise în urma unui atac în zona „muntelui negru” din Kohgiluyeh.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că niciun american nu a fost ucis sau rănit în misiunea de salvare, despre care au fost confirmate oficial puține detalii.

Hezbollah susține că a atacat o navă israeliană

ACTUALIZARE 10:46 Hezbollah, gruparea militantă și partidul politic libanez susținut de Iran, a declarat că luptătorii săi au atacat o navă de război israeliană la 120 de kilometri de coastele Libanului în această dimineață, potrivit agenției de știri Tasnim, scrie The Guardian.

Hezbollah a declarat că nava de război se pregătea să lanseze atacuri asupra teritoriului libanez.

„Operațiunea de atac a fost efectuată cu o rachetă de croazieră navală după ore de monitorizare a țintei, iar lovitura directă a fost confirmată”, a adăugat gruparea într-un comunicat. Informația nu a fost deocamdata confirmată independent.

Armata israeliană (IDF) afirmă că nu are cunoștință despre presupusul incident.

Complex petrochimic din Abu Dhabi oprit din cauza unor incendii

ACTUALIZARE 10:18 Activitatea fabricii companiei petrochimice Borouge din Abu Dhabi a fost suspendată din cauza unor incendii izbucnite în urma căderii unor resturi, după ce sistemele de apărare aeriană au interceptat cu succes rachetele, însă producția la uzină a fost oprită, informează The Guardian.

Fabrica se află în Ruwais, lângă granița vestică a Emiratelor Arabe Unite cu Arabia Saudită. Este o societate mixtă între Abu Dhabi National Oil Co. și Borealis din Australia.

Autoritățile din capitala Emiratelor Arabe Unite au declarat duminică că nu au fost raportate victime, potrivit Reuters.

Avertismentul organizațiilor umanitare

ACTUALIZARE 09:53 Organizațiile umanitare avertizează că războiul din Orientul Mijlociu le-a afectat grav capacitatea de a furniza alimente și medicamente către milioane de oameni din întreaga lume care se află în nevoie, iar suferința se va agrava dacă violențele vor continua.

Conflictul a întrerupt rutele maritime vitale, provocând o criză energetică globală și obligând organizațiile umanitare să utilizeze rute mai costisitoare și mai îndelungate.

Căi de acces importante, precum strâmtoarea Ormuz, au fost efectiv închise, iar rutele din noduri strategice precum Dubai, Doha și Abu Dhabi au fost, de asemenea, afectate.

Programul Alimentar Mondial afirmă că are o cantitate uriașă de alimente blocată în tranzit, în timp ce Comitetul Internațional de Salvare are în Dubai produse farmaceutice în valoare de 130.000 de dolari destinate Sudanului devastat de război, iar în India sunt blocate aproximativ 670 de cutii de alimente terapeutice destinate copiilor grav subnutriți din Somalia. Fondul ONU pentru Populație afirmă că a întârziat trimiterea de echipamente către 16 țări.

Atacurile aeriene au provocat moartea a patru persoane într-o zonă în care se credea că se află aviatorul american dispărut

ACTUALIZARE 09:47 Înainte de a primi confirmarea oficială că membrul echipajului american dispărut a fost salvat, mass-media de stat iraniană a relatat despre atacuri aeriene care au provocat moartea a cel puțin patru persoane într-o zonă din Iran în care se credea că se află americanul, scrie BBC.

Agenția de știri Tasnim, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, a citat mai devreme declarația unui guvernator local, care a afirmat că cel puțin trei persoane au fost ucise în atacurile aeriene dintr-o zonă montană a provinciei Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad, din sud-vestul Iranului. Guvernatorul a dat vina pe SUA și Israel pentru aceste atacuri.

De atunci, Fattah Mohammadi, viceguvernatorul provinciei, a declarat presei locale iraniene că numărul victimelor a crescut la patru.

Nu este clar dacă aceste atacuri au avut vreo legătură cu misiunea de salvare a americanului dispărut.

Laureat al premiului Nobel pentru Pace, apel pentru oprirea lui Trump

ACTUALIZARE 09:30 Laureatul Premiului Nobel pentru Pace şi fostul director al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Mohamed el-Baradei, a făcut apel duminică la comunitatea internaţională să-l oprească pe preşedintele american Donald Trump, pe care l-a calificat drept „nebun” şi l-a acuzat că vrea să transforme Orientul Mijlociu „într-o minge de foc”.

„Către guvernele din Golf: încă o dată, vă rog, faceţi tot ce vă stă în putinţă înainte ca acest nebun să transforme regiunea într-o minge de foc”, a scris el-Baradei pe X în limba arabă.

Într-o altă postare în limba engleză pe aceeaşi reţea de socializare, fostul şef al AIEA a redat mesajul în care Trump a acordat Iranului termen până luni pentru a încheia un acord sau pentru a redeschide strâmtoarea strategică Ormuz, sub ameninţarea de a „dezlănţui iadul”.

„Nu se poate face nimic pentru a opri această nebunie?!”, a comentat el-Baradei, apelând la Naţiunile Unite, la guvernele chinez şi rus, la Consiliul European şi la preşedintele francez Emmanuel Macron.

Noi detalii despre operațiunea de salvare a aviatorului dispărut în Iran

ACTUALIZARE 08:58 The News York Times oferă noi detalii despre operațiunea de salvare a ofițerului de armament dispărut vineri în Irak. El a fost salvat de forțele de operațiuni speciale americane în cadrul unei misiuni desfășurate sâmbătă seara, care i-a dus pe comando adânc în teritoriul inamic.

Comandourile americane l-au extras pe ofițer – care se ascundea având doar un pistol ca mijloc de apărare – într-o operațiune care a implicat sute de soldați și zeci de avioane de luptă și elicoptere americane, a raportat Times, citând oficiali americani.

Membrii echipajului avionului F-15E Strike Eagle, primul pierdut în urma focului inamic în acest război, s-au catapultat din cabina de pilotaj vineri, după ce au fost atacați de forțele iraniene. Pilotul avionului a fost salvat în scurt timp.

Apoi, târziu în noaptea de sâmbătă, avioanele de atac americane ar fi aruncat bombe și ar fi deschis focul asupra convoiurilor iraniene, în timp ce forțele americane s-au îndreptat spre locația aviatorului și s-au angajat într-un schimb de focuri cu inamicul, au declarat pentru Times doi foști oficiali militari de rang înalt informați cu privire la operațiune. Mai multe detalii aici

Iranul afirmă că a doborât o dronă americană în timp ce aceasta îl căuta pe militarul dispărut

ACTUALIZARE 08:22 Presa iraniană relatează că trupele din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) au doborât o dronă americană în timp ce aceasta îl căuta pe pilotul dispărut, scrie BBC News.

Drona americană s-a prăbușit în provincia Isfahan, din sudul Iranului, potrivit declarațiilor biroului de relații publice al IRGC, citate de agenția de știri semi-oficială Fars.

Informația nu au fost încă confirmată de SUA.

Citește și:

VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)

Atât armata iraniană, cât și cetățenii țării se aflau în căutarea aviatorului american dispărut

ACTUALIZARE 08:20 Înainte ca președintele SUA să confirme că membrul echipajului american dispărut a fost găsit, localnicii iranieni s-au alăturat operațiunii de căutare. Potrivit BBC, videoclipuri de pe rețelele de socializare arătau sute de oameni îndreptându-se către o zonă montană din sud-vestul Iranului pentru a-l căuta pe aviatorul american dispărut.

Armata iraniană a oferit chiar o recompensă – o sumă de aproximativ 66.100 de dolari – oricui îl captura pe membrul echipajului în viață.

Iranul a susținut că a doborât avionul de luptă american F-15 folosind sistemul său de apărare aeriană. Pilotul aeronavei a fost salvat de forțele americane în urma incidentului, dar al doilea membru al echipajului, un ofițer de sisteme de armament, era dispărut de mai bine de o zi.

Trump mai spune că „zeci de aeronave” au fost trimise pentru a-l salva pe aviatorul dispărut „din spatele liniilor inamice”

ACTUALIZARE 07:47 Trump a declarat, pe Truth Social, că SUA „a trimis zeci de aeronave” în Iran pentru a-l salva pe membrul echipajului dispărut. Președintele a descris locația ofițerului de sisteme de armament dispărut ca fiind „în spatele liniilor inamice, în munții periculoși ai Iranului”.

Relatări anterioare sugerau că membrul echipajului dispărut s-ar putea afla în zona montană a provinciei Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad, în regiunile sud-vestice ale Iranului.

„Niciun american nu a fost ucis în timpul operațiunii”, afirmă Trump

ACTUALIZARE 07:44 În postarea sa de pe Truth Social, prin care anunță salvarea membrului echipajului, Trump precizează, de asemenea, că operațiunea s-a desfășurat „fără ca vreun american să fie ucis sau măcar rănit”.

Informația vine după ce BBC a relatat că a avut loc „o confruntare” între forțele americane și cele iraniene în timpul operațiunii de salvare.

Trump încheie mesajul cu: „DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE AMERICA, DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE TRUPELE NOASTRE ȘI PAȘTE FERICIT TUTUROR!”

Donald Trump confirmă salvarea aviatorului american

ACTUALIZARE 07:35 Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat pe Truth Social că membrul echipajului american dispărut este „TEAFER și NESFÂRȘIT” după ce a fost salvat de forțele militare americane.

„L-AM GĂSIT! Dragi concetățeni americani, în ultimele câteva ore, armata Statelor Unite a desfășurat una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria SUA”, a declarat Trump.

Trump a continuat spunând că membrul echipajului dispărut, „un colonel foarte respectat” ... care „se afla în spatele liniilor inamice, în munții periculoși ai Iranului, fiind vânat de inamicii noștri”, dar că forțele armate americane „îi monitorizau locația 24 de ore pe zi”.

Trump a spus că este încântat să anunțe că acesta este „acum TEAFER și SĂNĂTOS!”

„A suferit răni, dar va fi bine”, continuă Trump în postarea sa de pe Truth Social referitoare la membrul echipajului recuperat.

Misiunea „miraculoasă” vine după salvarea „unui alt pilot curajos” de ieri, despre care Trump spune că „nu am confirmat-o, deoarece nu am vrut să punem în pericol a doua noastră operațiune de salvare”.

El scrie: „NU VOM LĂSA NICIODATĂ ÎN URMĂ UN SOLDAT AMERICAN!”

Știrea inițială.

Al doilea membru al echipajului american al avionului de vânătoare F-15 doborât deasupra Iranului a fost recuperat, potrivit presei americane. Circumstanțele salvării rămân neclare, dar aceasta a avut loc după ce o persoană familiarizată cu operațiunea a descris-o drept o „imensă” misiune de căutare și salvare în condiții de luptă în sudul Iranului. Potrivit BBC, a avut loc un schimb de focuri între forțele americane și cele iraniene în timpul operațiunii de salvare și sunt informații neconfirmate că militarul a fost rănit în timpul ejectării inițiale din aeronavă.

Emiratele Arabe Unite anunţă că a activat sistemele de apărare aeriană, după atacuri cu rachete şi drone

Emiratele Arabe Unite au anunţat, duminică, un atac cu rachete şi drone, în timp ce Iranul afirma că vizează industria aluminiului din această ţară din Golf.

„Sistemele de apărare aeriană ale Emiratelor Arabe Unite au fost activate ca răspuns la ameninţarea rachetelor şi dronelor”, a declarat Ministerul Apărării pe X, asigurând că „sunetele auzite în toată ţara sunt rezultatul operaţiunilor în curs împotriva acestor rachete şi drone.”

Într-un comunicat difuzat de agenţia oficială Irna, armata iraniană a indicat că a vizat obiective din industria aluminiului din Emiratele Arabe Unite, precum şi ţinte militare americane, în special în Kuweit.

Kuwait - două centrale electrice şi de desalinizare au fost atacate / Rachete iraniene lansate spre Israel

Un atac iranian a provocat „pagube importante” la două centrale electrice şi staţii de desalinizare din Kuweit, a anunţat duminică Ministerul Energiei Electrice, Apei şi Energiei Regenerabile din emirat.

„Două centrale electrice şi de desalinizare a apei au fost ţinta unor drone ostile în cadrul odiosului atac iranian, ceea ce a dus la pagube materiale importante şi la oprirea a două unităţi de producţie a energiei electrice, fără a se înregistra victime”, a scris ministerul într-un comunicat.

De asemenea, Israelul a fost din nou ţinta unor rachete lansate din Iran duminică dimineaţă.

„Cu puţin timp în urmă, armata israeliană a detectat rachete lansate din Iran către teritoriul Statului Israel. Sistemele de apărare sunt în acţiune pentru a intercepta această ameninţare”, a anunţat armata pe reţelele de socializare.

Editor : B.E. | C.A.