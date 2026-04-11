Live Text Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Pakistan: „Vor avea loc negocieri pentru instaurarea păcii”. Iranul pune condiții Statelor Unite

Iranienii s-au adunat la Teheran, pe 9 aprilie 2026, în cadrul unui miting organizat pentru a comemora moartea liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost asasinat. Foto: Profimedia
Ziua 43 a războiului din Orientul Mijlociu este marcată de debutul negocierilor dintre SUA și Iran, organizate la Islamabad. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat că reprezentanți ai Washingtonului și Teheranului se vor prezenta la discuții. În timp ce Sharif a calificat întâlnirea drept decisivă pentru obținerea unui armistițiu permanent, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că negocierile cu SUA nu pot începe până când nu vor fi îndeplinite două condiții esențiale: punerea în aplicare a unui armistițiu în Liban și deblocarea activelor iraniene înghețate.

ACTUALIZARE 07:35 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide „destul de curând”, cu sau fără ajutorul Iranului, în timp ce blocada efectivă a acestei căi navigabile impusă de Teheran continuă să perturbe aprovizionarea globală cu energie.

Vorbind vineri cu reporterii, înaintea negocierilor de pace dintre oficialii americani și iranieni din Pakistan, Trump a spus că SUA vor „deschide Golful” și că alte țări sunt gata să „ajute”.

„Nu va fi ușor”, a spus Trump.

„Aș spune asta: îl vom deschide destul de curând”, a adăugat el.

ACTUALIZARE 07:30 Principalul negociator al Iranului la Islamabad este președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, în vârstă de 64 de ani, fost primar al Teheranului, care în tinerețe a fost comandant în Garda Revoluționară.

Iată ce se știe despre acesta, într-o sinteză realizată de Al Jazeera:

  • Ghalibaf, care deține un doctorat în geografie politică de la Universitatea Tarbiat Modares, a devenit cunoscut în afara Iranului în ultimele săptămâni pentru postările sale fără menajamente pe X, adesea presărate cu ironii.
  • Postările sale pe rețelele sociale au variat de la apeluri adresate publicului american, „sărind peste mese deoarece prețurile la benzină continuă să crească”, și imitații ale postărilor unice ale președintelui american Donald Trump de pe TruthSocial, pentru a sublinia că SUA pun „Israelul pe primul loc”.
  • În calitate de primar al Teheranului între 2005 și 2017, Ghalibaf a dat dovadă de deschidere față de angajamentul internațional.
  • El a participat la evenimente precum Forumul Economic Mondial și a declarat pentru ziarul londonez The Times: „Aș dori ca Occidentul să-și schimbe atitudinea față de Iran și să aibă încredere în Iran, fiind asigurat că în Iran există o atitudine de a avansa problemele prin dialog.”
  • El a candidat la președinție de patru ori: în 2005, 2013, 2017 și 2024.
  • Telegramele divulgate de WikiLeaks au arătat că diplomații americani credeau că Khamenei îl susținea pe Ghalibaf în cursa prezidențială. Cu toate acestea, candidaturile sale nu au avut succes.

ACTUALIZARE 07:15 Iranul mai deține încă mii de rachete balistice pe care le-ar putea lansa prin recuperarea lansatoarelor îngropate în prezent în instalații subterane, relatează Wall Street Journal.

Citatând oficiali americani familiarizați cu evaluările serviciilor secrete americane, articolul menționează că, deși jumătate dintre lansatoarele de rachete ale Iranului sunt distruse, avariate sau îngropate sub dărâmături, multe dintre ele pot fi reparate și recuperate din siturile subterane.

Oficialii americani și israelieni sunt, de asemenea, citați spunând că, deși Iranul are acum jumătate din numărul de rachete pe care îl avea înainte de război, acesta dispune încă de mii de rachete balistice cu rază medie și scurtă de acțiune pe care le poate scoate din ascunzătoare sau le poate dezgropa din subteran.

Articolul mai menționează că unii oficiali americani sunt îngrijorați că Iranul va profita de încetarea focului actuală pentru a-și reface stocurile de rachete.

ACTUALIZARE 07: 10 Delegația iraniană a sosit la Islamabad, a anunțat vineri seara televiziunea de stat iraniană, citată de Le Monde.

Aceasta este condusă de influentul președinte al Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și îl include, printre alții, pe șeful diplomației iraniene, Abbas Araghtchi.

Avionul care transporta delegația de la Teheran la negocierile din Pakistan cu SUA avea la bord fotografii și câteva dintre obiectele personale ale elevilor iranieni uciși într-un atac americano-israelian la începutul războiului, pe 28 februarie, anunță Al Jazeera.

Cel puțin 168 de persoane, în majoritate copii, au fost ucise în atacul asupra școlii din Minab, în prima zi în care SUA și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului.

ACTUALIZARE 07:00 Vicepreședintele SUA, JD Vance, a avertizat vineri Iranul să nu „se joace” cu SUA, în timp ce se îndrepta spre Pakistan pentru negocierile de mare miză menite să pună capăt conflictului dintre cele două țări.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a însărcinat pe membrul cercului său restrâns care părea să fie cel mai reticent apărător al conflictului cu Iranul să găsească acum o soluție la războiul care a început acum șase săptămâni și să evite amenințarea uimitoare a președintelui SUA de a distruge „întreaga civilizație” a Iranului.

Israelul, care a lansat campania militară împotriva Iranului împreună cu SUA acum șase săptămâni, nu este reprezentat la negocieri. Țara gazdă, Pakistanul, nu are relații diplomatice cu Israelul și nu îi recunoaște suveranitatea, scrie The Times of Israel.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat că reprezentanții Iranului și ai Statelor Unite vor participa la negocierile privind încetarea focului, care urmează să aibă loc la Islamabad, conform Times of Israel. 

„Ca răspuns la invitația mea sinceră, liderii ambelor țări vin la Islamabad. Acolo vor avea loc negocieri pentru instaurarea păcii”, a declarat Sharif într-un discurs adresat națiunii.

Mai mult, Shehbaz Sharif a declarat că discuțiile dintre SUA și Iran de la Islamabad reprezintă un moment decisiv pentru obținerea unui armistițiu permanent în conflictul din Orientul Mijlociu, care durează de câteva săptămâni, conform Times of Israel.

În schimb, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că negocierile cu SUA nu pot începe până când nu vor fi îndeplinite două condiții esențiale: punerea în aplicare a unui armistițiu în Liban și deblocarea activelor iraniene înghețate, conform Al Jazeera.

„Două dintre măsurile convenite de comun acord între părți nu au fost încă puse în aplicare: încetarea focului în Liban și deblocarea activelor iraniene înainte de începerea negocierilor”, a scris Ghalibaf într-o postare pe X. „Aceste două condiții trebuie îndeplinite înainte de începerea negocierilor.”

De cealaltă parte, armata Israelului (IDF) a oferit noi detalii cu privire la atacurile sale de amploare împotriva grupării Hezbollah, desfășurate miercuri pe teritoriul Libanului, afirmând că a ucis cel puțin 180 de membri ai grupării teroriste, conform Times of Israel. 

Ministerul Sănătății din Liban a raportat că atacurile s-au soldat cu 357 de morți. Acesta nu a făcut distincție între civili și combatanți. 

Potrivit armatei, atacurile au vizat aproximativ 100 de obiective ale Hezbollahului în sudul Libanului, în Valea Bekaa și în Beirut. Armata israeliană (IDF) a precizat că bombardamentele au fost lansate pe baza unor „informații precise și de înaltă calitate”, care au permis „lansarea simultană a atacurilor în mai multe zone în doar un minut”. 

Armata israeliană (IDF) a susținut că atacurile au reprezentat „o lovitură semnificativă și dură” pentru Hezbollah. 

„În urma unei evaluări inițiale a informațiilor din partea Direcției de Informații Militare, se poate stabili că Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au eliminat peste 180 de teroriști din cadrul organizației teroriste Hezbollah”, a afirmat IDF, adăugând că se continuă verificarea altor decese, ceea ce înseamnă că numărul real ar putea fi mai mare. 

IDF a precizat că țintele au inclus peste 45 de „cartiere generale centrale” și alte 40 de clădiri utilizate de gruparea teroristă pentru a lansa atacuri asupra Israelului, alături de alte infrastructuri aparținând conducerii grupării teroriste. 

Numai în Beirut, Armata de Apărare a Israelului (IDF) a susținut că a lovit 35 de obiective ale Hezbollah, printre care un cartier general de urgență al diviziei de informații a grupării teroriste, un cartier general al Forței de elită Radwan și un cartier general al unității de rachete a grupării. 

În sudul Libanului, armata a precizat că atacurile au vizat mai multe depozite de arme. Iar în Valea Bekaa, IDF a lovit mai multe cartiere generale ale Forței Radwan și ale diviziei de informații a Hezbollah. 

Armata a menționat că majoritatea obiectivelor Hezbollah se aflau „în mijlocul populației civile, ca parte a exploatării cinice a civililor libanezi de către organizația teroristă Hezbollah, care îi folosește drept scuturi umane”. 

Armata israeliană (IDF) a mai susținut că a luat măsuri pentru a „reduce la minimum victimele în rândul civililor” în cadrul atacurilor. Potrivit autorităților sanitare libaneze, printre victimele atacurilor de miercuri se aflau femei și copii.

Cele cinci puncte nevralgice ale negocierilor dintre SUA și Iran: de la atacurile israeliene în Liban la sancțiunile internaționale

Negocieri SUA - Iran. Fost consilier al lui Trump: Liderul SUA „își dorește o cale de ieșire", iar Teheranul „simte această slăbiciune"

Editor : A.M.G. | M.C

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
2
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
3
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
4
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
5
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
FOTO Apariție total neașteptată la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Nu l-a recunoscut mai nimeni
Digi Sport
FOTO Apariție total neașteptată la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Nu l-a recunoscut mai nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Military strategist drawing a red line from Iran to Oman on a map
Eugen Rădulescu: „Mă întreb cum naiba nu a prevăzut nimeni închiderea Strâmtorii Ormuz. America a pierdut categoric”
The ammunition lies against the background of the EU flag, emphasising the theme of military supplies and NATO
SUA cer mai mult de la NATO, dar trimit semnale mixte. Ce înseamnă, de fapt, „pilonul european”, ideea atribuită inițial lui Kennedy
profimedia-1079171775
„Trump ne-a abandonat”: Armistițiul provoacă furie, teamă și diviziuni profunde în rândul iranienilor
Trump Triumphal Arch
„Arc de Trump”. Președintele SUA vrea să construiască un arc de triumf în Washington, de trei ori mai înalt decât cel din București
Pope Francis speaks from St. Peter's balcony (2)
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. Reprezentanții Administrației Trump, „presiuni” asupra ambasadorului Sfântului Scaun la Washington
Recomandările redacţiei
NASA Artemis Moonshot
„O misiune perfect îndeplinită”. Capsula Orion a misiunii Artemis II...
Peter Magyar's Tisza party/ 1848 commemoration, Budapest, Hungary
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în...
ilustrație cu un astronaut pe Lună
Cele cinci mari mistere lunare pe care misiunile Artemis le-ar putea...
photo-collage.png - 2026-04-10T221249.678
Cum arată Marea Neagră văzută din spațiu: imagini rare surprinse de...
Ultimele știri
După succesul misiunii Artemis II, Trump anunță că „următoarea etapă este Marte”
Cota de popularitate „reală” a lui Putin, cea mai mică de la începutul războiului. Câți ruși mai cred în el
Ce înseamnă „First Name” și „Last Name”. Greșeala pe care mulți români o fac atunci când completează formulare online
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Fanatik.ro
Gigi Becali, sfaturi duhovnicești pentru Răzvan Lucescu. Patronul FCSB a explicat ce trebuie să se întâmple...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
România NU a decretat zi de doliu național pentru Mircea Lucescu. Pentru Ion Iliescu și Papa Francisc s-a...
Adevărul
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică...
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Viețuitoarele cu cea mai dureroasă înțepătură din lume: „Senzație de deces iminent. Unii au implorat medicii...
Newsweek
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...