iran-teheran - 2 martie 2026
Urmările atacurilor aeriene israeliene și americane în Piața Nilufar, din centrul capitalei iraniene Teheran, pe 2 martie 2026. Foto: Profimedia

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a patra zi. În cea de-a treia zi a conflictului, președintele american Donald Trump a susținut primul discurs oficial de la debutul operațiunii în Iran. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Statele Unite își continuă operațiunile și că acestea vor dura între patru și cinci săptămâni, cu posibilitatea prelungirii. Mai mult, într-un interviu acordat New York Post, el a declarat că nici trimiterea de trupe americane în Iran nu este complet exclusă. Totodată, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a condamnat atacurile asupra școlilor și spitalelor efectuate de forțele americane și israeliene.

SUA au atacat peste 1.250 de ţinte în primele 48 de ore ale conflictului cu Iranul, a anunţat luni armata americană. În aceeași zi, comandamentul Central al SUA a anunțat că șase militari americani au murit în Iran.

„Forțele americane au recuperat recent rămășițele a doi membri ai armatei care erau dați dispăruți dintr-o instalație care a fost lovită în timpul atacurilor inițiale ale Iranului în regiune. Operațiunile militare majore continuă. Identitatea celor căzuți în luptă nu va fi dezvăluită până la 24 de ore după notificarea rudelor”, a transmis Comandamentul Central al SUA.

Mai mult, până luni dimineață, 18 membri ai armatei americane au fost „grav răniți” în operațiunea împotriva Republicii Islamice, a declarat Comandamentul Central al SUA (Centcom) pentru CBS News.

De cealaltă parte, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că „49 dintre cei mai înalți lideri ai regimului iranian” au fost uciși.

„Uciderea teroriștilor este benefică pentru America. 49 dintre cei mai înalți lideri ai regimului iranian – inclusiv liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei – au fost deja șterși de pe fața Pamântului în primele atacuri ale operațiunii Epic Fury”, a scris Leavitt pe X.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a susținut că Teheranul „nu se află în război cu țările din regiune”, ci cu Statele Unite. El a susținut și că țările din Orientul Mijlociu trebuie să „exercite presiuni asupra SUA” în legătură cu acțiunile sale împotriva Iranului.

De asemenea, șeful diplomației iraniene a acuzat SUA că „au trădat diplomația” atunci când au efectuat lovituri aeriene alături de Israel, în ciuda negocierilor în curs pentru a evita o confruntare militară.

Araghchi a sugerat că bazele militare americane – chiar dacă sunt situate în țările din Golf – sunt în continuare ținte legitime.

„Nu atacăm vecinii noștri, atacăm bazele militare americane”, a declarat el pentru mass-media de stat. „Soldații americani care fug în hoteluri nu vor împiedica ca acestea să fie ținte”.

Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească loviturile asupra Iranului (Bloomberg)

Trei zile de război în Iran, iar direcția acestui conflict este încă neclară: ce și-ar dori beligeranții (BBC)

