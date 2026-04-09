Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în ziua 41, marcat de un armistițiu fragil între SUA și Iran, în timp ce Israelul anunță că va continua loviturile împotriva grupării Hezbollah. Miercuri seară, Casa Albă a anunțat că o delegație americană va purta negocieri „față în față” cu Iranul, începând de sâmbătă, la Islamabad, în Pakistan, în timp ce reacții internaționale dure au condamnat atacurile Israelului în Liban, soldate cu sute de morți și peste 1.100 de răniți.

Armistițiul de două săptămâni convenit între Statele Unite și Iran a fost pus sub semnul întrebării la doar câteva ore după anunțul de miercuri, pe fondul unor atacuri israeliene de amploare în Liban, care au provocat sute de victime și au declanșat reacții dure la nivel internațional.

Atacuri israeliene în Liban, după anunțarea unui armistițiu între SUA și Iran.

Iranul a acuzat încălcarea unor prevederi ale acordului și a sugerat că ar putea renunța la înțelegere, în timp ce oficiali de la Teheran au invocat inclusiv situația din Liban și dreptul la îmbogățirea uraniului ca puncte sensibile în negocieri. În paralel, presa iraniană și surse din domeniul maritim au relatat despre perturbări majore în Strâmtoarea Ormuz, unde tranzitul petrolierelor ar fi fost temporar oprit de Gărzile Revoluționare, ca reacție mai ales la atacurile de la Beirut.

De partea americană, vicepreședintele JD Vance a respins ideea că Libanul ar face parte din armistițiu și a declarat că ar fi „stupid” ca negocierile să eșueze din acest motiv, susținând totodată că există „mult acord” între Washington și Teheran, în ciuda unor divergențe. El a confirmat că va face parte din delegația americană care urmează să participe la discuții directe sâmbătă în Pakistan, în încercarea de a consolida acordul, așa cum a anunțat Casa Albă.

În același timp, Israelul a intensificat atacurile asupra Hezbollah în Liban, Netanyahu afirmând că gruparea nu este inclusă în armistițiu, premierul israelian avertizând că operațiunile vor continua.

Reacțiile internaționale au fost rapide, oficiali ONU și lideri europeni condamnând violențele și cerând respectarea dreptului internațional, în timp ce statele din Golf au solicitat oprirea completă a acțiunilor destabilizatoare în regiune.

Șeful ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a descris amploarea victimelor și distrugerilor din Liban drept „de neconceput”, după ce cel puțin 254 de persoane au fost ucise în urma atacurilor israeliene.

„Un asemenea carnagiu, la doar câteva ore după convenirea unui armistițiu cu Iranul, sfidează orice logică”, a declarat acesta, avertizând că situația pune presiune asupra unei păci fragile și subliniind că dreptul internațional umanitar impune protejarea civililor și a infrastructurii civile.

În același context, premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a criticat dur noile atacuri ale Israelului asupra Libanului, acuzând „disprețul față de viață și dreptul internațional” și cerând includerea Libanului în acordul de încetare a focului.

Într-un mesaj publicat pe X, liderul de la Madrid a făcut apel la o reacție fermă a comunității internaționale, solicitând condamnarea atacurilor și suspendarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel, subliniind că „nu trebuie să existe impunitate pentru aceste acte criminale”.

Bahrain a salutat armistițiul, dar a avertizat că acesta trebuie să conducă la „încetarea imediată și cuprinzătoare” a atacurilor Iranului în întreaga regiune.

Într-un comunicat al Ministerului de Externe, autoritățile au cerut Teheranului să respecte dreptul internațional și să înceteze orice acțiuni care destabilizează regiunea Golfului, inclusiv utilizarea grupărilor aliate și ingerințele în afacerile interne ale altor state.

Citește și MAE: România se alătură declarației liderilor occidentali privind armistițiul dintre SUA și Iran

