Ziua 43 a războiului din Orientul Mijlociu este marcată de debutul negocierilor dintre SUA și Iran, organizate la Islamabad. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat că reprezentanți ai Washingtonului și Teheranului se vor prezenta la discuții. În timp ce Sharif a calificat întâlnirea drept decisivă pentru obținerea unui armistițiu permanent, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că negocierile cu SUA nu pot începe până când nu vor fi îndeplinite două condiții esențiale: punerea în aplicare a unui armistițiu în Liban și deblocarea activelor iraniene înghețate.

Trump afirmă că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide „în curând”, în contextul în care SUA și Iranul se pregătesc de negocieri

ACTUALIZARE 07:35 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide „destul de curând”, cu sau fără ajutorul Iranului, în timp ce blocada efectivă a acestei căi navigabile impusă de Teheran continuă să perturbe aprovizionarea globală cu energie.

Vorbind vineri cu reporterii, înaintea negocierilor de pace dintre oficialii americani și iranieni din Pakistan, Trump a spus că SUA vor „deschide Golful” și că alte țări sunt gata să „ajute”.

„Nu va fi ușor”, a spus Trump.

„Aș spune asta: îl vom deschide destul de curând”, a adăugat el.

Cine este Mohammad Bagher Ghalibaf, principalul negociator al Iranului la Islamabad

ACTUALIZARE 07:30 Principalul negociator al Iranului la Islamabad este președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, în vârstă de 64 de ani, fost primar al Teheranului, care în tinerețe a fost comandant în Garda Revoluționară.

Iată ce se știe despre acesta, într-o sinteză realizată de Al Jazeera:

Ghalibaf, care deține un doctorat în geografie politică de la Universitatea Tarbiat Modares, a devenit cunoscut în afara Iranului în ultimele săptămâni pentru postările sale fără menajamente pe X, adesea presărate cu ironii.

Postările sale pe rețelele sociale au variat de la apeluri adresate publicului american, „sărind peste mese deoarece prețurile la benzină continuă să crească”, și imitații ale postărilor unice ale președintelui american Donald Trump de pe TruthSocial, pentru a sublinia că SUA pun „Israelul pe primul loc”.

În calitate de primar al Teheranului între 2005 și 2017, Ghalibaf a dat dovadă de deschidere față de angajamentul internațional.

El a participat la evenimente precum Forumul Economic Mondial și a declarat pentru ziarul londonez The Times: „Aș dori ca Occidentul să-și schimbe atitudinea față de Iran și să aibă încredere în Iran, fiind asigurat că în Iran există o atitudine de a avansa problemele prin dialog.”

El a candidat la președinție de patru ori: în 2005, 2013, 2017 și 2024.

Telegramele divulgate de WikiLeaks au arătat că diplomații americani credeau că Khamenei îl susținea pe Ghalibaf în cursa prezidențială. Cu toate acestea, candidaturile sale nu au avut succes.

Serviciile secrete americane ar fi evaluat că Iranul mai deține încă mii de rachete balistice și că poate recupera lansatoarele

ACTUALIZARE 07:15 Iranul mai deține încă mii de rachete balistice pe care le-ar putea lansa prin recuperarea lansatoarelor îngropate în prezent în instalații subterane, relatează Wall Street Journal.

Citatând oficiali americani familiarizați cu evaluările serviciilor secrete americane, articolul menționează că, deși jumătate dintre lansatoarele de rachete ale Iranului sunt distruse, avariate sau îngropate sub dărâmături, multe dintre ele pot fi reparate și recuperate din siturile subterane.

Oficialii americani și israelieni sunt, de asemenea, citați spunând că, deși Iranul are acum jumătate din numărul de rachete pe care îl avea înainte de război, acesta dispune încă de mii de rachete balistice cu rază medie și scurtă de acțiune pe care le poate scoate din ascunzătoare sau le poate dezgropa din subteran.

Articolul mai menționează că unii oficiali americani sunt îngrijorați că Iranul va profita de încetarea focului actuală pentru a-și reface stocurile de rachete.

Reprezentanții Iranului la negocieri au sosit la Islamabad

ACTUALIZARE 07: 10 Delegația iraniană a sosit la Islamabad, a anunțat vineri seara televiziunea de stat iraniană, citată de Le Monde.

Aceasta este condusă de influentul președinte al Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și îl include, printre alții, pe șeful diplomației iraniene, Abbas Araghtchi.

Avionul care transporta delegația de la Teheran la negocierile din Pakistan cu SUA avea la bord fotografii și câteva dintre obiectele personale ale elevilor iranieni uciși într-un atac americano-israelian la începutul războiului, pe 28 februarie, anunță Al Jazeera.

Cel puțin 168 de persoane, în majoritate copii, au fost ucise în atacul asupra școlii din Minab, în prima zi în care SUA și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului.

JD Vance avertizează Iranul să nu „se joace” cu SUA

ACTUALIZARE 07:00 Vicepreședintele SUA, JD Vance, a avertizat vineri Iranul să nu „se joace” cu SUA, în timp ce se îndrepta spre Pakistan pentru negocierile de mare miză menite să pună capăt conflictului dintre cele două țări.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a însărcinat pe membrul cercului său restrâns care părea să fie cel mai reticent apărător al conflictului cu Iranul să găsească acum o soluție la războiul care a început acum șase săptămâni și să evite amenințarea uimitoare a președintelui SUA de a distruge „întreaga civilizație” a Iranului.

Israelul, care a lansat campania militară împotriva Iranului împreună cu SUA acum șase săptămâni, nu este reprezentat la negocieri. Țara gazdă, Pakistanul, nu are relații diplomatice cu Israelul și nu îi recunoaște suveranitatea, scrie The Times of Israel.

Știrea inițială

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat că reprezentanții Iranului și ai Statelor Unite vor participa la negocierile privind încetarea focului, care urmează să aibă loc la Islamabad, conform Times of Israel.

„Ca răspuns la invitația mea sinceră, liderii ambelor țări vin la Islamabad. Acolo vor avea loc negocieri pentru instaurarea păcii”, a declarat Sharif într-un discurs adresat națiunii.

Mai mult, Shehbaz Sharif a declarat că discuțiile dintre SUA și Iran de la Islamabad reprezintă un moment decisiv pentru obținerea unui armistițiu permanent în conflictul din Orientul Mijlociu, care durează de câteva săptămâni, conform Times of Israel.

În schimb, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că negocierile cu SUA nu pot începe până când nu vor fi îndeplinite două condiții esențiale: punerea în aplicare a unui armistițiu în Liban și deblocarea activelor iraniene înghețate, conform Al Jazeera.

„Două dintre măsurile convenite de comun acord între părți nu au fost încă puse în aplicare: încetarea focului în Liban și deblocarea activelor iraniene înainte de începerea negocierilor”, a scris Ghalibaf într-o postare pe X. „Aceste două condiții trebuie îndeplinite înainte de începerea negocierilor.”

De cealaltă parte, armata Israelului (IDF) a oferit noi detalii cu privire la atacurile sale de amploare împotriva grupării Hezbollah, desfășurate miercuri pe teritoriul Libanului, afirmând că a ucis cel puțin 180 de membri ai grupării teroriste, conform Times of Israel.

Ministerul Sănătății din Liban a raportat că atacurile s-au soldat cu 357 de morți. Acesta nu a făcut distincție între civili și combatanți.

Potrivit armatei, atacurile au vizat aproximativ 100 de obiective ale Hezbollahului în sudul Libanului, în Valea Bekaa și în Beirut. Armata israeliană (IDF) a precizat că bombardamentele au fost lansate pe baza unor „informații precise și de înaltă calitate”, care au permis „lansarea simultană a atacurilor în mai multe zone în doar un minut”.

Armata israeliană (IDF) a susținut că atacurile au reprezentat „o lovitură semnificativă și dură” pentru Hezbollah.

„În urma unei evaluări inițiale a informațiilor din partea Direcției de Informații Militare, se poate stabili că Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au eliminat peste 180 de teroriști din cadrul organizației teroriste Hezbollah”, a afirmat IDF, adăugând că se continuă verificarea altor decese, ceea ce înseamnă că numărul real ar putea fi mai mare.

IDF a precizat că țintele au inclus peste 45 de „cartiere generale centrale” și alte 40 de clădiri utilizate de gruparea teroristă pentru a lansa atacuri asupra Israelului, alături de alte infrastructuri aparținând conducerii grupării teroriste.

Numai în Beirut, Armata de Apărare a Israelului (IDF) a susținut că a lovit 35 de obiective ale Hezbollah, printre care un cartier general de urgență al diviziei de informații a grupării teroriste, un cartier general al Forței de elită Radwan și un cartier general al unității de rachete a grupării.

În sudul Libanului, armata a precizat că atacurile au vizat mai multe depozite de arme. Iar în Valea Bekaa, IDF a lovit mai multe cartiere generale ale Forței Radwan și ale diviziei de informații a Hezbollah.

Armata a menționat că majoritatea obiectivelor Hezbollah se aflau „în mijlocul populației civile, ca parte a exploatării cinice a civililor libanezi de către organizația teroristă Hezbollah, care îi folosește drept scuturi umane”.

Armata israeliană (IDF) a mai susținut că a luat măsuri pentru a „reduce la minimum victimele în rândul civililor” în cadrul atacurilor. Potrivit autorităților sanitare libaneze, printre victimele atacurilor de miercuri se aflau femei și copii.

Citește și:

Cele cinci puncte nevralgice ale negocierilor dintre SUA și Iran: de la atacurile israeliene în Liban la sancțiunile internaționale

Negocieri SUA - Iran. Fost consilier al lui Trump: Liderul SUA „își dorește o cale de ieșire”, iar Teheranul „simte această slăbiciune”

